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Посольство України обурене провокаціями патріарха РФ Кирила в Болгарії

П'ятниця, 02 березня 2018, 19:58
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Посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюваннями патріарха Російської православної церкви Кирила в ефірі болгарського національного телебачення.

Про це йдеться у заяві українського Посольства в Республіці Болгарія.

"Твердження патріарха про „громадянську війну" на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію", - заявили дипломати щодо висловлювань Кирила в програмі „Още от деня" Болгарського національного телебачення 1 березня.

Посольство України також висловило жаль у зв'язку з тим, що "Болгарське національне телебачення було використано керівництвом РПЦ як трибуна для оприлюднення відверто антиукраїнських заяв, синхронізованих з офіційною позицією Кремля".

"Міжнародна демократична спільнота не має жодних сумнівів, що окупацію частини Донбасу було ініційовано і здійснено виключно РФ, яка активно заохочує та всіляко підтримує незаконні терористичні формування бойовиків – зброєю, кадровими військовими без розпізнавальних знаків, воєнною технікою, „гуманітарними конвоями", які мають негуманітарне призначення і наповнення. 

Відтак, триваюче кровопролиття на Сході України можливо зупинити лише одним шляхом – припиненням агресії РФ та збройної підтримки з боку Кремля терористичних угруповань та окупаційних адміністрацій", - йдеться у заяві.

Зазначимо, що 1 січня 2018 року Болгарія, яка обіцяла зняти санкції з РФ, вперше після вступу в ЄС перейняла головування у Раді Євросоюзу.

Восени прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявляв, що під час головування у Раді ЄС його країна має намір домагатися скасування антиросійських санкцій.  Водночас, жодних дій за цією обіцянкою не послідувало, Борисов разом з іншими лідерами країн-членів ЄС підтримав продовження санкцій.

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