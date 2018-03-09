Соціал-демократи назвала імена своїх міністрів у новому уряді Німеччини

П'ятниця, 09 березня 2018, 12:56

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) визначилися з кандидатами на посади міністрів у новому коаліційному уряді.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови партії Олаф Шольц, як і очікувалося, має очолити міністерство фінансів. Заступника керівника фракції СДПН Губертуса Гайля висувають на посаду міністра праці й соціальних справ.

Катаріна Барлі, яка донедавна очолювала Міністерство у справах сім'ї, має стати міністром юстиції. На посаду міністра захисту довкілля висувають генерального секретаря СДПН у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія Свенью Шульце.

Наймолодшою міністеркою в новому німецькому уряді має стати 39-річна Франціска Гіффей, яка донині була районною бургомістеркою в Берліні. Її планують висунути на посаду міністра у справах сім'ї.

Ще напередодні, 8 березня, стало відомо, що член СДПН, міністр юстиції в попередньому уряді Гайко Маас очолить міністерство закордонних справ замість іншого соціал-демократа - Зігмара Габріеля.

Нагадаємо, минулого тижня соціал-демократи дали згоду на створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66 відсотків членів партії.

Блок ХДС/ХСС схвалив коаліційну угоду ще кілька тиженів тому і назвав своїх кандидатів на посаду міністрів у новому федеральному уряді.