Оборонная поддержка Украины: стоит ли рассчитывать на $350 млн от США

Оксана Бедратенко, "Голос Америки" _ Среда, 15 ноября 2017, 10:03

Согласованный проект оборонного бюджета США на 2018 год предусматривает $350 млн оборонной помощи для Украины.

При каких условиях Украина может получить эти деньги? На что их можно будет потратить? И как в США оценивают перспективы выделения этих средств и денег Госдепа?

Ответы на все эти вопросы – в статье, опубликованной в рамках партнерства ЕвроПравды с Украинской службой "Голоса Америки".

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В этом году согласование оборонной помощи Украине фактически идет по тому же сценарию, что и в прошлом. Как год назад, бюджетный запрос Палаты представителей Конгресса США составил $150 млн, а Сената – $500 млн оборонной помощи Украине.

В согласованной версии фигурируют компромиссные $350 млн.

"Российская агрессия на востоке Украины продолжается, и она по-прежнему использует технологии гибридной войны, такие как пропаганда и дезинформация. Очень важно, чтобы США и НАТО оказывали постоянную экономическую, политическую и военную поддержку, необходимую для того, чтобы Украина смогла обеспечить свое демократическое будущее", – отмечает сенатор Роб Портман, соавтор положения об Украине в сенатском законопроекте.

"Независимая Украина не только чрезвычайно важна для Восточной Европы, но и влияет на более широкие интересы США в регионе и за его пределами", – заявил сенатор.

Как и ранее,

проект бюджета разрешает предоставление оборонного летального вооружения Украине. Но для этого необходимо решение Белого дома.

Новым и положительным для Украины в проекте оборонного бюджета США является то, что законопроект расширяет возможности оказания помощи Украине и, в частности, предусматривает возможность финансирования реабилитации украинских ветеранов в США, причем покрываться могут как медицинские, так и другие расходы, которые могут составлять значительные суммы, хотя бы учитывая необходимость транспортировки.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поблагодарил за такое решение Конгресс и, в частности, сенатора Портмана: "Спасибо, сенатор Портман, за вашу работу над оборонным бюджетом, который предоставляет $350 млн на оборонные системы в Украине. Помощь Украине в защите от агрессии является ключевой для мирного решения конфликта", – отметил Расмуссен в Twitter.

Thanks @senrobportman for your work on the National Defense Authorization Act, which allocates $350 million for defensive systems in #Ukraine. Helping Ukraine to defend itself from aggression is key to a peaceful solution to the conflict. https://t.co/Cv7vo2nrtI — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) November 13, 2017

На что пойдут эти деньги?

Обычно оборонная помощь предоставляется Киеву не наличными, а расходуется США непосредственно на программы, целью которых является помощь Украине.

Половина из $350 млн будет выделена на оборонную помощь Украине только при условии прогресса военной реформы, говорится в законопроекте. Это условие сохраняется из бюджета прошлого года.

Впрочем, такое условие не должно заблокировать помощь для Украины. В частности,

в США убеждены: оборонная реформа в Украине уверенно продвигается, а соответственно, Киев должен получить всю запланированную сумму.

По крайней мере, такую ​​оценку "Голосу Америки" озвучил эксперт, близкий к бюджетному процессу.

Кроме того, процедура прекращения помощи достаточно сложна, ведь предполагает, что Пентагон и Государственный департамент США, которые являются кураторами программы оборонной помощи Украине, совместно должны свидетельствовать в Конгрессе о провале реформ.

Впрочем, для того чтобы обрести силу закона, проект оборонного бюджета США должен пройти голосование в обеих палатах Конгресса и быть подписанным президентом.

Но хорошие новости для Украины этим не ограничиваются. Помимо бюджета Пентагона, деньги на оборонную помощь Украине могут быть предусмотрены в бюджете второго куратора оборонной помощи Украине – Госдепа.

В прошлом году в бюджете Государственного департамента США было всего предусмотрено около $99 млн на оборонную помощь Украине. Однако в этом году, в рамках политики по сокращению расходов, в бюджетный запрос Государственный департамент эти деньги не включил.

Тем не менее, наиболее вероятно, что проект бюджета будет доработан в Конгрессе и средства для Украины будут предусмотрены,

сказал эксперт.

Деньги, предусмотренные в бюджете Госдепа на программы для Украины, могут расходоваться в течение двух лет, а не одного года, что делает возможным воплощение долгосрочных стратегических проектов.

Впрочем, предусмотренные деньги – еще не значит выделенные. После утверждения оборонного бюджета комитеты по ассигнованиям обеих палат Конгресса начнут работать над законом о бюджетных ассигнованиях, из которого будет видно, какие средства будут непосредственно переданы на выполнение программ оборонной помощи Украине в рамках предусмотренных средств.

В отличие от закона, который предоставляет полномочия осуществлять расходы, закон об ассигнованиях не может действовать более одного года, однако, если есть необходимость, существует теоретическая возможность утвердить "дополнительное ассигнование средств" (supplemental budget appropriation) в рамках программы, на которую Конгрессом средства уже предусмотрены.

Автор: Оксана Бедратенко

Украинская служба "Голоса Америки"

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