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Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО – вице-премьер

Среда, 08 ноября 2017, 13:14
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Будапешт подтверждает свои угрозы относительно блокирования инициатив Украины в НАТО, но Украина надеется решить эту проблему при поддержке других членов.

Об этом заявила во время визита в штаб-квартиру НАТО вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии из-за недовольства языковой статьей закона об образовании. Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны", - заявила она.

По ее словам, Будапешт, пользуясь тем, что в НАТО действует принцип консенсуса, "по сути, блокирует эффективное развитие (и исполнение) тех вещей, которые были заранее запланированы между Украиной и НАТО".

Климпуш-Цинцадзе признала, что срочный визит в штаб-квартиру Альянса министра образования и науки Лилии Гриневич был вызван именно этой проблемой.

Вице-премьер утверждает, что украинская сторона имеет поддержку со стороны секретариата Альянса. С другими членами НАТО, которые начала выражали обеспокоенность языковой нормой, начался диалог, и только Венгрия выбрала путь блокирования. "В штаб-квартире это воспринимается как неприемлемое поведение, и Альянс сам заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен", - утверждает она.

Иванна Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что во время дискуссии внутри НАТО Будапешт убедят отказаться от блокирования. "У НАТО есть опыт решения сложных внутренних конфликтов между государствами-членами. Поэтому я надеюсь, что будет достаточно желания и воли стран-членов НАТО, которые могут разговаривать с Венгрией с позиции здравого смысла", - заявила она.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто ранее заявил, что Венгрия наложила вето на созыв декабрьского заседания комиссии Украина-НАТО из-за украинского образовательного закона.

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