МИД Британии: Действующий визовый режим для украинцев неприемлем, я получил четкий и громкий сигнал

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 20 сентября 2017, 10:30

YES © 2017. Фотограф Александр Индычий

Британская правительственная система существенно отличается от украинской, где во главе каждого министерства – один министр. Да, руководителем Foreign Office, аналога нашего МИД, является Борис Джонсон. Однако конкретно украинское направление возложено на другого политика, государственного министра по делам Европы и Америки Алана Дункана.

На прошлой неделе Дункан посетил Украину для встреч с представителями власти и участия в Yalta European Strategy.

Признаемся: на встречу с ним автор этих строк шел с намерением рассказать о неприемлемой ситуации в визовой сфере, ведь Британия не только сохранила визы для украинцев, не только дает бешеный процент отказов, но еще и серьезно затягивает рассмотрение заявок. Но оказалось, что министр услышал это не только от нас, и у него уже имелась хорошая новость: впервые за последние годы в Великобритании заявили о готовности обсуждать изменение визовой политики в отношении Украины.

"Нам нужно соглашение с Украиной"

– По Соглашению об ассоциации с ЕС сейчас между нами и Британией действует зона свободной торговли. Как мы будем торговать после Brexit, когда Британия выйдет из ЕС?

– Ответ очень прост. Да, сейчас есть свободная торговля Украина–ЕС. Но как только мы выйдем из Евросоюза, мы хотим получить новое соглашение между Украиной и Соединенным Королевством, которое будет похоже на ваше соглашение с ЕС или даже лучше него.

Когда мы выйдем из ЕС, торговля не прекратится – например, она может вестись по таможенным ставкам ВТО.

Но нам действительно нужно соглашение с Украиной о свободной торговле и свободном доступе бизнеса, которое поможет обоим государствам.

– Новое соглашение будет дублировать ставки и другие нормы, которые есть в ЗСТ Украина-ЕС, или мы начнем переговоры о принципиально ином документе, с чистого листа?

– Вполне возможно, что соглашение будет почти идентично европейскому. Но вероятно, что во время переговоров мы увидим возможность записать в ней даже более выгодные условия. И, поскольку переговоры будут вестись только между Киевом и Лондоном, ничто нас не будет сдерживать.

– Когда начнутся консультации по новому соглашению? Если мы будем ждать завершения Brexit, чтобы начать диалог, то потеряем время, в течение которого торговля будет вестись по ставкам ВТО.

– Британия не имеет права начинать формальные торговые переговоры, пока она является членом ЕС. Но ничто не мешает нам начать неформальный диалог с Украиной, и во время этого диалога прийти к согласию (о параметрах торговли после Brexit. – ЕП), которое впоследствии может быть очень быстро формализовано.

Дипломатические дискуссии по этому вопросу уже начались.





"В визовом вопросе Британия выглядит не очень хорошо"

– Великобритания – государство, ведущее едва ли не самую сложную визовую политику в отношении украинцев. Вы планируете что-то менять?

– Соглашусь, что действующий визовый режим – неудовлетворителен. Прекрасно понимаю, что кое-кого в Украине нынешнее состояние очень огорчает.

Здесь в Киеве, во время визита, я услышал о конкретных случаях, когда люди платили за быструю визу, но не получали ее в заявленные сроки. Я слышал, как люди недовольны визовыми сборами. И я понимаю, что особенно острым это чувство стало сейчас, когда Украина получила визовую либерализацию со странами Шенгена, и Британия на этом фоне выглядит не очень хорошо.

Могу заверить: я услышал этот очень четкий и громкий сигнал. И также могу заверить, что

я буду обсуждать это на высшем уровне, как только вернусь из Украины.

– Какие изменения могут произойти в визовой политике Британии?

– Причина нашей визовой политики – то, что в Соединенное Королевство едет очень много людей с разным прошлым. Мы сталкиваемся с рисками в сфере безопасности, в том числе из-за наших исторических связей с Ближним Востоком. Поэтому мы очень осторожны. Мы рады путешественникам, посещающим Великобританию, мы ежегодно приглашаем к себе студентов из разных стран – но в то же время мы хотим убедиться, что система позволяет снизить риски.

Но я признаю, что в Украине у многих есть основания считать такую ​​визовую систему избыточной, слишком дорогой, чересчур медленной.

Мы постоянно пересматриваем визовые правила для всех стран мира, и я уверен, что в определенный момент мы получим изменения (в отношении Украины. – ЕП).

YES © 2017. Фотограф Александр Индычий

– Украинцы подают больше всего в нашем регионе заявок на визы. Между тем, все паспорта украинцев, подаваемые на британскую визу, направляются на обработку в Варшаву. Это увеличивает время и добавляет проблем. Так почему бы не открыть визовый офис в Киеве?

– Благодаря техническому прогрессу мы решили перенести обработку виз в такие хабы по всему миру, и вы правы, украинские заявки обрабатываются в Варшаве.

Я понимаю желание Украины быть центром, но это этот выбор часто связан с IT-вопросами, с персоналом и так далее. На данный момент у нас нет планов создавать такой центр в Украине и для украинцев.

Да, я понимаю все те беспокойства, о которых говорят в Украине – скорость, стоимость визы, место обработки визовых заявок, объем и сложность визовой анкеты, – но я не принимаю решения по визовой политике. В Британии это – компетенция Home Office (аналог министерства внутренних дел. – ЕП).

