Україна купить у Франції вертольоти для потреб рятувальників

Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти для потреб рятувальників.
Про це на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Зараз Жан-Ів поїде підписувати з Арсеном Аваковим протокол про наміри покупки французьких вертольотів", - сказав Клімкін.
Вертольоти купуються для потреб українських рятувальників, розповів деталі домовленостей президент Петро Порошенко.
"Це ще один важливий крок щодо забезпечення рятувальників, коли вони швидко зможуть дістатися до поранених і зможуть надавати допомогу", - зазначив він під час робочої поїздки в Рівненську область.
За словами Порошенка, вже в поточному році перші чотири вертольоти, в тому числі медичний для евакуації поранених і рятувальний, надійдуть ДСНС.