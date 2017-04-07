Кто голосовал против украинского безвиза? Полный список

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 07 апреля 2017, 11:23

Европейский парламент обнародовал поименные результаты голосования по резолюции об отмене визового режима для граждан Украины.

Как и прогнозировала "Европейская правда", поддержка Украины оказалась потрясающей. В зале ЕП присутствовали едва ли не все депутаты, что само собой достаточно редкое явление. Из семи с половиной сотен парламентариев 521 проголосовали за безвизовый режим для Украины, 75 – против, 36 воздержались.

Преимущество друзей Украины – безусловное. Но кто же те 75, что высказались против сближения с Киевом? Кто показательно воздержался, не желая поддерживать наше государство? Причем перечень последних особенно интересен, о нем – ниже.

"Европейская правда" публикует подробную статистику итогов голосования.

Почти все открытые противники Украины – праворадикалы.

Представители двух праворадикальных групп в составе ЕП дали 60 из 75 голосов "против".

И это не удивительно. Во-первых, почти все праворадикалы публично заявляют о дружбе с Россией и всегда голосуют против проукраинских инициатив; во-вторых, для националистических партий довольно естественно блокировать безвизовые инициативы.

На втором месте после правых радикалов – внефракционные (как правило, это еще более радикальные депутаты). По три голоса дали левые (экс-коммунисты) и консерваторы.

В перечень вошла даже одна представительница Европейской народной партии. Да, вы правильно догадались – представительница Франции, из команды пророссийского Франсуа Фийона.

Национальный состав тех, кто голосовал против, не менее интересен.

Львиную долю голосов против дали три страны – Италия, Великобритания, Франция.

За блокирование безвиза голосовали 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, семь голландцев, шесть греков, по четыре немца и австрийца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии.

Голосование британцев особенно интересно. Как известно, эта страна сейчас выходит из ЕС, да и до выхода безвиз не будет на них распространяться. Поэтому логического объяснения эта позиция просто не имеет... Итак, вашему вниманию – таблица с итогами голосования, после чего перейдем к воздержавшимся.

праворадикалы Barbara KAPPEL Австрия праворадикалы Georg MAYER Австрия праворадикалы Franz OBERMAYR Австрия праворадикалы Harald VILIMSKY Австрия праворадикалы Gerolf ANNEMANS Бельгія праворадикалы John Stuart AGNEW Британия праворадикалы Tim AKER Британия праворадикалы Jonathan ARNOTT Британия праворадикалы Gerard BATTEN Британия праворадикалы David COBURN Британия праворадикалы Bill ETHERIDG Британия праворадикалы Raymond FINCH Британия праворадикалы Neena GILL Британия праворадикалы Nathan GIL Британия праворадикалы Roger HELMER Британия праворадикалы Mike HOOKEM Британия праворадикалы Patrick O'FLYNN Британия праворадикалы Margot PARKER Британия праворадикалы Julia REID Британия праворадикалы Janice ATKINSON Британия внефракционные James CARVER Британия консерваторы Notis MARIAS Греция внефракционные Georgios EPITIDEIOS Греция внефракционные Lampros FOUNTOULIS Греция внефракционные Konstantinos PAPADAKIS Греция внефракционные Eleftherios SYNADINOS Греция внефракционные Sotirios ZARIANOPOULOS Греция праворадикалы Laura AGEA Италия праворадикалы Daniela AIUTO Италия праворадикалы David BORRELLI Италия праворадикалы Fabio Massimo CASTALDO Италия праворадикалы Ignazio CORRAO Италия праворадикалы Rosa D'AMATO Италия праворадикалы Eleonora EV Италия праворадикалы Laura FERRARA Италия праворадикалы Giulia MOI Италия праворадикалы Piernicola PEDICINI Италия праворадикалы Dario TAMBURRANO Италия праворадикалы Marco VALLI Италия праворадикалы Marco ZULLO Италия праворадикалы Mara BIZZOTTO Италия праворадикалы Angelo CIOCCA Италия праворадикалы Lorenzo FONTANA Италия праворадикалы Matteo SALVINI Италия праворадикалы Marco ZANNI Италия консерваторы Bas BELDER Нидерланды консерваторы Peter van DALEN Нидерланды праворадикалы Marcel de GRAAFF Нидерланды праворадикалы Olaf STUGER Нидерланды праворадикалы Auke ZIJLSTRA Нидерланды леворадикалы Dennis de JONG Нидерланды леворадикалы Anne-Marie MINEUR Нидерланды праворадикалы Beatrix von STORCH Германия праворадикалы Marcus PRETZELL Германия внефракционные Martin SONNEBORN Германия внефракционные Udo VOIGT Германия праворадикалы Michał MARUSIK Польша праворадикалы Marie-Christine ARNAUTU Франция праворадикалы Nicolas BAY Франция праворадикалы Dominique BILDE Франция праворадикалы Marie-Christine BOUTONNET Франция праворадикалы Steeve BRIOIS Франция праворадикалы Mireille D'ORNANO Франция праворадикалы Sylvie GODDYN Франция праворадикалы Jean-François JALKH Франция праворадикалы Gilles LEBRETON Франция праворадикалы Philippe LOISEAU Франция праворадикалы Dominique MARTIN Франция праворадикалы Sophie MONTEL Франция праворадикалы Jean-Luc SCHAFFHAUSER Франция праворадикалы Mylène TROSZCZYNSKI Франция внефракционные Bruno GOLLNISCH Франция ЕНП Michèle ALLIOT-MARIE Франция леворадикалы Kateřina KONEČNÁ Чехия праворадикалы Peter LUNDGREN Швеция праворадикалы Kristina WINBERG Швеция

