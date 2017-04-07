Кто голосовал против украинского безвиза? Полный список

Европейский парламент обнародовал поименные результаты голосования по резолюции об отмене визового режима для граждан Украины.
Как и прогнозировала "Европейская правда", поддержка Украины оказалась потрясающей. В зале ЕП присутствовали едва ли не все депутаты, что само собой достаточно редкое явление. Из семи с половиной сотен парламентариев 521 проголосовали за безвизовый режим для Украины, 75 – против, 36 воздержались.
Преимущество друзей Украины – безусловное. Но кто же те 75, что высказались против сближения с Киевом? Кто показательно воздержался, не желая поддерживать наше государство? Причем перечень последних особенно интересен, о нем – ниже.
"Европейская правда" публикует подробную статистику итогов голосования.
Почти все открытые противники Украины – праворадикалы.
Представители двух праворадикальных групп в составе ЕП дали 60 из 75 голосов "против".
И это не удивительно. Во-первых, почти все праворадикалы публично заявляют о дружбе с Россией и всегда голосуют против проукраинских инициатив; во-вторых, для националистических партий довольно естественно блокировать безвизовые инициативы.
На втором месте после правых радикалов – внефракционные (как правило, это еще более радикальные депутаты). По три голоса дали левые (экс-коммунисты) и консерваторы.
В перечень вошла даже одна представительница Европейской народной партии. Да, вы правильно догадались – представительница Франции, из команды пророссийского Франсуа Фийона.
Национальный состав тех, кто голосовал против, не менее интересен.
Львиную долю голосов против дали три страны – Италия, Великобритания, Франция.
За блокирование безвиза голосовали 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, семь голландцев, шесть греков, по четыре немца и австрийца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии.
Голосование британцев особенно интересно. Как известно, эта страна сейчас выходит из ЕС, да и до выхода безвиз не будет на них распространяться. Поэтому логического объяснения эта позиция просто не имеет... Итак, вашему вниманию – таблица с итогами голосования, после чего перейдем к воздержавшимся.
|
праворадикалы
|
Barbara KAPPEL
|
Австрия
|
праворадикалы
|
Georg MAYER
|
Австрия
|
праворадикалы
|
Franz OBERMAYR
|
Австрия
|
праворадикалы
|
Harald VILIMSKY
|
Австрия
|
праворадикалы
|
Gerolf ANNEMANS
|
Бельгія
|
праворадикалы
|
John Stuart AGNEW
|
Британия
|
праворадикалы
|
Tim AKER
|
Британия
|
праворадикалы
|
Jonathan ARNOTT
|
Британия
|
праворадикалы
|
Gerard BATTEN
|
Британия
|
праворадикалы
|
David COBURN
|
Британия
|
праворадикалы
|
Bill ETHERIDG
|
Британия
|
праворадикалы
|
Raymond FINCH
|
Британия
|
праворадикалы
|
Neena GILL
|
Британия
|
праворадикалы
|
Nathan GIL
|
Британия
|
праворадикалы
|
Roger HELMER
|
Британия
|
праворадикалы
|
Mike HOOKEM
|
Британия
|
праворадикалы
|
Patrick O'FLYNN
|
Британия
|
праворадикалы
|
Margot PARKER
|
Британия
|
праворадикалы
|
Julia REID
|
Британия
|
праворадикалы
|
Janice ATKINSON
|
Британия
|
внефракционные
|
James CARVER
|
Британия
|
консерваторы
|
Notis MARIAS
|
Греция
|
внефракционные
|
Georgios EPITIDEIOS
|
Греция
|
внефракционные
|
Lampros FOUNTOULIS
|
Греция
|
внефракционные
|
Konstantinos PAPADAKIS
|
Греция
|
внефракционные
|
Eleftherios SYNADINOS
|
Греция
|
внефракционные
|
Sotirios ZARIANOPOULOS
|
Греция
|
праворадикалы
|
Laura AGEA
|
Италия
|
праворадикалы
|
Daniela AIUTO
|
Италия
|
праворадикалы
|
David BORRELLI
|
Италия
|
праворадикалы
|
Fabio Massimo CASTALDO
|
Италия
|
праворадикалы
|
Ignazio CORRAO
|
Италия
|
праворадикалы
|
Rosa D'AMATO
|
Италия
|
праворадикалы
|
Eleonora EV
|
Италия
|
праворадикалы
|
Laura FERRARA
|
Италия
|
праворадикалы
|
Giulia MOI
|
Италия
|
праворадикалы
|
Piernicola PEDICINI
|
Италия
|
праворадикалы
|
Dario TAMBURRANO
|
Италия
|
праворадикалы
|
Marco VALLI
|
Италия
|
праворадикалы
|
Marco ZULLO
|
Италия
|
праворадикалы
|
Mara BIZZOTTO
|
Италия
|
праворадикалы
|
Angelo CIOCCA
|
Италия
|
праворадикалы
|
