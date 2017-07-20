Новые лица ОБСЕ. Преодолен ли кризис?

Анна Шелест, для Европейской правды _ Четверг, 20 июля 2017, 17:30

Фото: OSCE

На протяжении трех недель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оставалась без руководителей важнейших институтов.

В конце концов, после длительных переговоров и согласования кандидатур, ОБСЕ уладила кризис руководства и назначила новых руководителей на четыре ключевые должности.

Кажется, кризис миновал. Но некоторые вопросы остались.

Где на радаре нового генсека Украина? И ради которого портфеля сдалась Россия, долго блокировавшая решение?





Долгие "выборы"

Формально председателем ОБСЕ является министр иностранных дел председательствующей страны – в этом году Австрии, однако повседневная жизнь организации, ее миссии и институтов обеспечивается секретариатом во главе с генеральным секретарем.

До 1 июля 2017 года в течение шести лет эту должность занимал итальянец Заньер, два возможных срока которого истекли.

Хотя первые кандидатуры на замену итальянцу называли еще в марте, но в этом году 57 стран-членов ОБСЕ не смогли вовремя согласовать кандидатуру не только генерального секретаря, но и председателя Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ. Каждая позиция далеко не протокольная, а может иметь серьезное влияние, особенно во время выборов или подготовки соответствующих тематических отчетов по стране или во время кризиса.

В середине марта было названо пять кандидатов на пост генсекретаря: постоянная представительница Беларуси при ОБСЕ и бывшая заместительница министра иностранных дел Елена Купчина, бывший министр иностранных дел Казахстана Эрлан Идриссов, бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывший министр иностранных дел Финляндии Иллка Канерва, бывший еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле и, наконец, бывший постоянный представитель Швейцарии в ОБСЕ во время ее председательства в организации Томас Гремингер.

Последний и стал новым генеральным секретарем ОБСЕ.

Достичь консенсуса относительно нового руководителя оказалось нелегко.

Не в последнюю очередь потому, что назначение всех четырех должностных лиц должно было идти пакетом, хотя и звучали предложения разделить назначение генерального секретаря и руководителей трех независимых институтов ОБСЕ.

Официальное предложение по кандидатурам было озвучено 12 июля, и через 5 дней так называемой "молчаливой процедуры", когда ни одна страна-член не внесла правки либо не высказалась против, назначение руководителей было официально утверждено и объявлено 18 июля.





Кризис из-за России?

Должность генерального секретаря в Организации существовала не всегда. Секретариат был создан только в 1990 году в соответствии с Парижской хартией для Новой Европы. Пять человек возглавляли секретариат с того времени: представители Италии (дважды), Франции, Словакии и Германии.

Если в начале должность генсека была чисто административной, то в 2004 и 2006 годах его мандат был значительно усилен. В частности, с 2006 года генеральный секретарь имеет право поднимать перед Постоянным советом вопросы, по поводу которых он/она лично считает, что они могут представлять угрозу безопасности. А с 2011-го – еще и применять механизм раннего предупреждения и предлагать миссии по установлению фактов (fact-finding mission) при начале кризисной ситуации на территории ОБСЕ.

По неофициальной информации, Россия была одной из тех, чья позиция не позволяла согласовать кандидатуры.

И в данном случае надо понимать, что для Российской Федерации проблемной является даже не кандидатура генсека, а гораздо больше позиции БДИПЧ и представителя по вопросам свободы СМИ – двух формально независимых институтов, которые постоянно критикуют Москву, особенно во время выборов, которые уже скоро ожидаются в России.





Кто он, новый генеральный секретарь?

Швейцарский дипломат Томас Гремингер хорошо известен в Вене. Карьерный дипломат, в 2014 году он был постоянным представителем Швейцарии в ОБСЕ, которая председательствовала в том году и должна была реагировать на развитие событий в Украине.

По словам Себастьяна Курца, министра иностранных дел председательствующей сейчас Австрии, Гремингер доказал свою компетентность и преданность как переговорщик и посредник в период кризиса.

Томас Гремингер

Последняя должность господина Гремингера – заместитель генерального директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству с ежегодным бюджетом в $730 млн и 900 сотрудников по всему миру. Этот человек имеет практический и академический опыт в сферах кризисного реагирования, урегулирования конфликтов и человеческой безопасности, в том числе и публикации на эту тему.

