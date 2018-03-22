У МЗС закинули Угорщині імперське мислення щодо України

Четвер, 22 березня 2018, 09:49

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль звинуватила Угорщину в імперському мисленні щодо України.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Прямий".

За її словами, Угорщина залишилась незадоволеною умовами Тріанонського договору, укладеного по завершенні Першої світової війни, і "це їй болить".

"Розділення Австро-Угорської імперії. Сто років. В якому, в наступному році? Це все ж імперське мислення. Як вони були поділені на умовах цього договору, і скільки залишилося території від Угорщини, і де залишились угорці? Все це болить", - заявила Зеркаль.

На переконання заступниці міністра, Угорщина поводиться ще гірше у Словаччині. "Вони наполягають на тому, що їм також потрібна автономія і навчання тільки угорською мовою", - зазначила вона.

Зеркаль переконана, що поведінка Угорщини "завдає головного болю" не тільки Україні, але і ЄС.

"На мій погляд, вже ЄС має головний біль з угорцями. Вони, звичайно, мають головний біль і з поляками також, і їх це дуже бентежить. Тому що це нові країни, які мають створювати всі засадничі функції правових держав. А це відбувається зовсім не так, як воно планувалося", - зазначила Зеркаль.