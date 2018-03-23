Поліція застрелила нападника на супермаркет на півдні Франції

Французька поліція застрелила чоловіка, який до цього захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.
Про це повідомляє Le Figaro.
Нападника застрелили під час штурму супермаркету поліцією.
Як повідомлялося, озброєний чоловік захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні Франції, він заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава".
Нападник вимагав звільнити терориста Салаха Абдеслама, єдиного живого підозрюваного у терактах в Парижі 2015 року.
В результаті нападу загинули двоє людей. Також пізніше стало відомо, що перед тим як вчинити напад, зловмисник застрелив чоловіка у Каркасоні і відібрав його автомобіль.
Антитерористичний відділ прокуратури Парижа взявся за розслідування інциденту. Прем’єр Франції Едуар Філліпп назвав інцидент терактом.