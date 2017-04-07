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Кто голосовал против украинского безвиза? Полный список

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 07 апреля 2017, 11:23
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Европейский парламент обнародовал поименные результаты голосования по резолюции об отмене визового режима для граждан Украины.

Как и прогнозировала "Европейская правда", поддержка Украины оказалась потрясающей. В зале ЕП присутствовали едва ли не все депутаты, что само собой достаточно редкое явление. Из семи с половиной сотен парламентариев 521 проголосовали за безвизовый режим для Украины, 75 – против, 36 воздержались.

Преимущество друзей Украины – безусловное. Но кто же те 75, что высказались против сближения с Киевом? Кто показательно воздержался, не желая поддерживать наше государство? Причем перечень последних особенно интересен, о нем – ниже.

"Европейская правда" публикует подробную статистику итогов голосования.

Почти все открытые противники Украины – праворадикалы.

Представители двух праворадикальных групп в составе ЕП дали 60 из 75 голосов "против".

И это не удивительно. Во-первых, почти все праворадикалы публично заявляют о дружбе с Россией и всегда голосуют против проукраинских инициатив; во-вторых, для националистических партий довольно естественно блокировать безвизовые инициативы.

На втором месте после правых радикалов – внефракционные (как правило, это еще более радикальные депутаты). По три голоса дали левые (экс-коммунисты) и консерваторы.

В перечень вошла даже одна представительница Европейской народной партии. Да, вы правильно догадались – представительница Франции, из команды пророссийского Франсуа Фийона.

Национальный состав тех, кто голосовал против, не менее интересен.

Львиную долю голосов против дали три страны – Италия, Великобритания, Франция.

За блокирование безвиза голосовали 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, семь голландцев, шесть греков, по четыре немца и австрийца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии.

Голосование британцев особенно интересно. Как известно, эта страна сейчас выходит из ЕС, да и до выхода безвиз не будет на них распространяться. Поэтому логического объяснения эта позиция просто не имеет... Итак, вашему вниманию – таблица с итогами голосования, после чего перейдем к воздержавшимся.

