От "друга Путина" до "убийцы ЕС": как европейские СМИ писали о Дональде Трампе

Сорок пятого президента США Дональда Трампа европейские медиа встречают как "непредсказуемого главнокомандующего", "дерзкого мирового лидера", "клоуна с плохими манерами".

От Великобритании и Португалии до Польши и Латвии журналисты опасаются, что Трамп негативно повлияет на трансатлантические отношения, ослабит Европейский Союз и будет договариваться с Владимиром Путиным ценой стран Центральной и Восточной Европы. Анализ "Европейской обсерватории журналистики" демонстрирует,

возможно, беспрецедентный в новейшей истории уровень тревоги в Европе в связи с избранием президента США.

Пессимистов несколько уравновешивают оптимистичные голоса тех изданий, которые поддерживали Brexit – таблоидов вроде немецкого Bild и нескольких консервативных новостных медиа.

Издатель Bild Кай Дикман по этому поводу сказал следующее: "Трамп – это крупнейший политический эксперимент со времен холодной войны. Трамп высказывает вещи, немыслимые в дипломатии. Грубый, может оскорблять – но он до боли честный. Это может приводить к конфронтациям, но может и прекращать открытые продолжительные конфликты".

Помимо таблоидов, Трампу симпатизируют некоторые пророссийские медиа в странах Восточной Европы – "как сильному мужчине в Белом доме".

Но большинство европейских СМИ обеспокоены его президентством.

"Никто не может разгадать, как быть с тем, что происходит. Политики, журналисты и дипломаты в США и по всему миру ищут наставлений, отчаянно просматривая инструкции, которые на самом деле Трамп порвал на куски и сжег несколько месяцев назад", – пишет The Guardian.

"Европейская обсерватория журналистики" провела качественный контент-анализ ежедневных газет и новостных онлайн-ресурсов в десяти европейских странах и Соединенных Штатах Америки, вышедших накануне инаугурации Дональда Трампа, с 12 по 18 января. Сотни изученных статей демонстрируют широкий спектр политических точек зрения в Австрии, Чешской Республике, Германии, Италии, Латвии, Польши, Португалии, Румынии, Соединенных Штатах Америки.

На протяжении недели до инаугурации

Дональд Трамп не только доминировал в европейских газетах, он определял повестку дня.

Сначала была его первая пресс-конференция в качестве избранного президента, во время которой он заявил: "Когда я буду руководить страной, Россия будет испытывать к ней больше уважения, чем когда ею руководили другие". Затем континент взволновало интервью Трампа The Times и Bild, в котором он заявил об "устарелости НАТО" и о движении ЕС в направлении дезинтеграции.

Süddeutsche Zeitung опубликовала текст с заголовком "Кошмар Европы".

"Трамп разрушает Европейский Союз", – говорилось на первой полосе польской Gazeta Wyborcza.

Комментатор итальянской Corriere della Sera написал: "Европа может стать первой жертвой Трампа".

Интервью немецкой газете Bild изменило тональность европейских медиа.

Европейские СМИ почти единогласно сделали вывод, что альянс Трампа и Путина будет иметь пагубные последствия для Европы. "Если Трамп успешно осуществит свою политику в отношении России, – пишет португальская газета Público, – первой жертвой будет Европа: она станет маргинализованной и разобщенной".

Не удивительно, что возможное сближение Трампа с Россией особенно обеспокоило новостные медиа в Центральной и Восточной Европе. "Соглашение с Путиным не принесет мира... оно сделает войну даже более вероятной", – пишет ведущая латвийская газета Latvijas Avize.

Несмотря на поразительное единодушие негативного (или, в лучшем случае, нейтрального) тона медийного освещения, некоторые новостные ресурсы высказывали осторожный оптимизм. По их мнению, президентство Трампа действительно может иметь хорошие результаты, особенно для экономики.

По оценкам некоторых австрийских газет, фондовые рынки могут положительно отреагировать на обещания Трампа по уменьшению налогов и ограничению бюрократии. (...)

Часть медиа фокусировались на потенциальном влиянии президентства Трампа на их собственное государство.

Некоторые комментаторы подчеркивали потенциальные связи процессов в США и Европе, вроде роста правого популизма и разочарования в политических элитах.

"После победы сторонников Brexit и Дональда Трампа кажется, что на Западе может случиться всякое. В этом контексте сценарий с победой Марин Ле Пен на президентских выборах и последующим референдумом о выходе Франции из Европейского Союза не кажется выдумкой душевнобольного", – написала крупнейшая чешская ежедневная газета Mladá fronta Dnes.