Итак, с теми, кто голосовал против, ситуация понятна. Но кто воздержался?

Таких немало, 36 человек, почти из всех фракций. И здесь национальный состав – еще более показательный.

Группу воздержавшихся формируют, по сути, два государства:

в ней 13 британцев и 11 французов. Кроме них – трое бельгийцев, два киприота и по одному представителю от семи государств – Италии, Дании, Польши, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии.

К британцам вопросов нет – как мы уже сказали, эта страна выходит из Евросоюза, на нее не будет влиять безвиз, потому воздержаться – естественный выбор (интересно, что воздержались представители правящей партии, которая сейчас выводит страну из ЕС).

Тем странам, откуда воздержался лишь один депутат, тоже не стоит задавать вопросы.

А вот Франция и Бельгия интересны тем, что именно эти государства – по данным источников ЕвроПравды – долгое время блокировали предоставление безвиза для Украины. "Благодаря" их усилиям Украину в свое время отделили от Грузии, поэтому другим членам ЕС пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать нас на этом пути.

Перечень ниже (таблица подается без британцев).

консерваторы Mark DEMESMAEKER Бельгия консерваторы Helga STEVENS Бельгия консерваторы Anneleen VAN BOSSUYT Бельгия консерваторы Anders Primdahl VISTISEN Дания консерваторы Remo SERNAGIOTTO Италия левые Neoklis SYLIKIOTIS Кипр левые Takis HADJIGEORGIOU Кипр консерваторы Mirosław PIOTROWSKI Польша консерваторы Richard SULÍK Словакия внефракционные Krisztina MORVAI Венгрия либералы Paavo VÄYRYNEN Финляндия ЕНП Alain CADEC Франция ЕНП Angélique DELAHAYE Франция ЕНП Françoise GROSSETÊTE Франция ЕНП Brice HORTEFEUX Франция ЕНП Marc JOULAUD Франция ЕНП Philippe JUVIN Франция ЕНП Constance LE GRIP Франция ЕНП Nadine MORANO Франция ЕНП Elisabeth MORIN-CHARTIER Франция ЕНП Maurice PONGA Франция ЕНП Franck PROUST Франция консерваторы Jan ZAHRADIL Чехия

И напоследок. Все без исключения французы в этой группе – "Республиканцы", то есть представители партии Фийона и Саркози – политиков, которые проталкивают в ЕС "потепление" с Россией.

На этот раз французская группа, за исключением одного депутата, решила не голосовать против Украины, чтобы не разрушать официальную линию Европейской народной партии, однако так и не нашла сил проголосовать "за".

Но вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что они не поставят нам подножку в следующий раз.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"