Новая Европа: нужны ли Украине изменения в стратегии сближения с ЕС

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Пятница, 10 ноября 2017, 14:05

Фото: ard-wien.de

На этой неделе отношения Украины с Польшей пробили очередное "дно". Наш многолетний европейский "адвокат" все больше становится похожим на строгого прокурора.

"До сих пор мы стискивали зубы, поскольку, учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность, сохранение независимой Украины является бесценным", – жестко заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после посещения Львова.

"...Нас используют. Украина исходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать ее безопасность и независимость, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем – в сферах истории или образования", – эти слова уже напоминают угрозу.





Меню для евроскептиков

Однако отношения с Варшавой – лишь одна из ряда проблем, которые все вместе создают определенную тревожную тенденцию. У сторонников европейского будущего Украины может возникнуть впечатление, что "нас окружили".

И кольцо состоит уже не только из России – его формируют и другие, достаточно неожиданные для нас силы. Барьеры или проблемы возникают там, где совсем недавно их и быть не могло.

Польша агрессивно использует в двусторонних отношениях историю, Венгрия уперлась, требуя изменить закон об образовании. Еще никогда у Украины не было таких конфликтов с отдельными странами Евросоюза, причем ими же инициированных. Это если и не создает ощущения "зрады", то озадачивает и может породить евроскептические настроения.

Хватает и других факторов и процессов, которые могут усилить скепсис.

Внутренние политические события в странах Евросоюза порой напоминают хождение по минному полю. Причем если мина взорвется – осколки гарантированно зацепят и Украину.

Чуть ли не каждые выборы в странах ЕС несут теперь большую или меньшую опасность победы или хотя бы увеличения присутствия в высшей политике сил, атакующих основы европейского проекта: либеральную демократию и общий рынок. Растет влияние непредсказуемых безидеологических популистов – хорошей иллюстрацией являются прошедшие недавно парламентские выборы в Чехии.

Постоянная избирательная "русская рулетка" ослабляет имидж Евросоюза и тоже не способствует уверенности – в том числе украинцев – в незыблемости Объединенной Европы и ее дальнейшей роли яркого маяка.

В то же время, когда речь идет об Украине, ЕС все больше удивляет своим маниакально осторожным подходом к возможному уровню ее интеграции – вплоть до нежелания признавать наши европейские устремления. Это также не добавляет оптимизма и может усилить настроения "нас там не ждут".

К тому же Евросоюз покидает влиятельная Великобритания – единственная западноевропейская страна, публично поддерживавшая членство Украины в ЕС.

В конце концов, внутри Украины происходят процессы, часто прямо противоположные проевропейским обещаниям нынешней власти и взятым ею обязательствам. В частности, мы сильно отстаем в выполнении Соглашения об ассоциации.

Существует опасность, что идею интеграции с ЕС могут в конце концов заболтать и дискредитировать – ведь она не несет ничего дорого тем, кто привык жить по обычаям олигархического коррумпированного государства. Тем более что надвигается очередная предвыборная политическая вакханалия.





Литва вместо Польши, ассоциация в безопасности

Итак, все выглядит сложно.

Даже в дореволюционные времена, четыре года назад, геополитические расклады были более понятны. Если не Евросоюз – то Россия. Возможно, теперь многим все не так ясно. Точно уж не Россия – но тогда что? Останется ли Евросоюз тем ориентиром, которым он был многие годы?

Прежде всего: Украина и украинцы в этих непростых условиях должны руководствоваться исключительно прагматизмом, а не эмоциями. Надо понимать, что другого пути, кроме как в Евросоюз, нет и не будет. Банально, но это так.

Да и несмотря на упомянутые тревожные процессы и события, ЕС вполне способен и дальше выполнять роль маяка. Реальность все же лучше эмоционального восприятия европейского настоящее.

Благосостояние и демократия остаются фирменными признаками Евросоюза – даже если кто-то "с жиру бесится" или пытается демократию ограничить. Как в Польше и Венгрии.

Ключевые для евроинтеграции Украины вещи сегодня вне опасности или имеют достаточный запас прочности.

Прежде всего, это Соглашение об ассоциации с ЕС, которое несколько месяцев назад вступило в силу. Первая в истории Украины программа евроинтеграционных реформ, успешное выполнение которой и выход из постсоветского болота зависит прежде всего от Украины – а не от раскладов внутри ЕС или ультиматумов соседних стран.

Вторая важная вещь – Евросоюз как контролер и политический игрок в Украине.

Ничто в обозримом будущем не может помешать ЕС им оставаться – разве что саботаж проевропейских реформ украинской властью, пассивность общества при этом и как результат – усталость от Украины. Евросоюз регулярно влияет на принятие тех или иных решений в пользу европейского будущего Украины, а не отдельных лиц или политико-бизнесовых групп. И так может и должно продолжаться.

Третье – помощь, которая идет от ЕС и которая не прекратится.

Можно говорить об эффективности тех или иных программ, грантов или кредитов. Действительно необходим жесткий подход Брюсселя к условиям предоставления этой помощи – однако следует признать, что эти миллиарды евро важны для Украины и много где правда работают.

Четвертое – состояние Евросоюза сегодня сложное, но очень далеко от критического. Его мотор – альянс Германии и Франции – в порядке, и это вселяет оптимизм в отношении стабильности организации и надлежащего решения проблем, которые очевидно будут возникать.

Возможно, текущие проблемы в перспективе повлияют на характер отношений внутри Евросоюза или механизмы принятия решений, сделают его "разноскоростным" – но вряд ли уменьшат привлекательность или будут угрожать самому существованию.

Пятое – конечно,

Украине нужны надежные и адекватные лоббисты внутри ЕС взамен Польши. Но это также можно решить.

Самой очевидной альтернативой является также исторически близкая Литва. Собственно, Вильнюс некоторое время уже берет на себя функцию нашего главного союзника в ЕС.

Символом может считаться подготовка Литвой "плана Маршалла для Украины". Он хотя и малореален для воплощения в предложенном виде, однако сама по себе идея масштабной финансовой помощи Украине заслуживает политического внимания и благодарности.

К тому же, в отличие от Варшавы, Вильнюс не находится в конфронтации с Брюсселем, и в этом его большое преимущество.

Украина может рассчитывать и на ряд других государств ЕС – Латвию, Эстонию, Швецию. Стратегической победой было бы привлечение к числу своих лоббистов одного из лидеров ЕС, например Германии. Впрочем, это выглядит проблематично. Скажем, тот же Берлин сам относится к странам, которые дуют на холодное, когда речь идет о возможном будущем вступлении Украины в Евросоюз.

Перспективы членства, несомненно, прибавили бы оптимизма и вдохновения, столь нужных в сложные времена. Но – и это шестое – их отсутствие не является на сегодня вопросом, критически важным для Украины, если исповедовать тот же прагматический подход.

Опять же, никто не может сказать, во что трансформируется Евросоюз в следующие лет 20. Какими именно будут выгоды или недостатки членства в нем.

Для нас сейчас важно, чтобы Украина сама трансформировались в государство с устойчивыми необратимыми проевропейскими процессами и реформами, а это сейчас вполне возможно и без перспектив членства – при наличии политической воли, неравнодушия общества и помощи союзников.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"