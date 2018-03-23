Вислані з РФ британські дипломати залишили посольство у Москві

П'ятниця, 23 березня 2018, 11:31

Вислані з Росії британські дипломати у п’ятницю залишили будівлю британського посольства в Москві.

Як повідомляє кореспондент "РИА Новости" з місця подій, три мікроавтобуса з дипломатами покинули територію посольства.

Решта працівників посольства вийшли у двір і проводили їх оплесками. У дворі було кілька десятків людей.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні. Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Британія стверджує, що обох росіян отруїли токсичною військовою нервово-паралітичною речовиною "Новічок", розробленою в Росії.

17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон назвав безглуздими і шкідливими тільки для самих росіян ухвалені Москвою заходи на адресу Лондона.