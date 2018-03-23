Поліція застрелила нападника на супермаркет на півдні Франції

П'ятниця, 23 березня 2018, 15:57

Французька поліція застрелила чоловіка, який до цього захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.

Про це повідомляє Le Figaro.

Нападника застрелили під час штурму супермаркету поліцією.

Як повідомлялося, озброєний чоловік захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні Франції, він заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Нападник вимагав звільнити терориста Салаха Абдеслама, єдиного живого підозрюваного у терактах в Парижі 2015 року.

В результаті нападу загинули двоє людей. Також пізніше стало відомо, що перед тим як вчинити напад, зловмисник застрелив чоловіка у Каркасоні і відібрав його автомобіль.

Антитерористичний відділ прокуратури Парижа взявся за розслідування інциденту. Прем’єр Франції Едуар Філліпп назвав інцидент терактом.