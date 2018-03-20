МЗС про останні угорські заяви: маніпуляція і заробляння голосів

Вівторок, 20 березня 2018, 11:05

Заступник глави МЗС України Василь Боднар прокоментував останні заяви Угорщини, заявивши, що "бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку".

Про це Боднар написав у своєму Twitter.

Коментуючи протест Будапешта проти розміщення в Берегово батальйону українських військових, Боднар відзначив, що "своїми заявами Угорщина грає на руку Росії".

"Тим часом, в обхід санкцій ЄС і НАТО, угорське Міноборони співпрацює з Росією у військово-технічній сфері, прикладом чому є контракти на ремонт і придбання військових гелікоптерів", - зазначив заступник міністра.

Боднар наголосив, що вимога Угорщини відкласти реалізацію закону Про освіту до 2023 року є маніпулятивною, оскільки уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідного періоду до 2023 року.

Дипломат також зауважив, що є чіткі вказівки Венеціанської комісії, які вказують, у який спосіб слід вдосконалити реалізацію закону.

"Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин", - резюмував Боднар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає проведення зустрічі міністрів оборони ЄС та України, запланованої на квітень, а також заблокує проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні у липні, участь у якій повинен взяти президент Петро Порошенко, якщо Україна не виконає вимоги Будапешта.

Сійярто також висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово. Сіярто, за його словами, турбує, що українська армія має намір розмістити батальйон чисельністю близько 800 осіб в місті з найвищою часткою угорців серед населення.