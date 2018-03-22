Знайти
АКТУАЛЬНО

Суд ЄС відмовився скасувати санкції, запроваджені проти Ставицького

Комітет Європарламенту підтримав поширення вимог ЄС на "Північний потік-2"

У Словаччині призначили новий уряд на чолі з Петером Пеллегріні

Питання лісу-кругляка виключать з умов нової фіндопомоги ЄС Україні

Всі візові центри Польщі в Росії призупиняють роботу

У МЗС закинули Угорщині імперське мислення щодо України

Затримані депутати і сльозогінний газ: Косово бурхливо схвалило угоду для безвізу з ЄС






В результаті вибуху на хімічному заводі в Чехії загинули шість осіб

Четвер, 22 березня 2018, 12:37
Версія для друку Коментарі

У Чехії в місті Кралупи-на-Влтаві стався вибух на хімічному заводі.

Про це повідомляє видання Novinky.

Вибух у виробничій зоні заводу стався близько 10.00. На місце події прибули пожежники і рятувальники.

"Це приватна компанія. Йдеться про вибух, не про пожежу. Після прибуття перших підрозділів рятувальників були знайдені тіла шести загиблих і декілька важко поранених" - повідомила речниця пожежної служби Центральної Богемії Владіміра Керекова.

На місці події працюють чотири рятувальні команди і гелікоптер.

Поліція перекрила дорожній рух в районі заводу і стверджує, що загрози для громадян немає.

Причини вибуху поки невідомі. На місце події працюють слідчі.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
13:48
Президент Словаччини хоче відставки очільника поліції
13:42
В результаті сходження лавини в Іспанії загинули двоє людей
13:27
Литовські прикордонники затримали російський тягач з нелегалами
13:24
Німеччина вимагає відповідей від Facebook щодо зловживання даними
13:08
У ЗМІ з'явився фейк про напад польських радикалів на пенсіонера на Львівщині
12:57
У Німеччині мігранта з Афганістану засудили до довічного за вбивство студентки
12:37
В результаті вибуху на хімічному заводі в Чехії загинули шість осіб
12:22
У Франції страйкують залізничники та авіадиспетчери проти реформ Макрона
12:06
Суд ЄС відмовився скасувати санкції, запроваджені проти Ставицького
11:55
У Раді Європи виступили з рекомендаціями РФ щодо прозорості влади
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні

Для отримання грошей Київ має показати успіх реформ. Європейці погодилися не включати до умов свою вимогу про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка. Цю суперечку Київ та Брюссель домовилися вирішувати в іншому форматі...

Катерина Зарембо, Елізабете Візгунова, Центр "Нова Європа"

Партнерство навколо схожих проблем: аудит відносин України та Латвії

Латвія сприйняла російську агресію проти України як загрозу для свого існування. Невипадково наратив про "Україну, яка веде війну за ЄС", практично табуйований у деяких європейських столицях, має популярність серед лідерів громадської думки Латвії.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  