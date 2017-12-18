Снова вместе: Меркель и Шульц спасают Германию от досрочных выборов

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Понедельник, 18 декабря 2017, 13:34

Фото: politico.eu

Угроза досрочных выборов в Германии, кажется, так и не стала реальностью.

Неудача консультаций по созданию "ямайской коалиции" в составе Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза90/Зеленых" оставляла очень мало альтернатив перевыборам.

Но на помощь Ангеле Меркель пришли "заклятые друзья" из СДПГ. Хотя социал-демократы ранее исключали для себя продолжение "большой коалиции", где у них будет статус только младших партнеров, угроза новых выборов оказалась сильнее.

В пятницу 15 декабря руководство эсдеков согласилось открыть переговоры о формировании правительства с блоком ХДС/ХСС. Соответствующие переговоры начнутся уже в январе.

Потенциальная "большая коалиция" станет настоящим "объединением неудачников".

Обе стороны переговоров оказались после выборов в непростой ситуации, ведь потеряли значительное число голосов избирателей.

Христианские демократы и их баварские союзники недосчитались в сентябре 2017-го более 8% голосов, получив наихудший результат на федеральном уровне за всю историю ФРГ. Их "новые старые" партнеры по переговорам из СДПГ потеряли 5% симпатий.





Вспомнить старые обещания

Едва ли не в самой неоднозначной позиции из трех (включая баварский ХСС) потенциальных коалициантов сейчас находятся социал-демократы.

Съезд, который прошел в Берлине 7-8 декабря, довольно четко показал то состояние "перепутья", на котором в настоящее время стоит партия. Неудача на выборах и стремительное "бегство" электората к евроскептикам и "Левым" ставит как минимум два вопроса.

Во-первых, действительно ли для СДПГ настолько нужно позиционировать себя именно как левоцентристскую политсилу и не целесообразнее ли было бы отойти "влево"?

Во-вторых, не нуждается ли партия во внутреннем обновлении, расширении средств партийной демократии и работе с избирателями на местах? Последние позиции были едва ли не основными обещаниями действующего председателя "эсдеков" Мартина Шульца при его избрании на предвыборном съезде в марте.

Одной из попыток обновления риторики можно считать высказанную Мартином Шульцем во время съезда СДПГ идею создания "Соединенных Штатов Европы" до 2025 года.

Мнения исследователей и общественности по этому вопросу, тем не менее, разделились. Одни видят в этом предложении попытку предложить альтернативное французским предложениям Эммануэля Макрона видение будущего европейской интеграции и стремление выработать позицию для консультаций с ХДС/ХСС по ЕС-овским вопросам.

Другие же сразу назвали этот тезис "нежизнеспособной, не подкрепленной реальными предпосылками амбицией", учитывая выход Соединенного Королевства из ЕС, растущий "государственный евроскептицизм" в Венгрии и Польше и противоречия между государствами Юга и Севера Евросоюза.

К тому же главные христианские демократы в лице шефа ведомства федерального канцлера Петера Альтмайера и председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фолькера Каудера недвусмысленно сказали "нет" инициативам Шульца.

Другая проблема –

потенциальное новое издание "большой коалиции" поддерживают не все главные социал-демократы.

К примеру, новоизбранный заместитель председателя партии и руководительница ее баварского отделения Наташа Конен и председатель правительства земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер высказались против этого альянса. По их убеждению, во время переговоров с ХДС/ХСС целесообразнее было бы дискутировать об "альтернативных моделях поддержки", что означает принятие "эсдеками" христианско-демократического правительства меньшинства.

К тому же, скорее всего, ключевые сторонники союза с ХДС/ХСС вроде действующего главы МИД и экс-главы социал-демократов Зигмара Габриэля будут отодвинуты от будущих консультаций с христианскими демократами и их баварскими коллегами.

Их поведут те, кто совсем недавно отрицал возможность "большой коалиции" – Мартин Шульц и председатель фракции СДПГ в Бундестаге Андреа Налес.

В то же время едва ли не основной темой, на которой стремятся акцентировать внимание социал-демократы во время "зондирования", является социальная политика.

Представители СДПГ отмечают, что у них с блоком ХДС/ХСС имеется еще ряд обещаний из коалиционного соглашения 2013 года. Последние касаются расширения потенциала государственного страхования, уравнивания пенсий на Востоке и Западе страны, повышения минимальной заработной платы, внедрения налоговых льгот для одиноких матерей и отцов и т.п.

