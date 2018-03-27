Урядова коаліція в Косові розпалася через затримання дипломата

Вівторок, 27 березня 2018, 07:47

Керівництво "Сербського списку", політичної групи сербської громади в Косові, прийняло рішення залишити уряд у Приштині та повідомить про це рішення президента Сербії Александера Вучича.

Про це заявив глава групи Горан Ракич, повідомляє RTS.

"Діалог в цих умовах, коли в повітрі свистять кулі, коли на слова відповідають гвинтівками і підошвами чобіт, а проти громадян застосовується інституційне насильство, не має сенсу", - сказав Ракич.

В понеділок у північній части Митровиці – косовському анклаві із сербськомовним населенням – відбулася спецоперація із затримання Марка Джурича, головного сербського переговірника між Белградом та Приштиною у переговорах, які проводяться за посередництва ЄС.

У початкових повідомленнях йшлося, після захоплення, яке відбулося із застосуванням зброї та спецзасобів, дипломата повезли в столицю Косова.

Косовська поліція підтвердила затримання, але повідомила, що повернула затриманого дипломата в Сербію.