праворадикалы

Barbara KAPPEL

Австрия

праворадикалы

Georg MAYER

Австрия

праворадикалы

Franz OBERMAYR

Австрия

праворадикалы

Harald VILIMSKY

Австрия

праворадикалы

Gerolf ANNEMANS

Бельгія

праворадикалы

John Stuart AGNEW

Британия

праворадикалы

Tim AKER

Британия

праворадикалы

Jonathan ARNOTT

Британия

праворадикалы

Gerard BATTEN

Британия

праворадикалы

David COBURN

Британия

праворадикалы

Bill ETHERIDG

Британия

праворадикалы

Raymond FINCH

Британия

праворадикалы

Neena GILL

Британия

праворадикалы

Nathan GIL

Британия

праворадикалы

Roger HELMER

Британия

праворадикалы

Mike HOOKEM

Британия

праворадикалы

Patrick O'FLYNN 

Британия

праворадикалы

Margot PARKER

Британия

праворадикалы

Julia REID

Британия

праворадикалы

Janice ATKINSON

Британия

внефракционные

James CARVER 

Британия

консерваторы

Notis MARIAS

Греция

внефракционные

Georgios EPITIDEIOS

Греция

внефракционные

Lampros FOUNTOULIS

Греция

внефракционные

Konstantinos PAPADAKIS

Греция

внефракционные

Eleftherios SYNADINOS

Греция

внефракционные

Sotirios ZARIANOPOULOS

Греция

праворадикалы

Laura AGEA 

Италия

праворадикалы

Daniela AIUTO

Италия

праворадикалы

David BORRELLI

Италия

праворадикалы

Fabio Massimo CASTALDO

Италия

праворадикалы

Ignazio CORRAO

Италия

праворадикалы

Rosa D'AMATO

Италия

праворадикалы

Eleonora EV

Италия

праворадикалы

Laura FERRARA

Италия

праворадикалы

Giulia MOI

Италия

праворадикалы

Piernicola PEDICINI

Италия

праворадикалы

Dario TAMBURRANO

Италия

праворадикалы

Marco VALLI

Италия

праворадикалы

Marco ZULLO

Италия

праворадикалы

Mara BIZZOTTO

Италия

праворадикалы

Angelo CIOCCA

Италия

праворадикалы

Lorenzo FONTANA

Италия

праворадикалы

Matteo SALVINI

Италия

праворадикалы

Marco ZANNI

Италия

консерваторы

Bas BELDER

Нидерланды

консерваторы

Peter van DALEN

Нидерланды

праворадикалы

Marcel de GRAAFF

Нидерланды

праворадикалы

Olaf STUGER

Нидерланды

праворадикалы

Auke ZIJLSTRA

Нидерланды

леворадикалы

Dennis de JONG

Нидерланды

леворадикалы

Anne-Marie MINEUR

Нидерланды

праворадикалы

Beatrix von STORCH

Германия

праворадикалы

Marcus PRETZELL

Германия

внефракционные

Martin SONNEBORN

Германия

внефракционные

Udo VOIGT

Германия

праворадикалы

Michał MARUSIK

Польша

праворадикалы

Marie-Christine ARNAUTU

Франция

праворадикалы

Nicolas BAY

Франция

праворадикалы

Dominique BILDE

Франция

праворадикалы

Marie-Christine BOUTONNET

Франция

праворадикалы

Steeve BRIOIS

Франция

праворадикалы

Mireille D'ORNANO

Франция

праворадикалы

Sylvie GODDYN

Франция

праворадикалы

Jean-François JALKH

Франция

праворадикалы

Gilles LEBRETON

Франция

праворадикалы

Philippe LOISEAU 

Франция

праворадикалы

Dominique MARTIN

Франция

праворадикалы

Sophie MONTEL

Франция

праворадикалы

Jean-Luc SCHAFFHAUSER

Франция

праворадикалы

Mylène TROSZCZYNSKI

Франция

внефракционные

Bruno GOLLNISCH

Франция

ЕНП

Michèle ALLIOT-MARIE

Франция

леворадикалы

Kateřina KONEČNÁ

Чехия

праворадикалы

Peter LUNDGREN

Швеция

праворадикалы

Kristina WINBERG 

Швеция

Итак, с теми, кто голосовал против, ситуация понятна. Но кто воздержался?

Таких немало, 36 человек, почти из всех фракций. И здесь национальный состав – еще более показательный.

Группу воздержавшихся формируют, по сути, два государства:

в ней 13 британцев и 11 французов. Кроме них – трое бельгийцев, два киприота и по одному представителю от семи государств – Италии, Дании, Польши, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии.

К британцам вопросов нет – как мы уже сказали, эта страна выходит из Евросоюза, на нее не будет влиять безвиз, потому воздержаться – естественный выбор (интересно, что воздержались представители правящей партии, которая сейчас выводит страну из ЕС).

Тем странам, откуда воздержался лишь один депутат, тоже не стоит задавать вопросы.

А вот Франция и Бельгия интересны тем, что именно эти государства – по данным источников ЕвроПравды – долгое время блокировали предоставление безвиза для Украины. "Благодаря" их усилиям Украину в свое время отделили от Грузии, поэтому другим членам ЕС пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать нас на этом пути.

Перечень ниже (таблица подается без британцев).

консерваторы

Mark DEMESMAEKER

Бельгия

консерваторы

Helga STEVENS

Бельгия

консерваторы

Anneleen VAN BOSSUYT

Бельгия

консерваторы

Anders Primdahl VISTISEN

Дания

консерваторы

Remo SERNAGIOTTO

Италия

левые

Neoklis SYLIKIOTIS

Кипр

левые

Takis HADJIGEORGIOU

Кипр

консерваторы

Mirosław PIOTROWSKI

Польша

консерваторы

Richard SULÍK

Словакия

внефракционные

Krisztina MORVAI 

Венгрия

либералы

Paavo VÄYRYNEN

Финляндия

ЕНП

Alain CADEC

Франция

ЕНП

Angélique DELAHAYE

Франция

ЕНП

Françoise GROSSETÊTE

Франция

ЕНП

Brice HORTEFEUX 

Франция

ЕНП

Marc JOULAUD

Франция

ЕНП

Philippe JUVIN

Франция

ЕНП

Constance LE GRIP

Франция

ЕНП

Nadine MORANO

Франция

ЕНП

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Франция

ЕНП

Maurice PONGA

Франция

ЕНП

Franck PROUST

Франция

консерваторы

Jan ZAHRADIL

Чехия

И напоследок. Все без исключения французы в этой группе – "Республиканцы", то есть представители партии Фийона и Саркози – политиков, которые проталкивают в ЕС "потепление" с Россией.

На этот раз французская группа, за исключением одного депутата, решила не голосовать против Украины, чтобы не разрушать официальную линию Европейской народной партии, однако так и не нашла сил проголосовать "за".

Но вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что они не поставят нам подножку в следующий раз.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"

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