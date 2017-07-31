Вмешивалась ли Украина в американские выборы: обвинение, не ставшее скандалом

Олег Павлюк, для Европейской правды _ Понедельник, 31 июля 2017, 11:07

Уже неделю в Украине продолжается дискуссия вокруг одного твита президента США. Одного, но потенциально крайне опасного.

25 июля первый твиттер-президент мира Дональд Трамп в своем микроблоге опубликовал заявление, которое в очередной раз актуализировало в информационной повестке дня тему "украинского вмешательства в американские выборы".

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа – "незаметная работа по продвижению Клинтон". И где же расследование, генпрокурор?" – написал Трамп 25 июля в шесть часов утра по вашингтонскому времени.

Конечно, это не могло не всколыхнуть украинский политикум и общество. Украинское посольство в Соединенных Штатах поспешило опровергнуть любые факты своего вмешательства в президентские выборы, но неприятный осадок все же остался.

Заявление президента США стало бы очередным свидетельством ухудшения украинско-американских отношений. Кроме того, факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года Трамп прямо так и не подтвердил. А Украины, выходит, подтвердил?

Следует ли из этого, что заявление Трампа отражает некий новый тренд во внешней политике Белого дома именно в отношении Украины? Можно утверждать: вряд ли.

Дело в том, что твит "об Украине" не возник сам по себе. Сразу же после него Трамп публикует еще два сообщения с интервалом в 7-10 минут.

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс ОЧЕНЬ мягко отнесся к преступлениям Клинтон (а там есть и имейлы, и сервер DNC [Национального комитета Демократической партии]), и обличители из [компании] Intel!"

"Проблема в том, что действующий глава ФБР и ответственный за расследование дела Клинтон Эндрю МакКейб получил от Х[иллари] 700 тысяч долларов для своей жены!"

Как видим, серия из трех твитов, вышедших примерно в одно и то же время, объединена одной общей чертой: они все так или иначе упоминают в негативном контексте соперницу Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. И каждый из твитов якобы приводит доказательства использования ею нечестных способов ведения предвыборной борьбы.

Впрочем, для того, чтобы в этом окончательно убедиться, стоит вспомнить о тех внутриполитических обстоятельствах, в которых возник и получил распространение твит Трампа.





Задокументированные действия

За две недели до этого, 10 июля, в информационное пространство залетела первая ласточка – предвестница разыгрывания "украинской карты" в американской политике. И принесла ее попутным ветром не кто иная, как тогдашняя заместительница пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

"Если вы ищете пример кампании, которая осуществлялась совместно с другой страной или зарубежным источником, не надо далеко ходить: Национальный комитет Демократической партии на самом деле сотрудничал с посольством Украины в вопросе исследования оппозиции", – сказала Сандерс на брифинге.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула: "Это не обвинение. Это задокументированное действие, к которому они прибегли. Насколько я помню, ни у кого в этой комнате не возникало вопросов по этому поводу". К вопросу, кто и как их "задокументировал", мы еще вернемся.

Впрочем, те СМИ, которые использовали заявление Сандерс для разгона #зрады, то ли забыли, то ли не заметили, что сделано оно было в ответ на вопрос журналистов о вероятном вмешательстве в выборы России на фоне недавних сообщений американских СМИ об очередном повороте в "российском деле".

Началось все с печально известной публикации на CNN 22 июня, в которой говорилось о якобы имеющихся связях американского финансиста, члена администрации Трампа Энтони Скарамуччи (теперь – главы службы коммуникаций Белого дома) с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Фактические неточности, допущенные в статье, привели к ее снятию, а также увольнению журналиста, руководителя и редактора отдела расследований, причастных к публикации.

Но в начале июля The New York Times сообщила о другом, на этот раз неопровержимом факте возможного участия российской стороны в американских выборах – встрече в июне 2016 года, организованной между старшим сыном Трампа, Дональдом-младшим, зятем президента Джаредом Кушнером и тогдашним главой предвыборной кампании 45-го президента США Полом Манафортом, печально известным в Украине благодаря называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

С российской стороны там присутствовала адвокат Наталия Весельницкая, которая обещала предоставить информацию о финансировании лицами, связанными с Россией, Национального комитета Демократической партии США.

