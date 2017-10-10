Трамп объявил войну ВТО: чем рискует Украина

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 10 октября 2017, 09:22

Фото: abcnews.com

Всемирная торговая организация неожиданно оказалась перед вызовом, который может поставить крест на существовании общих для всего мира правил торговли.

Имя этому вызову – Дональд Трамп.

И не стоит думать, что это не касается Украины. Скорее, наоборот.

В чем заключается проблема? Как заявляет генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, администрация президента США Дональда Трампа блокирует назначение новых судей для апелляционного рассмотрения международных споров в ВТО.

И это, по мнению Азеведо, может привести к краху всей структуры ВТО. "Если мы скомпрометирует эту часть нашей работы, мы скомпрометирует систему в целом. В этом нет никакого сомнения", – заявил он в интервью Financial Times.

Согласно уставу, арбитраж ВТО ведут семь судей, которые назначаются на четыре года. Судей назначает специальный орган – Dispute Settlement Understanding, куда входит и представитель США. А самое главное –

решения о назначении судей принимаются консенсусом, а соответственно, США действительно могут блокировать новые назначения.

Какие последствия будет иметь такое блокирование?

Каждое апелляционное дело в ВТО рассматривают трое судей. Но их назначение должно проходить по принципу случайного отбора, а соответственно – общее количество судей должно быть больше.

По словам Азеведо, минимальное количество судей, которое позволяет работать арбитражу – четыре. Сейчас из семи судей работают пятеро, что пока позволяет арбитражу продолжать работу.

Но уже в декабре истекают полномочия еще у одного судьи, а соответственно, арбитраж будет работать с минимальным кворумом. Худшее – впереди. В сентябре следующего года истекают полномочия еще одного судьи. А значит, если политика Трампа не изменится, рассмотрение апелляционных жалоб в ВТО станет невозможным.

В украинском правительстве эту ситуацию пока не комментировали. В Минэкономразвития неофициально говорят, что пока это не создает для нас проблем, ведь у Украины нет дел в ВТО на стадии арбитража.

"В первую очередь это может стать проблемой для ЕС, они должны первыми поднять этот вопрос", – отмечают в МЭРТ.

Справедлива ли такая оценка? Ведь сам Азеведо считает, что блокирование апелляций поставит под угрозу само существование ВТО. Так, может, проблема серьезнее?

Сейчас в ВТО рассматривается ряд дел, касающихся Украины. И два из них – на финишной прямой.

Одно из этих дел – о закрытии российского рынка для железнодорожного оборудования украинского производства, решение по нему ожидается в первом квартале следующего года. А во второй половине 2018-го должно быть принято решение по значительно более важному спору – о блокировании РФ транзита украинских товаров в страны Южного Кавказа и Средней Азии.

По обоим делам у Украины хорошие шансы на успех. Однако проигравшая сторона имеет право на апелляцию. И обычно пользуется этим.

"Согласно правилам ВТО, на апелляцию отводится 60-90 дней. Вследствие проблем с назначением новых членов апелляционного органа ВТО, сроки апелляционных процедур однозначно затянутся, и пока в принципе сложно прогнозировать, насколько длительными они будут.

Но если количество судов станет меньше четырех, рассмотрение апелляций совсем остановится.

Что это означает на практике?

Проиграв торговый спор в ВТО, Россия подает апелляцию. А поскольку рассмотрение апелляций заблокировано, то окончательное решение не будет принято неопределенно долгий срок. А значит, можно сохранять нарушения, причем – на вполне легальных основаниях.

Как следствие, это приведет к тому, что торговые ограничения, которые будут признаны противоречащими требованиям ВТО, фактически будут действовать неопределенный промежуток времени без наказания для нарушителя. Рано или поздно это может подорвать авторитет системы разрешения споров в ВТО, которая сейчас считается одной из самых быстрых и эффективных", – отмечает в комментарии ЕвроПравде советник практики международной торговли Sayenko Kharenkо Анжела Махинова.

Конечно, такая ситуация играет на руку США (точнее – отвечает видению Трампом интересов США).

Однако до сих пор ВТО считалась едва ли не единственным инструментом, благодаря которому малые страны могли защитить свои торговые интересы в споре с гигантами.

Именно поэтому Азеведо не преувеличивает – без действующего арбитража ВТО теряет смысл существования.

Возможно, это будет хорошая новость для Дональда Трампа, который неоднократно обвинял ВТО в нанесении убытков американской экономике.

Как известно, механизм ВТО остается одним из немногих предохранителей для анонсированного Белым домом курса "покупай американское, нанимай американцев". Тем более что представители США и раньше возмущались решениями апелляционного органа организации.

Но хорошая новость для Штатов – в то же время очень плохая для большинства других стран. В первую очередь для тех, кто пытается защититься от агрессивных действий крупных экономик. Как, например, Украина.

Конечно, пока еще есть время все исправить.

Скорее всего, проблема американского блокирования станет ключевой темой ежегодного саммита ВТО, который состоится в декабре.

Но стоит ли Украине надеяться, что "великие державы" сами решат эту проблему?

Или, может, следует акцентировать внимание мира на том, что

такой кризис в первую очередь играет на руку российской агрессии, позволяя Москве сохранять экономическое давление на Украину?

На этот вопрос должно ответить украинское правительство. Просто ждать и наблюдать – это, конечно, самый легкий путь, но не самый эффективный.

Тем более что в случае блокирования арбитража ВТО количество нарушений в международной торговле может возрасти в разы.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"