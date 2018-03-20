Знайти
АКТУАЛЬНО

У центрі Кишинева стався вибух, двоє загиблих

МЗС Британії оприлюднило перелік фейків РФ у справі Скрипаля

G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати е-декларації для антикорупціонерів

Саркозі взяли під варту через незаконне фінансування виборчої кампанії - ЗМІ

Британська влада хоче обшукати сервери фірми, яка збирала дані для Трампа

Сійярто пообіцяв заблокувати саміт Україна-НАТО, якщо не буде змін щодо мови освіти

Польський депутат спалив портрети Бандери і Шухевича біля посольства України






МЗС про останні угорські заяви: маніпуляція і заробляння голосів

Вівторок, 20 березня 2018, 11:05
Версія для друку Коментарі

Заступник глави МЗС України Василь Боднар прокоментував останні заяви Угорщини, заявивши, що "бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку".

Про це Боднар написав у своєму Twitter.

Коментуючи протест Будапешта проти розміщення в Берегово батальйону українських військових, Боднар відзначив, що "своїми заявами Угорщина грає на руку Росії".

"Тим часом, в обхід санкцій ЄС і НАТО, угорське Міноборони співпрацює з Росією у військово-технічній сфері, прикладом чому є контракти на ремонт і придбання військових гелікоптерів", - зазначив заступник міністра.

Боднар наголосив, що вимога Угорщини відкласти реалізацію закону Про освіту до 2023 року є маніпулятивною, оскільки уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідного періоду до 2023 року.

Дипломат також зауважив, що є чіткі вказівки Венеціанської комісії, які вказують, у який спосіб слід вдосконалити реалізацію закону.

"Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин", - резюмував Боднар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає проведення зустрічі міністрів оборони ЄС та України, запланованої на квітень, а також заблокує проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні у липні, участь у якій повинен взяти президент Петро Порошенко, якщо Україна не виконає вимоги Будапешта.

Сійярто також висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово. Сіярто, за його словами, турбує, що українська армія має намір розмістити батальйон чисельністю близько 800 осіб в місті з найвищою часткою угорців серед населення.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
13:25
В Анкарі обурилися через доповідь ООН із закликом завершити надзвичайний стан
13:18
Вислані російські дипломати залишили посольство в Лондоні
13:13
Президент Словаччини відмовився призначати новий уряд
13:07
Сербська прем'єрка Ана Брнабич погрожує піти у відставку
13:01
Україна підписала угоду про безвіз з Катаром – Клімкін
12:47
У ЄС очікують, що Рада схвалить закон про стратегічну екологічну оцінку
12:42
Директор з інформбезпеки йде з Facebook через розбіжності щодо дезінформації РФ – ЗМІ
12:41
Французькі політики коментують затримання екс-президента Ніколя Саркозі
12:26
У США хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом через витік даних у Facebook
12:05
фото
У центрі Кишинева стався вибух, двоє загиблих
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Денис Колесник, для Європейської правди

Пропаганду забанять у Google: Франція готує новий закон для протидії фейкам на виборах

Новий закон дозволяє ухвалювати рішення про видалення сайту з пошукових систем або вилучення окремого контенту. Зважаючи на необхідність швидко реагувати під час виборчої кампанії, суддя матиме не більше 48 годин для ухвалення такого рішення...

Міністри закордонних справ 13 держав Євросоюзу

Як зберегти Україну на шляху реформ: непублічна доповідь країн-членів ЄС

Доповіді у форматі non-paper є непублічними, і це лише підвищує їхню цінність... На чільному місці в документі – протидія корупції. А ще йдеться про потребу підтримати чинну владу; про загрози, яку несе поширення "зради"; про небезпеку популістів; про подальшу допомогу ЄС...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  