Оборонная поддержка Украины: стоит ли рассчитывать на $350 млн от США

Согласованный проект оборонного бюджета США на 2018 год предусматривает $350 млн оборонной помощи для Украины.

При каких условиях Украина может получить эти деньги? На что их можно будет потратить? И как в США оценивают перспективы выделения этих средств и денег Госдепа?

Ответы на все эти вопросы – в статье, опубликованной в рамках партнерства ЕвроПравды с Украинской службой "Голоса Америки".

* * * * *

В этом году согласование оборонной помощи Украине фактически идет по тому же сценарию, что и в прошлом. Как год назад, бюджетный запрос Палаты представителей Конгресса США составил $150 млн, а Сената – $500 млн оборонной помощи Украине.

В согласованной версии фигурируют компромиссные $350 млн.

"Российская агрессия на востоке Украины продолжается, и она по-прежнему использует технологии гибридной войны, такие как пропаганда и дезинформация. Очень важно, чтобы США и НАТО оказывали постоянную экономическую, политическую и военную поддержку, необходимую для того, чтобы Украина смогла обеспечить свое демократическое будущее", – отмечает сенатор Роб Портман, соавтор положения об Украине в сенатском законопроекте.

"Независимая Украина не только чрезвычайно важна для Восточной Европы, но и влияет на более широкие интересы США в регионе и за его пределами", – заявил сенатор.

Как и ранее,

проект бюджета разрешает предоставление оборонного летального вооружения Украине. Но для этого необходимо решение Белого дома.

Новым и положительным для Украины в проекте оборонного бюджета США является то, что законопроект расширяет возможности оказания помощи Украине и, в частности, предусматривает возможность финансирования реабилитации украинских ветеранов в США, причем покрываться могут как медицинские, так и другие расходы, которые могут составлять значительные суммы, хотя бы учитывая необходимость транспортировки.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поблагодарил за такое решение Конгресс и, в частности, сенатора Портмана: "Спасибо, сенатор Портман, за вашу работу над оборонным бюджетом, который предоставляет $350 млн на оборонные системы в Украине. Помощь Украине в защите от агрессии является ключевой для мирного решения конфликта", – отметил Расмуссен в Twitter.

Thanks @senrobportman for your work on the National Defense Authorization Act, which allocates $350 million for defensive systems in #Ukraine. Helping Ukraine to defend itself from aggression is key to a peaceful solution to the conflict. https://t.co/Cv7vo2nrtI