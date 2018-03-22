В результаті вибуху на хімічному заводі в Чехії загинули шість осіб

У Чехії в місті Кралупи-на-Влтаві стався вибух на хімічному заводі.
Про це повідомляє видання Novinky.
Вибух у виробничій зоні заводу стався близько 10.00. На місце події прибули пожежники і рятувальники.
"Це приватна компанія. Йдеться про вибух, не про пожежу. Після прибуття перших підрозділів рятувальників були знайдені тіла шести загиблих і декілька важко поранених" - повідомила речниця пожежної служби Центральної Богемії Владіміра Керекова.
На місці події працюють чотири рятувальні команди і гелікоптер.
Поліція перекрила дорожній рух в районі заводу і стверджує, що загрози для громадян немає.
Причини вибуху поки невідомі. На місце події працюють слідчі.