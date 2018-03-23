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Захоплення заручників у Франції: щонайменше одна людина загинула - ЗМІ

П'ятниця, 23 березня 2018, 13:34
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Французькі ЗМІ повідомляють, що внаслідок захоплення заручників у супермаркеті міста Треб на півдні Франції загинула одна або дві людини.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними ЗМІ, які посилаються на заяву поліції, чоловік, який захопив людей у супермаркеті, міг вбити одного або двох заручників. Однак поліція не може остаточно перевірити цю інформацію.

Проте, як згодом повідомило Le Figaro з посиланням на власні джерела, був убитий працівник супермаркету. 

За даними Bfmtv, всередині магазину на підлозі лежать двоє поранених людей.

Нагадаємо, озброєний чоловік зайшов у супермаркет Super U у місті Треб близько 11.15 і захопив заручників. Звідти були чутні постріли.

Чоловік, який захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні Франції, заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава".

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