Впрочем, если верить Трампу-младшему, встреча так ничем и не закончилась. По его словам, это было ни что иное, как попытка повлиять на возможного президента Трампа с целью отмены так называемого "закона Магнитского" от 2012 года, которым США ввели санкции против нарушителей прав человека из РФ, в том числе ряд влиятельных российских чиновников.

"Мне стало ясно, что именно это и было истинной целью всего разговора, а заявления о потенциально полезной информации были поводом для встречи", – говорится в заявлении Трампа-младшего о встрече.

Это не помешало сенатскому комитету актуализировать расследование возможного вмешательства России в президентские выборы.

А это очевидно негативно повлияло на позиции Трампа в США. Так, по результатам опроса, обнародованным в середине июля, рейтинг 45-го президента США установил исторический антирекорд – 36% поддержки против 58% недовольных.

И Трамп решил прибегнуть к проверенной стратегии – контратаке.





Украинский след

Заявление Сандерс на пресс-брифинге от 10 июля, а также кандидата на должность главы ФБР Кристофера Врея о готовности расследовать связь DNC с Украиной, сделанное им на слушании в Сенате 12 июля, следует рассматривать именно в этом контексте.

Что же это за "задокументированное действие", будто бы подтверждающее сотрудничество украинского посольства в США с командой Клинтон? Похоже, ответ на этот вопрос дает статья в Politico от 11 января этого года.

В статье говорится об участии консультанта Демократической партии Александры Чалупы, дочери украинских эмигрантов, в расследовании связей Манафорта с Россией. Она рассказала об этом послу Украины в США Валерию Чалому и одной из советниц посольства Оксане Шуляр в марте 2016 года, пишет издание, ссылаясь на разговор с Чалупой.

А после того, как стало известно, что Трамп нанял Манафорта в качестве председателя предвыборного штаба, Чалупа поделилась информацией со штабом Клинтон.

Те в комментариях изданию не отрицали факта "обмена информацией", однако заявили, что это была собственная инициатива Чалупы, и документальных подтверждений она им не предоставила.

Далее авторы публикации ссылаются на слова бывшего сотрудника политического отдела посольства Андрея Телиженко, который утверждает, что несмотря на официальное отрицание участия украинского посольства в исследовании связей Манафорта (а следовательно, и Трампа) с Россией, Шуляр инструктировала всех сотрудников собирать соответствующую информацию.

Обнародование в июне 2016 года НАБУ и народным депутатом Сергеем Лещенко информации об "откатах" Манафорту за консультирование им команды Януковича, утверждается в статье Politico, вполне вписывается в контекст целенаправленной антитрамповской кампании. А поскольку, по словам Телиженко, Порошенко мог помешать этому, украинское правительство, хотя и тайно, но все же вмешивалось в президентские выборы в США.

К этому добавляется упоминание об откровенной поддержке Хиллари Клинтон со стороны официальных лиц Украины.

Впрочем, уже в самом начале в публикации издания недвусмысленно утверждается: "Усилия Украины оказали свое влияние на предвыборную гонку, вызвав отставку Манафорта и утвердив мнение о том, что кампания Трампа была глубоко связана с врагом Украины на востоке – Россией. Однако они были гораздо менее согласованными и не так контролировались из центра, как это было в случае возможного взлома и распространения электронной переписки демократов Россией".

Кроме того, убедительных доказательств того, что расследование "российского следа" в кампании Трампа было санкционировано правительством Украины, а не было, например, собственной инициативой посольства (если, конечно, оно вообще велось), так и не было представлено.

Да и главная фигурантка дела Александра Чалупа на своей странице в Facebook критически высказалась по поводу подачи ее истории Politico, подчеркнув, что Национальный комитет Демократической партии не давал ей указаний относительно расследования российских связей кампании Трампа, как и сотрудничества с посольством Украины в США.

