Знайти
АКТУАЛЬНО

В результаті захоплення заручників у Франції 3 осіб загинули, 16 поранені

Країни ЄС наступного тижня застосують заходи проти РФ через Солсбері – Туск

Поліція застрелила нападника на супермаркет на півдні Франції

ЄС згодний з оцінками Британії про відповідальність РФ за отруєння в Солсбері

В Іспанії взяли під варту 5 каталонських політиків, звинувачених у заколоті

З супермаркета на півдні Франції звільнили заручників

Верховний суд Іспанії пред'явив звинувачення 13 каталонським політикам






У Польщі тисячі жінок знову протестують проти посилення закону про аборти

П'ятниця, 23 березня 2018, 18:56
Фото
Версія для друку Коментарі

Тисячі людей приєдналися до жіночої акції протесту у Варшаві та інших польських містах у п'ятницю, протестуючи проти спроби консервативного уряду запровадити нові обмеження щодо абортів.

Про це повідомляє The Associated Press.

У Варшаві протестувальники вийшли із плакатами: "вільний вибір" та "жінка є людською істотою", а також скандуючи гасла з вимогою свободи прийняття рішень щодо дітонародження.

Як відомо, Польща має один із найсуворіших законів про аборти в Європі, що допускає їх тільки в разі, якщо вагітність становить ризик для здоров'я для матері, або є результатом зґвалтування, інцесту або ж якщо плід деформований.

Як відомо, спроба повністю заборонити аборти в 2016 році спричинила масові акції протесту по всій країні - так звані чорні протести, під час яких жінки були одягнені в чорне. Тоді мітинги змусили уряд відмовитися від цього плану.

Повідомляється, що новий запропонований закон дозволяє аборти в тих випадках, коли життя матері знаходиться в небезпеці або коли вагітність є наслідком зґвалтування.

Однак у проекті закону сказано, що забороняються аборти, якщо плід безнадійно хворий, ослаблений чи із синдромом Дауна.

 
Всі фото AP 

У Варшаві протестувальники прийшли до місця зустрічі впливових римо-католицьких єпископів, які закликають до подальшого посилення одного із найжорсткіших законів про аборти в Європі.

Після цього вони пішли маршем до парламенту, а пізніше почали рухатися до штаб-квартири правлячої партії Ярослава Качинського.

Комісар з прав людини Ради Європи вже висловив занепокоєння стосовно планів Польщі ухвалити закон під назвою "Стоп аборт", зазначивши, що це суперечитиме зобов'язанням Варшави у дотриманні міжнародного права у галузі захисту прав людини.

Відхилити законопроект також вимагають комісар ЄС з прав людини Нілс Мужнієкс та експерти ООН.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:49
відео
У Барселоні починаються протести після арешту каталонських політиків
20:24
Суд Косова звільнив з-під арешту депутатів, які розпилювали сльозогінний газ
20:07
В Іспанії взяли під варту 5 каталонських політиків, звинувачених у заколоті
19:32
В результаті захоплення заручників у Франції 3 осіб загинули, 16 поранені
18:56
Фото
У Польщі тисячі жінок знову протестують проти посилення закону про аборти
18:43
Меркель про отруєння в Солсбері: необхідна додаткова реакція від ЄС
18:12
Норвегія хоче заборонити носіння паранджі в освітніх закладах
17:59
Макрон: отруєння у Солсбері було нападом на суверенітет ЄС
17:51
Теракт у метро Лондона: іракського підлітка засудили до довічного
17:24
фото
Британська easyJet відсторонила двох пілотів, які гралися під час рейсу до Мадрида
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
National Post

Яструб без комплексів: хто став радником Дональда Трампа з нацбезпеки

Болтон відомий як безкомпромісний "яструб". У своїх численних публікаціях та коментарях він заявляв, що військовий напад "на випередження" буде, ймовірно, єдиним способом запобігти тому, щоби Північна Корея отримала здатність до нападу на Сполучені Штати...

Борис Зайцев, для Європейської правди

Комуністичний реванш: якою може бути нова коаліція в Чехії

Підтримка комуністів дуже важлива, бо без них коаліція не отримає стабільну парламентську більшість. Проте чимало громадян Чехії непокоїть, якою буде ціна їхньої прихильності. Нинішня політична криза відкрила перед Компартією небачені політичні можливості.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  