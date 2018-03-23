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Полиция застрелила мужчину, напавшего на супермаркет на юге Франции

Пятница, 23 марта 2018, 15:57
Версия для печати Комментарии

Французская полиция застрелила мужчину, который до этого захватил заложников в супермаркете города Треб на юге страны.

Об этом сообщает Le Figaro.

Нападавшего застрелили во время штурма супермаркета полицией.

Как сообщалось, вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете города Треб на юге Франции, он заявил о своей принадлежности к террористической группировке "Исламское государство".

Он требовал освободить террориста Салаха Абдеслама, единственного выжившего подозреваемого в терактах в Париже 2015 года.

В результате нападения погибли два человека. Также позже стало известно, что перед тем как совершить нападение, злоумышленник застрелил мужчину в Каркассоне и отобрал его автомобиль.

Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа взялся за расследование инцидента. Премьер Франции Эдуар Филлипп назвал инцидент терактом.

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