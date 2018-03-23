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Украина купит у Франции вертолеты для нужд спасателей

Пятница, 23 марта 2018, 14:01
Версия для печати Комментарии

Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты для нужд спасателей.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Інтерфакс-Україна".

"Сейчас Жан-Ив Ле Дриан поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях покупки французских вертолетов", - сказал Климкин.

Вертолеты приобретаются для нужд украинских спасателей, рассказал детали договоренностей президент Петр Порошенко.

"Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь", - отметил он во время рабочей поездки в Ровенскую область.

По словам Порошенко, уже в текущем году первые четыре вертолета, в том числе медицинский для эвакуации раненых и спасательный, поступят ЧСЧС.

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