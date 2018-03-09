Знайти
АКТУАЛЬНО

Суд відмовився звільнити єдиного кандидата на посаду глави уряду Каталонії

У Туреччині засудили 25 журналістів за звинуваченнями у тероризмі

Єврокомісія офіційно запропонувала Україні 1 млрд євро фіндопомоги

Європол вперше очолить жінка - рішення ухвалене 8 березня

У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі

Сійярто вже каже про місію ОБСЄ на Закарпатті як про доконаний факт

Зігмар Габріель не увійде до складу нового уряду Німеччини






Соціал-демократи назвала імена своїх міністрів у новому уряді Німеччини

П'ятниця, 09 березня 2018, 12:56
Версія для друку Коментарі

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) визначилися з кандидатами на посади міністрів у новому коаліційному уряді.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови партії Олаф Шольц, як і очікувалося, має очолити міністерство фінансів. Заступника керівника фракції СДПН Губертуса Гайля висувають на посаду міністра праці й соціальних справ.

Катаріна Барлі, яка донедавна очолювала Міністерство у справах сім'ї, має стати міністром юстиції. На посаду міністра захисту довкілля висувають генерального секретаря СДПН у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія Свенью Шульце.

Наймолодшою міністеркою в новому німецькому уряді має стати 39-річна Франціска Гіффей, яка донині була районною бургомістеркою в Берліні. Її планують висунути на посаду міністра у справах сім'ї.

Ще напередодні, 8 березня, стало відомо, що член СДПН, міністр юстиції в попередньому уряді Гайко Маас очолить міністерство закордонних справ замість іншого соціал-демократа - Зігмара Габріеля.

Нагадаємо, минулого тижня соціал-демократи дали згоду на створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66 відсотків членів партії.

Блок ХДС/ХСС схвалив коаліційну угоду ще кілька тиженів тому і  назвав своїх кандидатів на посаду міністрів у новому федеральному уряді.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
18:49
Шість країн ЄС хочуть продовжити прикордонний контроль на півроку
18:23
ЄС вітає готовність Трампа зустрітися з лідером КНДР
18:06
Суд відмовився звільнити єдиного кандидата на посаду глави уряду Каталонії
17:44
Лідера правлячої партії Румунії підозрюють у відмиванні грошей в Бразилії
17:17
відео
Суд у справі теракту в Лондоні: обвинувачення показало відео вибуху в метро
16:46
Підозрюваний у терактах у Парижі вперше дав свідчення у суді
16:12
Британія відправила військових спеціалістів до міста, де отруїли екс-шпигуна
15:39
У Туреччині засудили 25 журналістів за звинуваченнями у тероризмі
15:04
Туск: ЄС чекає пропозицій Британії щодо кордону з Ірландією після Brexit
14:32
Влада Бельгії заперечує зникнення 10 млрд євро з рахунків соратників Каддафі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Орбан змінює стратегію: партія влади Угорщини стикнулася з проблемою напередодні виборів

У виборчу кампанію в Угорщині, де, здавалося б, усе вже вирішено, несподівано повернулася хоч якась інтрига. Місцеві вибори дали чіткий сигнал: влада "Фідес" та Віктора Орбана не є вічною. У відповідь влада знову посилила розмови про "ворогів Угорщини".

Ілія Куса, для Європейської правди

Лебедина пісня Меркель: з якими викликами зіткнеться новий німецький уряд

Четвертий уряд стане для Меркель останнім. Однак канцлеру доведеться вести країну до реформування ЄС, виборів до Європарламенту в 2019 році, модернізації власної армії, подолання наслідків міграційної кризи та спроби здійснити прорив у питанні України.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  