Ведущие издания Соединенных Штатов сначала уделяли мало внимания трансатлантическим вопросом. Но после комментариев Трампа о ЕС и НАТО они выразили обеспокоенность приоритетами нового президента.

The New York Times в редакционной статье упрекнула Трампа: "Бесцеремонно отвергать как неважную идею европейской интеграции, а также второй по величине рынок в мире – это пренебрегать историей и отвергать будущее". Редакционная статья в Washington Post призвала членов кабинета Трампа предостеречь их руководителя от пылкой риторики против евроинтеграции и НАТО: "В случае разрушения западный альянс не удастся так легко отстроить".

Предлагаем краткое изложение медийного освещения в каждой из десяти стран, принявших участие в исследовании.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Португалия

Португальские новостные медиа освещали события накануне инаугурации преимущественно нейтрально, с незначительными комментариями или анализом.

Фокусировались на проблемах вроде отношений США и России (включая вопрос санкций), критике Трампом Европы в связи с кризисом беженцев и влиянием немецкой экономики. Лишь одна из статей касалась двусторонних отношений между Португалией и США. Потенциально дискуссионные темы, наподобие американской военной базы на Азорских островах, не затрагивались ни в одной из проанализированных газет.

В то же время в прессе заметно беспокойство по поводу сближения Трампа с Россией.

"Если Трампу удастся внедрить свою политику в отношении России, первой жертвой будет Европа: она станет маргинализованной и будет тяготеть к разделению", – утверждает Público.

Великобритания

Британские газеты готовились к президентству Трампа с тревогой и недоверием.

Заголовки вроде "Мы вправе опасаться прихода Трампа к власти" (Observer) и "Забудьте о сексе. Тяга Трампа к рублям могла бы разрушить его президентство" (таблоид Daily Mail) демонстрируют, что газеты различной политической направленности дают схожие оценки нового американского президента.

После пресс-конференции Трампа статьи были преимущественно едкими: мол, американская политика превратилась в фарс, демонстрируя в целом небольшие надежды на следующие четыре года.

Материалы в двух пробрекзитовских газетах правого крыла Daily Mail и Telegraph стали немного позитивнее после комментариев Трампа по поводу торговли с Великобританией. Daily Mail написала, что это "большой толчок для Британии".

The Guardian в свою очередь оказалась скептической и вышла с заголовком: "Выгодная сделка Британии с Трампом? Будьте осторожны с вашими желаниями".

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕС

Австрия

Главными проблемами, которые освещались в австрийских газетах, были связи Трампа с Россией, его взгляд на Европейский Союз и НАТО, а также влияние на мировую экономику и европейский рынок в частности.

Лишь некоторые из статей содержали прямые упоминания об Австрии.

Материалы демонстрировали значительную нерешительность в том, как обращаться с новоизбранным президентом. "До сих пор никто не знает, что принесет его президентство, – пишет Der Standard. – Чем больше он пишет в Твиттере, тем меньше ясности".

Многие комментаторы выразили скептицизм и страх в отношении будущего политики. Krone считает, что заявления Трампа в его интервью европейским медиа были "размашистым ударом, который мог перевернуть мир с ног на голову". В то же время некоторые комментаторы высказали осторожные позитивные ожидания от экономических инициатив администрации Трампа.

Германия

Перед инаугурацией Дональда Трампа немецкие медиа активно обсуждали его эксклюзивное интервью таблоиду Bild, нападки на Ангелу Меркель, а также последствия перемен в США для немецкой экономики.

Bild дал интервью с заголовком "Что во мне типично немецкого? Я люблю порядок". Консервативная FAZ, хоть и скептичная в своем освещении Трампа, также отметила, что он ведет себя как CEO Соединенных Штатов Америки, который, нарушая соглашения, хочет получить больше для своей страны: "Прямолинейность Трампа раздражает, но и оживляет одновременно".

Газета левого толка Süddeutsche Zeitung предполагает, что президентство Трампа обозначит новый, худший этап в американо-германских отношениях.

"Трамп ставит под сомнение послевоенный порядок", – утверждает один из заголовков,

а рядом с ним – карикатура, на которой Меркель проигрывает в боксерском поединке. Немецкая пресса также высказывает опасения относительно возрождения национализма, размывания ЕС и последствий для отношений Европы с США, которыми Трамп вообще не занимается.

Италия

Итальянские газеты писали о Трампе достаточно активно, особенно о его первой пресс-конференции и очередном секс-скандале.

Проанализированные издания содержали и статьи, и субъективные колонки.

Внимание итальянских СМИ было сосредоточено на последствиях избрания Трампа для Европы, особенно в свете тесных связей с Россией. "Европа может быть первой жертвой Трампа", – комментирует Corriere della Sera. По мнению издания, отношения Трампа с Россией могут "оставить Европу неприкрытой, слабой – для сделок с Россией на ее условиях".

