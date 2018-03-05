ПАСЕ должна вне очереди сменить президента из-за его поражения на выборах в Италии

Понедельник, 05 марта 2018, 15:59

Парламентской ассамблее Совета Европы придется сменить президента, поскольку действующий председатель ПАСЕ, социалист Микеле Николетти потерпел поражение на парламентских выборах в Италии.

Николетти баллотировался в нижнюю палату парламента в провинции Тренто и по итогам выборов занял второе место, сообщает Giudicarie.

Социалиста в его округе поддержали 29,57% избирателей. Его соперница из националистической партии "Лига Севера" Ванесса Каттои победила, набрав 37,50% голосов.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти во время сессии в январе. Ожидалось, что Николетти должен занимать пост президента в течение двух лет - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без дискуссий.

Пока неизвестно, когда именно должна состояться ротация; скорее всего, это произойдет уже на следующей сессии, 23 апреля. Николетти потеряет мандат депутата ассамблеи, как только Италия сообщит в Страсбург о новом составе национальной делегации. Учитывая, что новый парламент Италии начнет работу уже 29 марта, у него будет почти 4 недели для такого сообщения. В то же время есть шанс, что Николетти попытается остаться на посту до конца текущего года, поскольку регламентом ПАСЕ не предусмотрена утрата президентом полномочий в национальном парламенте, как произошло сейчас. Но в следующем году Николетти гарантированно не сможет занимать эту должность.

Новым президентом ПАСЕ станет представитель социалистов, поскольку, по принципу ротации, именно за ними закреплена квота председателя ПАСЕ до конца следующего года. Договоренностей о конкретном преемнике Николетти пока нет, поскольку на предыдущих сессиях он был убежден в своей победе на национальных выборах.

Для Украины важно, что Николетти играл особую роль в переговорах о снятии санкций с России в ПАСЕ. Он является инициатором и руководителем ad-hoc комиссии, которая должна наработать пути возвращения российской делегации в ассамблею.

Сейчас эта комиссия является единственным органом ассамблеи, в работе которого принимают участие российские депутаты. Ее следующее заседание состоится 16 марта в Париже.

Напомним: по стечению обстоятельств, предыдущий президент ПАСЕ, избранный в очередном порядке, также был вынужден досрочно сложить свои полномочия. Речь идет о скандально известном испанском сенаторе Петр Аграмунте, который занимал эту должность в 2016-17 годах и уволился из-за обвинений в недопустимых связях с Россией.