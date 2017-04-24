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Экс-президент ПАСЕ: в руководстве ассамблеи произошел переворот из-за коррупции

Аграмунт, сотрудничающий с РФ, временно отказался от председательства в ПАСЕ

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Аграмунт, сотрудничающий с РФ, временно отказался от председательства в ПАСЕ

Понедельник, 24 апреля 2017, 13:39
Версия для печати Комментарии

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не вернулся в зал, но пока не заявил об отставке.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

После того, как депутаты заблокировали дальнейшее проведение заседания с требованием об отставке президента, был объявлен перерыв. По его завершению место председательствующего занял вице-президент Роджер Гейл.

Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий объявил, что Аграмунт согласился ответить на вопросы депутатов на отдельном заседании: "В ответ на запрос нескольких депутатов президент ПАСЕ согласился провести слушания завтра, во вторник, чтобы ответить на все вопросы о своей поездке".

Стоит добавить, что в адрес Аграмунта звучали также требования подать в отставку, их президент ПАСЕ пока не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, открывая весеннюю сессию ПАСЕ, сделал официальное заявление о своей поездки в Сирию.

Педро Аграмунт заявил, что во время поездки в Сирию вместе с российскими депутатами он не представлял ассамблею, а только себя как испанского депутата.

Как сообщала "Европейская правда", в ПАСЕ официально требует отставки Аграмунта из-за поездки с россиянами.

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