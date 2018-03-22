Знайти
АКТУАЛЬНО

У МЗС закинули Угорщині імперське мислення щодо України

Затримані депутати і сльозогінний газ: Косово бурхливо схвалило угоду для безвізу з ЄС

Щодо екс-президента Франції Саркозі розпочали офіційне розслідування

Джонсон порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині

Президент Словаччини погодився призначати новий уряд

Трамп розлючений через витік інформації про інструкцію не вітати Путіна

Парламентарі Косова сльозогінним газом зірвали угоду про кордон з Чорногорією






У МЗС закинули Угорщині імперське мислення щодо України

Четвер, 22 березня 2018, 09:49
Версія для друку Коментарі

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль звинуватила Угорщину в імперському мисленні щодо України.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Прямий".

За її словами, Угорщина залишилась незадоволеною умовами Тріанонського договору, укладеного по завершенні Першої світової війни, і "це їй болить".

"Розділення Австро-Угорської імперії. Сто років. В якому, в наступному році? Це все ж імперське мислення. Як вони були поділені на умовах цього договору, і скільки залишилося території від Угорщини, і де залишились угорці? Все це болить", - заявила Зеркаль.

На переконання заступниці міністра, Угорщина поводиться ще гірше у Словаччині. "Вони наполягають на тому, що їм також потрібна автономія і навчання тільки угорською мовою", - зазначила вона.

Зеркаль переконана, що поведінка Угорщини "завдає головного болю" не тільки Україні, але і ЄС.

"На мій погляд, вже ЄС має головний біль з угорцями. Вони, звичайно, мають головний біль і з поляками також, і їх це дуже бентежить. Тому що це нові країни, які мають створювати всі засадничі функції правових держав. А це відбувається зовсім не так, як воно планувалося", - зазначила Зеркаль.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
10:24
Британські паспорти після Brexit виготовлятимуть на території ЄС
10:19
Трамп виправдався за привітання Путіна: ладнати з Росією – добре
09:59
Саркозі заявив, що його звинувачують без речових доказів
09:49
У МЗС закинули Угорщині імперське мислення щодо України
09:35
У парламенті Каталонії пропонують нового претендента на пост глави уряду
09:30
Мей планує переконати лідерів ЄС вислати російських дипломатів - ЗМІ
08:50
Затримані депутати і сльозогінний газ: Косово бурхливо схвалило угоду для безвізу з ЄС
08:24
Уряд Нідерландів направив у парламент законопрект у справі MH17
08:05
У Німеччині майже 25 тисяч одиниць зброї вважаються зниклими
07:56
Щодо екс-президента Франції Саркозі розпочали офіційне розслідування
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Катерина Зарембо, Елізабете Візгунова, Центр "Нова Європа"

Партнерство навколо схожих проблем: аудит відносин України та Латвії

Латвія сприйняла російську агресію проти України як загрозу для свого існування. Невипадково наратив про "Україну, яка веде війну за ЄС", практично табуйований у деяких європейських столицях, має популярність серед лідерів громадської думки Латвії.

Віктор Савінок, "25 років разом. Що далі?"

Україна у німецькому фокусі: як мінялася позиція Берліна

Довгі роки український вектор у системі зовнішньої політики Німеччини був вкрай слабко окреслений. Попри це в умовах російської агресії Берлін взяв курс на підтримку України. Нинішній рівень українсько-німецьких зв’язків є безпрецедентно високим.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  