Lorenzo FONTANA
|
Италия
|
праворадикалы
|
Matteo SALVINI
|
Италия
|
праворадикалы
|
Marco ZANNI
|
Италия
|
консерваторы
|
Bas BELDER
|
Нидерланды
|
консерваторы
|
Peter van DALEN
|
Нидерланды
|
праворадикалы
|
Marcel de GRAAFF
|
Нидерланды
|
праворадикалы
|
Olaf STUGER
|
Нидерланды
|
праворадикалы
|
Auke ZIJLSTRA
|
Нидерланды
|
леворадикалы
|
Dennis de JONG
|
Нидерланды
|
леворадикалы
|
Anne-Marie MINEUR
|
Нидерланды
|
праворадикалы
|
Beatrix von STORCH
|
Германия
|
праворадикалы
|
Marcus PRETZELL
|
Германия
|
внефракционные
|
Martin SONNEBORN
|
Германия
|
внефракционные
|
Udo VOIGT
|
Германия
|
праворадикалы
|
Michał MARUSIK
|
Польша
|
праворадикалы
|
Marie-Christine ARNAUTU
|
Франция
|
праворадикалы
|
Nicolas BAY
|
Франция
|
праворадикалы
|
Dominique BILDE
|
Франция
|
праворадикалы
|
Marie-Christine BOUTONNET
|
Франция
|
праворадикалы
|
Steeve BRIOIS
|
Франция
|
праворадикалы
|
Mireille D'ORNANO
|
Франция
|
праворадикалы
|
Sylvie GODDYN
|
Франция
|
праворадикалы
|
Jean-François JALKH
|
Франция
|
праворадикалы
|
Gilles LEBRETON
|
Франция
|
праворадикалы
|
Philippe LOISEAU
|
Франция
|
праворадикалы
|
Dominique MARTIN
|
Франция
|
праворадикалы
|
Sophie MONTEL
|
Франция
|
праворадикалы
|
Jean-Luc SCHAFFHAUSER
|
Франция
|
праворадикалы
|
Mylène TROSZCZYNSKI
|
Франция
|
внефракционные
|
Bruno GOLLNISCH
|
Франция
|
ЕНП
|
Michèle ALLIOT-MARIE
|
Франция
|
леворадикалы
|
Kateřina KONEČNÁ
|
Чехия
|
праворадикалы
|
Peter LUNDGREN
|
Швеция
|
праворадикалы
|
Kristina WINBERG
|
Швеция
Итак, с теми, кто голосовал против, ситуация понятна. Но кто воздержался?
Таких немало, 36 человек, почти из всех фракций. И здесь национальный состав – еще более показательный.
Группу воздержавшихся формируют, по сути, два государства:
в ней 13 британцев и 11 французов. Кроме них – трое бельгийцев, два киприота и по одному представителю от семи государств – Италии, Дании, Польши, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии.
К британцам вопросов нет – как мы уже сказали, эта страна выходит из Евросоюза, на нее не будет влиять безвиз, потому воздержаться – естественный выбор (интересно, что воздержались представители правящей партии, которая сейчас выводит страну из ЕС).
Тем странам, откуда воздержался лишь один депутат, тоже не стоит задавать вопросы.
А вот Франция и Бельгия интересны тем, что именно эти государства – по данным источников ЕвроПравды – долгое время блокировали предоставление безвиза для Украины. "Благодаря" их усилиям Украину в свое время отделили от Грузии, поэтому другим членам ЕС пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать нас на этом пути.
Перечень ниже (таблица подается без британцев).
|
консерваторы
|
Mark DEMESMAEKER
|
Бельгия
|
консерваторы
|
Helga STEVENS
|
Бельгия
|
консерваторы
|
Anneleen VAN BOSSUYT
|
Бельгия
|
консерваторы
|
Anders Primdahl VISTISEN
|
Дания
|
консерваторы
|
Remo SERNAGIOTTO
|
Италия
|
левые
|
Neoklis SYLIKIOTIS
|
Кипр
|
левые
|
Takis HADJIGEORGIOU
|
Кипр
|
консерваторы
|
Mirosław PIOTROWSKI
|
Польша
|
консерваторы
|
Richard SULÍK
|
Словакия
|
внефракционные
|
Krisztina MORVAI
|
Венгрия
|
либералы
|
Paavo VÄYRYNEN
|
Финляндия
|
ЕНП
|
Alain CADEC
|
Франция
|
ЕНП
|
Angélique DELAHAYE
|
Франция
|
ЕНП
|
Françoise GROSSETÊTE
|
Франция
|
ЕНП
|
Brice HORTEFEUX
|
Франция
|
ЕНП
|
Marc JOULAUD
|
Франция
|
ЕНП
|
Philippe JUVIN
|
Франция
|
ЕНП
|
Constance LE GRIP
|
Франция
|
ЕНП
|
Nadine MORANO
|
Франция
|
ЕНП
|
Elisabeth MORIN-CHARTIER
|
Франция
|
ЕНП
|
Maurice PONGA
|
Франция
|
ЕНП
|
Franck PROUST
|
Франция
|
консерваторы
|
Jan ZAHRADIL
|
Чехия
И напоследок. Все без исключения французы в этой группе – "Республиканцы", то есть представители партии Фийона и Саркози – политиков, которые проталкивают в ЕС "потепление" с Россией.
На этот раз французская группа, за исключением одного депутата, решила не голосовать против Украины, чтобы не разрушать официальную линию Европейской народной партии, однако так и не нашла сил проголосовать "за".
Но вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что они не поставят нам подножку в следующий раз.
Автор: Сергей Сидоренко,
редактор "Европейской правды"