Если же обвинять Украину в том, что ее чиновники публично поддерживали Клинтон, то тогда стоит упомянуть, как на победу Трампа отреагировали в ЕС.

Скажем, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд сказал, что избрание Трампа "открывает период неопределенности". Жестче высказался Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции, сказав, что 2016-й стал годом "двойной катастрофы" для Запада (имея в виду, кроме победы Трампа, еще и Brexit).

А еще в сентябре 2016 года тогдашний глава Европарламента Мартин Шульц, ныне претендующий на пост канцлера в Германии, утверждал, что Трамп "будет проблемой не только для ЕС, но и для всего мира".





Медиа(не)скандал

Влиятельные американские СМИ уже отреагировали как на заявления Сандерс, так и собственно на твит Трампа.

"В противоположность заявлениям защитников Трампа, самовольная попытка младшего сотрудника Демократической партии получить компромат на Манафорта от украинцев не сравнится с этой интригой [речь идет о встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Весельницкой. – Прим.], – пишет The Economist. –

Помимо прочего, Украина не является враждебным государством. Это не только усиливает подозрения по поводу встреч с участием российских чиновников и советников Трампа, большинство которых странным образом забылись после того, как те же советники подписали заявление о неразглашении или дали показания в Конгрессе. Это выглядит еще хуже как для Трампа, так и для Америки".

А The Washington Post на фоне заявления Трампа в своей рубрике Fact Checker провела сравнение заявлений о якобы попытках Украины и России вмешиваться в выборы и пришла к похожему выводу.

"В широком смысле истории выглядят похожими, – пишет издание. – Однако когда вы разбираетесь в деталях, сравнение становится невозможным. Конечно, первое основное отличие – то, что Украина считается союзником США, а Россия – противником".

Во-вторых, американская разведка выявила факты четкой координации российских действий во время выборов 2016 года, тогда как убедительных доказательств такой же координации в отношении Украины не установлено. Отличается и способ получения информации о якобы причастности двух стран к президентской гонке в США: если Путин, утверждает The Washington Post, сам приказал российским хакерам взломать электронную переписку демократов, то Чалупа действовала по собственной инициативе, а информация об "откатах" Манафорту в Украине публиковалась как часть антикоррупционного расследования в отношении бывшей власти и, следовательно, не является незаконно полученной, заключает издание.

Поэтому даже в случае, если расследование в отношении Украины все-таки начнется (а основания так считать есть), его результаты вряд ли будут иметь столь большой вес, как доказательства факта вмешательства в выборы России: слишком уж отличаются реальные последствия и контекст обоих дел.

Зато оно раз и навсегда ликвидирует очередной предмет для спекуляций и влияния на украинско-американские отношения.

А готовность посольства Украины к расследованию его вероятного вмешательства в выборы в США, высказанная его руководителем в среду, 26 июля, отправляет американскому истеблишменту своеобразный сигнал: украинская сторона выступает за прозрачность и объективность изучения сложившейся ситуации. Что вполне вписывается в демократические идеалы, к соблюдению которых мы стремимся.

Принцип кризисных коммуникаций утверждает, что в ситуации, когда появляются первые признаки кризиса, основная задача – как можно скорее подать свою позицию, чтобы задать фрейм, в рамках которого она в дальнейшем и будет восприниматься.

Украинское политическое и медийное сообщество, похоже, очередное испытание на прочность выдержало.

Нельзя сказать, что коммуникация посольства или МИД была активной, однако в этой ситуации это скорее позитив, чем негатив. Ведь большой бури из твиттер-стакана Трампа не раздували даже в российских медиа, а ведущие американские СМИ, как уже отмечалось, сразу поддержали украинскую позицию.

Поэтому в данной ситуации твиттер-сообщения о невмешательстве украинской стороны в президентские выборы в США, а также заявления о готовности к расследованию Валерия Чалого более чем достаточно.

Насколько успешно у украинской стороны получится воспользоваться другим информационным поводом – обнародованием результатов расследования как в отношении Украины, так и России, – покажет время.

Автор: Олег Павлюк,

для "Европейской правды"