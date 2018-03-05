Україна домагатиметься зони вільної торгівлі зі США – Клімкін

Понеділок, 05 березня 2018, 17:15

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна має намір добиватися запровадження зони вільної торгівлі зі США.

Про це дипломат сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, повідомляє УНІАН.

Клімкіна запитали, чи розглядає Україна можливість запровадження дзеркальних заходів з огляду на заяву президента США Дональда Трампа щодо запровадження мита на ввезення в США алюмінію та сталі.

Міністр зазначив, що у світі питання про такий намір США активно обговорюється.

"Для нас це не є сюрпризом, оскільки ми розуміємо, що адміністрація Сполучених Штатів вивчала це питання протягом достатньо тривалого часу. Ми налаштовані на максимально конструктивний діалог з адміністрацією і ведемо його в контексті українського експорту", - заявив він.

"Ми впевнені в надзвичайному потенціалі для розвитку нашої торговельно-економічної співпраці, і одна з пропозицій, яка звучить в цьому сенсі, це запровадження зони вільної торгівлі зі Сполученими Штатами, оскільки зараз маємо її з Канадою. Виникає логічне запитання: а чому не зі Сполученими Штатами?" - наголосив Клімкін.

"І це одне з питань, яке ми будемо намагатися дуже детально обговорювати в рамках нашої комісії зі стратегічного партнерства, причому і на рівні підгруп, і на політичному рівні", - сказав глава МЗС України.

Він відзначив надзвичайний потенціал для торговельних відносин України із США, але насамперед у сферах послуг, інвестицій та високих технологій. "Майбутнє ЗВТ - це для мене реально шлях вперед", - заявив Клімкін.