Выполнение этих требований "эсдеки" считают ключевым фактором любых уступок.





Работа над ошибками

Неудача консультаций по "Ямайке" существенно ударила по позициям не только христианских демократов и их баварских союзников, но и самого лидера ХДС Ангелы Меркель.

Под вопросом оказалось даже не столько ее лидерство в политсиле, сколько стиль управления и проведения переговоров. В который раз сказались последствия "затенения" коалиционных партнеров ХДС/ХСС личностью канцлера и ее партией.

В частности, провал "Ямайки" был вызван тем, что лидер христианских демократов свела "зондирование" и последующие коалиционные переговоры к техническому заданию по созданию правительства вместо того, чтобы формулировать общие цели и задачи на следующие четыре года.

Впрочем, кажется, первые выводы уже сделаны. Ведь председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер заявил, что во время "зондирования" между христианскими демократами, ХСС и "эсдеками" уже не будет идти речь о кипах бумаг с взаимными претензиями, а будут выбраны до десяти ключевых направлений, по которым стороны желают достичь прогресса за время работы немецкого парламента нового созыва.

Однако эти достижения могут быть разрушены при обсуждении наиболее "токсичного" вопроса – миграционной политики.

Здесь у сторон есть серьезные споры, особенно по вопросам воссоединения беженцев с их семьями на территории ФРГ.

И хотя предполагается, что за основу на переговорах возьмут компромисс, наработанный во время "ямайских консультаций", миграционная повестка дня остается неоднозначной.

К тому же, уделение внимания миграции и беженцам – ключевое требование баварского ХСС, который сейчас стремится сместить собственную риторику "вправо", чтобы отобрать у евроскептиков голоса на региональных выборах осенью 2018 года.

При этом и в рядах ХДС есть голоса против "большой коалиции" и в пользу "правительства меньшинства". В частности, с таким предложением 10 декабря выступил член президиума Христианско-демократического союза Йенс Шпан.

По его убеждению, "правительство меньшинства" более приемлемо для христианских демократов, поскольку в СДПГ "недостаточно воли взять на себя ответственность за создание и работу кабинета".





Рискованная игра

Нынешняя ситуация в немецкой политике напоминает о необходимости принятия решений, от которых так или иначе будут потери. Другим вопросом является, конечно же, объем этих потерь.

Рост рейтингов евроскептиков сделал любые дискуссии о европейской интеграции "токсичными" темами.

С другой стороны, для противостояния евроскептическим тенденциям необходимо эффективное реагирование на вызовы и совершенствование существующей системы.

Однако даже при условии успеха нынешних консультаций ХДС/ХСС и СДПГ, переговоры по "большой коалиции" могут начаться только в январе, если соответствующее решение примет съезд "эсдеков". При таком развитии событий новое правительство начнет работать, в лучшем случае, в середине марта 2018 года.

Чем дольше продержится политическая неопределенность в ФРГ, тем дольше будет продолжаться неспособность Германии предложить свое видение будущего европейской интеграции и согласовать его с французскими предложениями.

Впрочем, потенциальные выборы вряд ли существенно изменят политические расклады в Бундестаге. Сейчас, согласно опросам, улучшить свой результат по сравнению с сентябрьскими выборами могут только "Зеленые" (на 2-3%) и евроскептики из "Альтернативы для Германии" (1-1,5%).

При таких раскладах новая кампания как для СДПГ, так и для блока ХДС/ХСС будет означать те же результаты или даже потерю части избирателей.

В то же время новую "большую коалицию" вряд ли можно назвать значительным благом для общества. Прежде всего, потому, что

совместное правление двух крупных партий приводит к росту симпатий к силам "антиистеблишмента" и радикализации общества.

Эта тенденция, среди прочего, уже привела к попаданию евроскептиков из "Альтернативы для Германии" в Бундестаг и созданию ими третьей по численности фракции.

В такой ситуации ХДС/ХСС и СДПГ должны найти ответы на вопросы о том, почему как левые, так и правые избиратели бегут от них к популистам, и разработать варианты изменения собственной риторики и политических подходов.

Сделать это в большой коалиции достаточно непросто, но альтернативы ей, как оказалось, еще хуже.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко,

для "Европейской правды"