Посол Угорщини перевищує свої повноваження в Україні - Зеркаль

Четвер, 08 березня 2018, 10:25

Заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль повідомила, що МЗС проведе розмови з угорською стороною про те, що вони перевищують свої повноваження в Україні.

Про це вона заявила в ефірі "5 каналу", коментуючи заяву угорської громади стосовно спостерігачів ОБСЄ, а також нещодавні висловлювання посла Угорщини.

За словами Зеркаль, в МЗС зараз заплановані розмови з угорцями щодо того, що вони перевищують свої повноваження тут в Україні.

Вона також зазначила, що Угорщина "загралася у вибори" не тільки на території України.

"Один угорський міністр сказав, що у Відні дуже брудно, і не прибирають. І все це відбувається у зв'язку з тим, що Відень неправильно веде міграційну політику (і при імператорі такого не було - доповнив речення ведучий "5 каналу" - Ред.). Австрійці добре відреагували. Вони сказали, що не треба проводити свою виборчу кампанію на території Австрії", - розповіла заступниця голови МЗС України.

Зеркаль вважає, що Україна зараз зайняла доволі жорстку позицію. "Вона в нас незмінна і щодо закону про освіту, і щодо решти питань", - сказала вона.

"Вони дозволяють собі заяви з приводу всіх. І австрійців, і румун... Що, ми маємо зараз депортувати посла?" - сказала вона, відповідаючи на запитання про те, що можливо позиція України недостатньо жорстка.

Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив, що Будапешт не бачить нічого поганого у автономії для закарпатських угорців, однак з огляду на війну на Сході України мова про це зараз не йде.

Посол також вважає нормою видачу угорських паспортів етнічним угорцям - громадянам України, які проживають у Закарпатті.

В МЗС України нагадали послу Угорщини Ерно Кешкеню про те, що жодної автономії на Закарпатті не може бути за визначенням.