Трансатлантические проблемы также обсуждались, но возможные последствия для Италии затрагивались редко. La Repubblica опубликовала колонку Франческо Мерло, где он сравнил Трампа и Берлускони, но главный фокус был сделан на секс-скандалах, а не на политических последствиях для Италии.

Таблоид Il Giornale был менее критичным по поводу отношения Трампа к Владимиру Путину и выражал надежду, что связи с Россией могут быть выгодными.

ВОСТОК ЕВРОСОЮЗА

Чешская Республика

Чешские медиа активно писали о Трампе на протяжении недели перед инаугурацией. В целом тон освещения был нейтральным, но чувствовалась неуверенность.

Большинство статей касаются трансатлантических проблем между Европой и США и выражают сильное чувство незащищенности: как в экономическом, так и политическом плане. Чешские медиа отмечают, что взгляды Трампа на изменения климата предусматривают возрастающую угрозу упадка окружающей среды, а его подход к иностранных делам предрекает изоляционизм Соединенных Штатов.

Газеты выражали обеспокоенность распространением национализма и популизма по всему миру – с негативными последствиями для западных демократий, а также усилением Китая и России.

Польша

Польские СМИ считают критику Трампа в адрес НАТО и ЕС прямой угрозой для Польши.

Тон сообщений стал заметно более негативным после интервью Трампа европейским медиа. "Союзники США напуганы", – говорится в заголовке таблоида Fakt. "Новый президент может сделать что угодно. В безопасности ли Польша?" – спрашивает издание.

Сближение Трампа с Владимиром Путиным и Россией обсуждалось широко и подавалось с тревогой. "Трамп пытается демонтировать западный мир, чтобы договориться с Владимиром Путиным", – пишет консервативная Rzeczpospolita. Леволиберальная Gazeta Wyborcza особенно заинтересовалась ролью России, удивляясь, как много компромата администрация Путина может иметь на Трампа.

Румыния

Румынские новостные платформы меньше фокусировались на последствиях президентства Трампа для Румынии и больше занимались международными отношениями, особенно акцентируя на России, Китае и Германии.

С учетом этого, перспектива президентства Трампа освещалась и негативно, и нейтрально. Новостной сайт hotnews.ro обсуждал потенциальные американские стратегии отношений с Россией и экономические последствия для Германии. Другая новостная платформа adevarul.ro уделила немало внимания оппозиционности многих американских деятелей искусств.

Общие для Европы вопросы активно не обсуждались. Например, редакция сайта ProTV лишь упомянула заявление Трампа, что Brexit станет "успехом" и что он планирует подписать торговое соглашение с Великобританией. Таблоид Libertatea показывал Трампа в "желтом" формате: писал о его любовных похождениях и даже намекал на возможную румынскую любовницу.

Латвия

Латвийские медиа прежде всего озабочены возможными связями Трампа и России, их последствиями для трансатлантической безопасности и его непредсказуемым способом руководства.

"Соглашение с Путиным не принесет мира... оно сделает войну еще более вероятной... подорвет доверие европейских союзников Америки", – так характеризовала альянс Трампа и Путина газета Latvijas Avīze.

Заметным был четкое разделение между консервативной Latvijas Avīze и русскоязычной Vesti Segodnja. Первая изобразила Трампа марионеткой в руках России, в то время как вторая показала его нейтрально и поставила под сомнение его дружеские отношения с Путиным.

Несмотря на это, и сама Latvijas Avīze, благодаря своим консервативным взглядам, не скрывала своей симпатии к Трампу и его популистскому стилю.

Самый популярный новостной сайт Латвии Delfi.lv освещал тему шире, но избегал принимать чью-либо сторону.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Новостные медиа в Соединенных Штатах не уделяли много внимания потенциальному воздействию президента Трампа на Европу. Трамп не затрагивал эту тему во время своей первой пресс-конференции. Но его интервью The Times и Bild выдвинуло европейские проблемы на передний план.

"Европейские лидеры шокированы тем, как Трамп громит НАТО и ЕС, усиливая опасения по поводу трансатлантического раскола", – говорится в The Washington Post. "С приходом эры Трампа мир охватывает чувство неуверенности", – отмечает The New York Times. "Дональд Трамп начнет свое правление с того, что поставит на один уровень немецкого канцлера и союзника Ангелу Меркель и противника Владимира Путина – новоизбранный президент заявил об этом в новом интервью", – пишет таблоид New York Post.

А центральной темой на протяжении недели перед инаугурацией в американских СМИ было изменение отношений новой власти с Россией.

