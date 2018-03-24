В Італії обрали спікерів двох палат парламенту, Сенат вперше очолила жінка

Субота, 24 березня 2018, 17:02

Сенат Італії в суботу проголосував за обрання представниці правої партії "Вперед, Італія" Марії Елізабетти Казеллаті своєю головою.

Про це пише Reuters.

Здобувши перемогу у третьому раунді голосуванні, Казеллаті стала першою в історії жінкою на чолі італійського Сенату.

За неї голосували як представники правоцентристської коаліції, так і представники "Руху п'яти зірок".

Окрім того, у четвертому раунді голосування Роберто Фіко від "Руху п’яти зірок" був обраний спікером нижньої палати парламенту.

Вибори спікерів відкривають шлях до офіційних консультацій з формування уряду, які, як очікується, розпочнуться на початку наступного місяця.

Нагадаємо, три політичні сили, що сповідують ідеологію євроскептицизму, отримали переконливу більшість мандатів у обох палатах нового італійського парламенту. Лідером виборів став популістський "Рух п'яти зірок".

І "Ліга півночі", і антисистемний "Рух 5 зірок" вважають, що президент має попросити саме їхніх представників сформувати уряд. Переговори про формування уряду Італії можуть зайняти тижні або й місяці.