Но сигнал услышан.





"У нас нет антикоррупционного суда,

потому что нет таких проблем с коррупцией, как в Украине"

– Мы слышим диаметрально противоположные позиции относительно хода наших реформ – от мнения, что Украина – "чемпион реформ", до утверждения, что изменения блокируются. Какое мнение вам ближе?

– Мы очень искренне говорим вашему правительству, что реформы действительно необходимы, что вы должны быть качественной демократией, где хорошо вести бизнес, где есть высокие социальные стандарты – такие, как действуют в ЕС или в других действительно демократических государствах.

У вас есть достижения в вопросах прозрачности, открытости власти, и это хорошо. Ведь вы ввели электронные декларации, изменения в вопросе госзакупок и так далее.

Но мой сигнал будет таким: идите дальше, не снижайте скорость!

Ведь это – в интересах Украины и ее имиджа в мире.

В частности, мы также хотели бы увидеть создание антикоррупционного суда, это было бы еще одним шагом.

-– На днях мы слышали президента Порошенко, который поставил под сомнение необходимость создания антикоррупционного суда, ведь такого органа нет нигде в ЕС.

– Его нет, потому что у нас нет таких проблем с коррупцией, как в Украине, не так ли?

– Вы придерживаетесь мнения, что Украина все же должна полагаться на создание именно антикоррупционного суда?

– Именно об этом и идет речь. Но самое главное – чтобы Украина продемонстрировала прогресс во всех тех сферах, в которых репутация вашего государства находится в зоне риска.

И потому говорю: продолжайте продвигать эти реформы. И я хочу отдельно обратиться к украинской молодежи: пожалуйста, поддерживайте повестку реформ, ведь преимущества от их проведения почувствует прежде всего следующее поколение, которое будет жить в Украине.





"Надо соблюдать осторожность, если появляется предложение от России"

– Возможно ли успешное выполнение Минских соглашений? Ваш однопартиец Дэвид Кэмерон в своем выступлении на YES заявил, что "Минск" стоит перезапустить.

– Я думаю, под перезапуском он имел в виду новые усилия для выполнения "Минска". В этом смысле я с ним согласен.

Можно спорить о сложности Минских соглашений, но я считаю, что они должны оставаться фундаментом, с дополнительными дипломатическими усилиями над ними. Это способно привести нас к решению (конфликта на Донбассе. – ЕП).

– Конфликт на Донбассе в принципе возможно решить инструментами "Минска"? Есть мнение, что спор, в котором задействовано оружие, требует военной компоненты – или миротворцев, или чего-то еще.

– На данном этапе обсуждаются все возможные опции, посмотрим на дальнейшее развитие.

– Постойте, но идея миротворцев уже обсуждается в СБ ООН, а Великобритания – постоянный член Совбеза.

– Конечно, обсуждается. Но Россия – тоже постоянный член Совбеза. И если принимать решение о миротворцах, то оно должно быть правильным. Принятие некорректного (мандата миссии) будет ошибкой. Поэтому дискуссии продолжаются.

Что касается российского предложения, то, по моему мнению, надо всегда соблюдать осторожность, если появляется предложение такого типа от России. Конкретные дискуссии я оставляю за нашими дипломатами (в Нью-Йорке).

– Как вы считаете, Украина вернет Крым?

– Аннексия Крыма была незаконной, она остается незаконной, и мы не собираемся забывать, что она незаконна, закрывать глаза на то, что произошло.

Проблему сложно решить, но она остается неприемлемой.

– Решить действительно сложно. Но возможно?

– Если что-то происходит неправильно, вы должны жить с ощущением того, что рано или поздно вы это исправите.

Мой совет такой: никогда не теряйте надежду, если правда – на вашей стороне. Даже если ситуация сложная, стоит верить в отличие правды от неправды.





"НАТО исповедует политику открытых дверей"

– Договор об "открытом небе" между Украиной и ЕС заблокирован из-за британско-испанского спора. Возможно ли решение этой проблемы еще до выхода Британии из ЕС?

– Я надеюсь на это! Мы полностью поддерживаем соглашение об "открытом небе", Британия не блокирует его, и нам очень жаль, что противоречия с Испанией о статусе Гибралтара привели к этой блокаде.

Хотелось бы найти решение проблемы, я буду и впредь вежливо просить об этом Испанию. И я надеюсь, что Украина через свои контакты в ЕС также будет просить Брюссель повлиять на Испанию и убедить ее разблокировать соглашение. Я считаю, что этот спор двух государств не должен влиять на другие государства, в частности на Украине.

– Украина заявляет о желании быть полноценным членом НАТО и ЕС. Лично вы видите Украину членом Альянса?

– Присоединение к Альянсу зависит от двух сторон – от Украины и НАТО, то есть от согласия тех государств, которые уже сейчас являются членами НАТО.

НАТО исповедует политику открытых дверей, и, возможно, однажды это присоединение произойдет.

– Почему же "возможно"? Решение Бухарестского саммита НАТО до сих пор действует, а в нем говорится, что Украина и Грузия однажды точно станут членами НАТО.

– Конечно. Вопрос только, когда.

– Поддерживаете ли вы позицию о том, что Украина наконец присоединится к Альянсу?

– Не вижу причин, почему бы я мог ответить "нет".

Интервью взял Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"