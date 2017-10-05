Угроза из Венеции: кто убедил Порошенко поддержать идею антикоррупционного суда

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Четверг, 05 октября 2017, 09:05

Фото Polemix

4 октября президент Петр Порошенко неожиданно заявил, что Украине необходимо создать антикоррупционный суд. Он даже пообещал подать в Раду законопроект о создании такого суда, как только тот будет согласован фракциями парламента.

Как будто не было тех нервных и эмоциональных недель, когда тот же Порошенко (а в унисон с ним – и президентская команда) категорически отрицал необходимость создания этого суда. Как будто никто и не слышал от него намеков, мол, Украина превратится в Уганду, как только создаст новую судебную инстанцию.

А если кто-то действительно забыл, то напомним.

Сигналы с Банковой о нежелании создавать антикоррупционный суд поступали уже давно.

Принятая почти год назад судебная реформа обязывает официальный Киев создать отдельную систему судов, которые будут заниматься антикоррупционными делами. Эта норма была одним из требований МВФ, и только это позволило ей остаться в законопроекте о реформировании судоустройства до его принятия.

Правда, в законе о статусе судей и судоустройстве есть лишь краткое упоминание о новых судах; чтобы система заработала, Рада должна принять отдельный закон о создании и принципах работы антикоррупционного суда.

Вот тут и возникли проблемы.

Еще в начале года в Раде зарегистрировали проект закона "Об антикоррупционном суде", но его отложили "в долгий ящик".

А в середине сентября, выступая на форуме Yalta European Strategy, Порошенко открыто признал: он против создания отдельного суда для рассмотрения коррупционных дел. Мол, в странах ЕС таких судов нет, а значит, и нам он не нужен. "У кого в стране есть антикоррупционные суды? Может, во Франции, или в Польше, в Швеции, в Германии? Или в США есть? Нет... А где есть антикоррупционный суд?.. В Кении, например, в Уганде, в Малайзии. Возможно, причина не в названии, а в доверии, функционировании и профессионализме судебной системы?" – объяснял президент участникам форума.

В качестве альтернативы отдельной системе антикоррупционных судов Порошенко предложил создать антикоррупционные палаты в существующих судах.

Эти аргументы в речи президента вызвали возмущение не только украинских борцов с коррупцией. Бывший госсекретарь США Джон Керри еще во время форума YES пояснил Порошенко, почему тот не прав. В интервью "Европейской правде" с президентом поспорил британский министр Алан Дункан. В течение нескольких дней подобные заявления прозвучали также от других зарубежных политиков, от послов и международных организаций... но мнение Киева это не изменило.

До конца сентября сторонники Порошенко раз за разом заявляли, что их выбор – именно антикоррупционные палаты, и именно на этом нужно сконцентрироваться.

Еще во время YES президента поддержал премьер Гройсман, на следующей неделе это повторил генпрокурор Луценко, а в последние дни сентября близкий друг президента, нардеп Игорь Кононенко добавил, что Украина сама вольна выбирать – создавать "суд или палату". А еще он напомнил, что в Раде уже зарегистрирован законопроект, согласно которому никаких новых судов не появится, зато в существующих судах (начиная от низшего звена) выберут нескольких судей, ответственных за "коррупционные" дела.

Казалось, что решение Банковой и ее соратников непоколебимо.

Что же изменилось меньше чем за неделю?

Почему Порошенко отказался от идеи, которую продвигала вся его команда?

Похоже, ответ на этот вопрос мы услышим в ближайшие дни. И прозвучит он в официальных сообщениях Совета Европы.

В пятницу вечером должны быть приняты выводы Венецианской комиссии (ВК) по двум законопроектам, первый из которых посвящен антикоррупционному суду, а второй (поданный от БПП) предлагает ограничиться антикоррупционными палатами.

Проект решения готовили пять экспертов из "Венецианки" и GRECO. Этот документ на днях передали Киеву для ознакомления и комментирования. И именно после этого на Банковой решили, что риторика президента об антикоррупционном суде требует изменений.

"Европейская правда" пока не располагает заключениями экспертов, но собеседник редакции, ознакомившийся с документом, называет его разгромным для Банковой.

Эксперты Совета Европы, несмотря на критику со стороны Порошенко, поддержали идею создания антикоррупционного суда (и это не удивительно, ведь такое мнение еще в прошлом году звучало от президента "Венецианки"). Депутатский проект о создании этого суда также получил положительные оценки.

Но главное – то, что идея БПП о создании антикоррупционных палат встретила жесткую критику со стороны комиссии. По словам источника ЕвроПравды, в проекте заключения ВК говорится, что

идея соратников Порошенко способна даже ухудшить состояние борьбы с коррупцией!

Стоит напомнить, что заключение Венецианской комиссии – это не просто мнение отдельных экспертов. В случае утверждения этого документа он превращается в официальную позицию всего Совета Европы. Более того, выводы ВК являются официальным основанием для решений Евросоюза, и все другие международные партнеры Украины будут отталкиваться от позиции комиссии.

Продолжать поддерживать идею "антикоррупционных палат" в такой ситуации – слишком рискованно. Похоже, именно поэтому у Порошенко приняли решение отмежеваться от нее.

Значит ли это, что сторонники создания полноценного антикоррупционного суда окончательно победили?

Вряд ли.

Впереди – долгий путь. Никто не знает, как скоро примут закон – тем более, что президент ждет его поддержки и властью, и оппозицией. Очень многое будет зависеть от того, в какой редакции будет принят закон, какой будет процедура отбора судей, как будет гарантироваться их независимость. Наконец, не исключено, что депутаты попытаются принять раскритикованный ВК закон об антикоррупционных палатах якобы "вопреки" воле главы государства...

В этой истории остается слишком много "как" и "если".

Но на этой неделе сторонники реальной, а не мнимой борьбы с коррупцией получают новый серьезный рычаг в этой борьбе. Поэтому можно говорить об однозначной победе. Пусть даже промежуточной.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"