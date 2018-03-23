У Польщі тисячі жінок знову протестують проти посилення закону про аборти

П'ятниця, 23 березня 2018, 18:56

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Тисячі людей приєдналися до жіночої акції протесту у Варшаві та інших польських містах у п'ятницю, протестуючи проти спроби консервативного уряду запровадити нові обмеження щодо абортів.

Про це повідомляє The Associated Press.

У Варшаві протестувальники вийшли із плакатами: "вільний вибір" та "жінка є людською істотою", а також скандуючи гасла з вимогою свободи прийняття рішень щодо дітонародження.

Як відомо, Польща має один із найсуворіших законів про аборти в Європі, що допускає їх тільки в разі, якщо вагітність становить ризик для здоров'я для матері, або є результатом зґвалтування, інцесту або ж якщо плід деформований.

Як відомо, спроба повністю заборонити аборти в 2016 році спричинила масові акції протесту по всій країні - так звані чорні протести, під час яких жінки були одягнені в чорне. Тоді мітинги змусили уряд відмовитися від цього плану.

Повідомляється, що новий запропонований закон дозволяє аборти в тих випадках, коли життя матері знаходиться в небезпеці або коли вагітність є наслідком зґвалтування.

Однак у проекті закону сказано, що забороняються аборти, якщо плід безнадійно хворий, ослаблений чи із синдромом Дауна.

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У Варшаві протестувальники прийшли до місця зустрічі впливових римо-католицьких єпископів, які закликають до подальшого посилення одного із найжорсткіших законів про аборти в Європі.

Після цього вони пішли маршем до парламенту, а пізніше почали рухатися до штаб-квартири правлячої партії Ярослава Качинського.

Комісар з прав людини Ради Європи вже висловив занепокоєння стосовно планів Польщі ухвалити закон під назвою "Стоп аборт", зазначивши, що це суперечитиме зобов'язанням Варшави у дотриманні міжнародного права у галузі захисту прав людини.

Відхилити законопроект також вимагають комісар ЄС з прав людини Нілс Мужнієкс та експерти ООН.