Посол Гремингер защитил диссертацию по истории в Университете Цюриха, специализируясь на вопросах военной истории, миротворчества и прав человека. Кроме того, он является подполковником Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии. Все эти знания пригодятся ему во время работы в ОБСЕ, ведь именно они стали в последнее время наиболее приоритетными.

Томас Гремингер хорошо знаком и с украинской ситуацией, поскольку в свое время был одним из инициаторов создания специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и изначально резко осуждал нелегальную аннексией Крыма. В своей публикации 2014 года постоянный представитель Швейцарии пишет, что украинский кризис фактически затормозил всю деятельность ОБСЕ, что особенно видно в ситуации относительно процесса Хельсинки+40, который фокусируется на реформе организации.

Кроме того, он отмечал, что такие сферы, как перезапуск контроля над обычным вооружением или меры доверия в рамках Венского документа, полностью замерли.

И уже в своем первом интервью в новой должности швейцарец назвал решение конфликта на Востоке Украины краеугольным камнем возвращения доверия к ОБСЕ и завершения кризиса внутри организации.





Другие действующие лица

Новым комиссаром по делам национальных меньшинств станет бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. На этом посту он заменит представительницу Финляндии посла Астрид Торс, которая возглавляла офис с 2013 года.

Заньер не нуждается в представлении, но стоит отметить, что в должности во главе ОБСЕ он имел значительный опыт в ООН, в частности как глава временной администрации в Косове, а затем директором Центра предупреждения конфликтов ОБСЕ. Теперь посол Заньер должен переехать в Гаагу, где базируется его новый офис.

Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ станет человек с неоднозначной биографией. На смену противоречивой Дуне Миятович из Боснии придет бывший государственный секретарь Франции по европейским делам (2014-2017) и депутат Европейского парламента от Социалистической партии (1999-2014) Арлем Дезир.

В прошлом его взгляды были более радикальными. В частности, он был членом Революционной коммунистической лиги и активным троцкистом. Кроме того, Дезир имел проблемы с законом: был условно осужден в 1998 году за злоупотребление государственными активами.

В то же время он считается одним из соратников бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Еще в 1984 году Дезир основал известную организацию "SOS Расизм", которая призвана бороться с проявлениями расизма и антисемитизма.

Новым главой Бюро по вопросам демократии и правам человека (БДИПЧ) стала представительница Исландии Сольрун Гисладоттир. Базируясь в Варшаве, БДИПЧ является одним из базовых институтов в области прав человека, чья задача – помочь странам-участницам уважать права человека и фундаментальные свободы, продвигать демократию, защищать демократические институты и, в частности, наблюдать за проведением выборов.

Гисладоттир имеет значительный опыт в сфере прав человека, гендерных вопросах, международном и местном развитии и демократическом управлении. Ее последняя должность – региональный директор по Европе и Центральной Азии в "ООН Женщины". До этого она работала в Афганистане, а также была министром иностранных дел Исландии (2007-2009), членом парламента (2005-2009) и мэром Рейкьявика (1994-2003).





Вместо выводов

Не стоит забывать, что ОБСЕ формально не является международной организацией и не имеет юридического статуса, хотя разговоры об этом идут уже почти десятилетие.

Это налагает определенные ограничения на деятельность, в том числе и во время развертывания миссий.

Определенную специфику придает и ежегодная смена председательствующей страны. До 2014 года каждая страна объявляла свои приоритеты на год, которые часто не продолжали начатое прошлым руководством, что приводило к спорадичности и несистемности в работе.

Только последние четыре председательства фактически договорились об определенном объединении усилий, когда Швейцария и Сербия, Германия и Австрия представляли некоторые инициативы и приоритеты, которые должны длиться два года, или согласовывали единую кандидатуру спецпредставителя по определенному вопросу.

Несмотря на личности всех четырех новых руководителей и даже нового генсека, очень многое будет зависеть именно от председательствующей страны и от способности найти консенсус всех 57 членов организации.

В 2018 году председательствовать будет Италия, поэтому уже сейчас стоит искать возможности продвижения тематики решения вопросов Востока Украины и Крыма в качестве приоритетов итальянского председательства.

Автор: Анна Шелест,

член правления Совета внешней политики "Украинская призма",

главный редактор UA: Ukraine Analytica