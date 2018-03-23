Україна купить у Франції вертольоти для потреб рятувальників

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:01

Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти для потреб рятувальників.

Про це на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Зараз Жан-Ів поїде підписувати з Арсеном Аваковим протокол про наміри покупки французьких вертольотів", - сказав Клімкін.

Вертольоти купуються для потреб українських рятувальників, розповів деталі домовленостей президент Петро Порошенко.

"Це ще один важливий крок щодо забезпечення рятувальників, коли вони швидко зможуть дістатися до поранених і зможуть надавати допомогу", - зазначив він під час робочої поїздки в Рівненську область.

За словами Порошенка, вже в поточному році перші чотири вертольоти, в тому числі медичний для евакуації поранених і рятувальний, надійдуть ДСНС.