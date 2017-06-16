Время для критики: в Евросоюзе меняют отношение к Украине

Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 16 июня 2017, 14:20

Фото агентства "Крымские новости"

Жесткая критика со стороны Евросоюза вернулась в Украину.

За последние недели представительство ЕС выпустило ряд критических заявлений, однако в четверг, 15 июня мы услышали то, что давно не звучало от европейских дипломатов.

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Верховная рада фактически блокирует необходимые стране реформы. По словам посла, в украинском парламенте много людей, которые защищают собственные интересы и блокируют процесс реформ.

Более того, он обвинил "главу комитета Верховной рады" в антиевропейском лоббизме.

"Когда мы пытаемся проверить гармонизацию украинского законодательства с ЕС, мы понимаем, что в профильных министерствах законопроекты уже созданы, они зарегистрированы в Раде, но глава комитета Рады решил не продвигаться вперед из-за наличия собственных интересов, и он не хочет содействовать реформам", – сказал Мингарелли.

Первый вопрос – кого именно из глав парламентских комитетов имел в виду дипломат. В представительстве ЕС отмечают, что это "собирательный образ", а не конкретный человек.

Действительно, далеко не один председатель комитета ВР отметился блокированием реформ, в том числе – прописанных в Соглашении об ассоциации. Первыми приходят на ум Ольга Богомолец (БПП, председатель комитета по вопросам здравоохранения) – одна из основных противников медицинской реформы, а также Виктор Галасюк (РПЛ, председатель комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства) – один из ключевых лоббистов продления действия увеличенных экспортных пошлин на металлолом, которые являются прямым нарушением Соглашения со стороны Украины.

Но даже если представить, что речь идет не о них, а о ком-то другом, проблема не становится меньше. Ни один комитет в ВР не возглавляют представители Оппоблока – везде во главе стоят якобы "проевропейские" политики.

Проблему блокирования евроинтеграционных законопроектов в Раде признают и в правительстве.

ЕвроПравда уже затрагивала эту тему, освещая результаты выполнения Соглашения об ассоциации по результатам 2016 года. Из 126 директив, которые мы должны были имплементировать в украинское законодательство в 2016 году, имплементированы лишь 36, из них 23 – полностью, признает вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

На самом деле блокирование евроинтеграционных проектов в текущем созыве ВР началось в первые месяцы после ее избрания, однако до последнего времени в Брюсселе пытались не только подчеркивать достижения, но и несколько скрывать проблемы.

Наглядная иллюстрация – прошлогодний отчет Еврокомиссии о выполнении ассоциации, где Брюссель сыпал комплименты в адрес Киева.

Итак, на данный момент есть важное изменение: в ЕС начали вслух заявлять и о проблемах.

До сих пор неоднократно приходилось слышать, в том числе от европейских собеседников, что пока ЕС сознательно воздерживался от критики украинской власти. Отчасти это объяснялось растерянностью самого Брюсселя, который понимал свою "вину" в затягивании предоставления Украине безвиза и ратификации Соглашения об ассоциации.

Еще одним ярким примером этой политики стало предоставление второго пакета макрофинансовой помощи ЕС без выполнения Украиной необходимых критериев. Ведь их выполнение (прежде всего – отмена моратория на экспорт необработанной древесины) могло спровоцировать политический кризис в Украине.

Кстати, подобная информационная политика пока свойственна и некоторым международным организациям. Некоторым из них поступают рекомендации от центра пока что воздержаться от острой критики правительства.

То, что посол ЕС начинает отступать от этих рекомендаций, как минимум, означает, что уровень недовольства украинскими нарушениями в ЕС сейчас очень значителен.

А еще – что критика со стороны ЕС уже скоро, после саммита, может стать еще острее.

Означает ли это начало так называемой "усталости от Украины"?

Скорее всего, нет. Ведь несмотря на многочисленные проблемы, в ЕС видят реальные успехи в реформах. Однако не может не беспокоить, что эти реформы проходят все труднее и труднее. При этом все чаще Украина идет на нарушение соглашений с ЕС.

Заявление Хюга Мингарелли указывает на еще одну, внутриукраинскую проблему.

Отсутствие де-факто коалиции заставляет привлекать к голосованию "независимые" депутатские группы, расплачиваться с которыми правительству приходится, закрывая глаза на многочисленные лоббистские инициативы. Неслучайно на прошлой неделе, когда Рада голосовала продление пошлин на металлолом, Минэкономразвития даже не прислало на заседание своего представителя, закрыв глаза на явное нарушение. Подробнее о данной проблеме – в статье ЕП "Квоты гибнут за металл: между Киевом и Брюсселем назревает громкий скандал".

По сути, правительство согласилось быть "соавтором" наиболее острых нарушений в отношениях Украины и ЕС.

Порой речь идет о сознательном бездействии Кабмина там, где он мог и должен был остановить проблему. Порой – об открытой поддержке антиевропейских инициатив под влиянием лоббистов из коалиции.

История с металлоломом стала примером последнего. В пятницу Минэкономики объявило, что будет рекомендовать президенту подписать новые пошлины на лом, которые нарушают Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Хотя в разговорах с ЕС чиновники признаются: они понимают, что этот закон нарушает соглашение.

Вряд ли разногласия между Киевом и Брюсселем ограничатся вопросом металлолома.

Неспособность контролировать голосования в Раде обещает стать еще большей проблемой уже в ближайшие месяцы. Возможно, именно поэтому ЕС решил действовать на опережение – понимая, что уже к осени эта проблема может стать гораздо острее.

И уже тогда "усталость от Украины" может оказаться реальностью.

Авторы: Юрий Панченко, Сергей Сидоренко,

редакторы "Европейской правды"