Международный валютный фейк: история об антикоррупционном суде и неудачной спецоперации Киева

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 31 января 2018, 10:35

Фото: president.gov.ua

За время независимости Украины было пять президентов, и из этой пятерки Петр Порошенко – без тени иронии – единственный, под чьим руководством государство сделало серьезные шаги в борьбе с коррупцией. Несмотря на это, именно для Порошенко антикоррупционные вопросы уже несколько лет подряд остаются самыми болезненными в отношениях с партнерами. А действия Киева в этой сфере больше всего вредят имиджу Украины на Западе.

История, произошедшая в последние дни, после встречи Порошенко с руководителями Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Давосе, является самой яркой иллюстрацией того, как создается эта напряженность.

В последние дни медиакоманда Банковой активно разгоняет фейк о том, что президент, мол, убедил руководителей этих учреждений смягчить требования к антикоррупционному суду. Дошло до того, что в АП начали распускать слухи о якобы "увольнении" регионального директора ВБ за критическое письмо, направленное на Банковую и в парламент! Конечно, это не имеет под собой никаких оснований.

Никаких увольнений не было. Позиция МВФ и ВБ остается неизменной, и тому есть официальные подтверждения. Не изменилась и европейская позиция.

Зато после последних событий недоверие к Киеву дополнительно углубилось.

"Зачем Банковая создает fake news, на что они рассчитывают?" – с таким вопросом к ЕП на днях обратились несколько коллег из международного сообщества.

Ответов на это у нас нет, но можем отметить: похоже, что у президента на этот раз снова перешли "красную черту" в вопросе этики. И даже если сам Порошенко не причастен к этой "спецоперации", ее последствия в конце концов ударят лично по нему.





Как разгоняли волну

Прежде чем привести опровержения данных, которые "разгоняла" Банковая, разберемся с тем, откуда они появились и как распространялись.

Кто именно решил запустить в СМИ ложную информацию о МВФ и Всемирном банке, вряд ли можно утверждать наверняка, хотя от медийщиков приходилось слышать по крайней мере две фамилии представителей информационной команды президента, кто "по секрету" рассказывал подробности переговоров за закрытыми дверями. Как впоследствии подтвердилось – фейковые подробности.

Так или иначе, первым эту информацию распространил сайт "Главком". В пятницу, еще до возвращения Порошенко из Давоса, там сообщили со ссылкой на "источники в дипломатических кругах" о якобы "подробностях" переговоров на высшем уровне – с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард (состоялись в среду вечером) и президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом (в четверг вечером).

Неназванный "источник" рассказал изданию, что руководитель МВФ "не знала об ультимативном письме", отправленном в Киев 11 января, и "пообещала провести расследование его появления в прессе", а Всемирный банк, мол, вообще гарантировал увольнение директора по Беларуси, Молдове, Украине, Европе [...] Сату Кахонен, которая подписала жесткое письмо, направленное представителям украинской власти.

То, что это фейк, было очевидно для всех, кто пишет на международную тематику, поэтому особого распространения в СМИ эти данные не имели. Хотя в тот же день – со ссылкой не только на "Главком", но и на "собственные источники" – точно такую ​​же информацию распространило еще одно издание, близкое к Банковой – сайт "Буквы", а в воскресенье ее неожиданно опубликовал УНИАН.

А вот в соцсетях фейковая новость получила большую популярность.

Мало того, что ее распространили ведущие "информационные бойцы" Банковой, вроде Виктора Уколова и Тараса Чорновола – одновременно похожий фейк со ссылкой на "собственные источники" начали продвигать также популярные блогеры, которые системно сотрудничают с администрацией президента

1,4 тысячи лайков под постом Аллана Левитова, 1,5 тысячи у Филиппа Духлия, почти 800 лайков у Карла Волоха – это только три сообщения от так называемых "ЛОМов", датированные 26 января, попавшие в ФБ-ленту автора этих строк. "Данные источников" успешно распространяли также в Twitter. Причем пятничный фейк об "увольнении директора Всемирного банка в Украине" не стал "однодневкой" – его продолжали активно продвигать и на этой неделе.

Уже упомянутый Волох и дальше настаивал на комментариях, что его "источники" раскрывают "детали" решения об увольнении Сату Кахонен и подтверждают "несогласованность" письма МВФ. Фейк передали для распространения другим топ-блогерам – Мирославу Олешко, Олесе Яхно-Белковской и ряду других.





Реальность: никаких изменений

При такой активности авторитетных блогеров, каждый из которых ссылался на "железобетонные" данные от источников из Давоса, у читателя вполне могло сложиться впечатление, что МВФ и Всемирный банк действительно признали ошибку, смягчили требования к антикоррупционному суду и готовы принять позицию Порошенко.

Вот только вся эта история – неправда. Всемирный банк никого и не планировал увольнять (а тем более – своего регионального директора). А МВФ ни на йоту не уступил в позиции по антикоррупционному суду.

Собственно, для специалистов-международников это было очевидным. Процедуры, которые действуют в ВБ и МВФ, исключают появление письма, которое бы противоречило позиции этих международных финансовых институтов. Но даже если чисто теоретически предположить, что глава миссии МВФ Рон ван Роден в январе написал на Банковую письмо, с которым не было согласно руководство Фонда, то зачем 19 января вашингтонский офис МВФ подтвердил все требования к антикоррупционному суду? Но мы решили дополнительно проверить: возможно, позиция МВФ изменилась после переговоров Порошенко и Лагард?

Невероятного не произошло.

В официальном сообщении вашингтонского офиса МВФ подтвердил: требования остаются в силе.

Процитируем ответ на запрос "Европейской правды" за подписью представителя пресс-службы Фонда Виктора Кржижановски:

"МВФ с нетерпением ждет совместной работы с (украинской) властью и другими международными партнерами, чтобы решить ранее высказанную обеспокоенность нынешней редакцией законопроекта о Высшем антикоррупционном суде и привести его в полное соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и обязательствами по программе (сотрудничества Украины с МВФ). Как мы уже отмечали ранее, создание такого антикоррупционного суда, который отвечал бы рекомендациям Венецианской комиссии, является существенным компонентом данной программы".

Со Всемирным банком – та же история.

Там, конечно же, прекрасно знают о фейке и были откровенно им поражены.

"Информация об увольнении Сату Кахонен – это неправда. Было бы лучше, если бы СМИ проверяли информацию перед тем, как ее распространять", – говорится в официальном письменном ответе на запрос "Европейской правды". Один из профильных сотрудников с сожалением отметил, что до ЕвроПравды ни одно из изданий – в том числе те, которые распространили информацию об "увольнении", – не обращались в ВБ с запросами о проверке данной информации.

Позиция банка относительно несоответствия президентского проекта требованиям международных партнеров также остается без изменений.

Уже после встречи Порошенко с президентом Всемирного банка якобы "уволенная" Сату Кахонен в эфире 1+1 повторила ключевые требования к президентскому проекту. "Эти изменения позволят привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии", – подчеркнула она.

К слову, в конце концов этот фейк только навредил Киеву. Конечно, ни у кого нет документальных доказательств, что за информационной атакой стоит именно АП. То, что конкретные СМИ и блогеры сотрудничают с Банковой – не аргумент для международных переговоров. Но и в Вашингтоне, и в украинских дирекциях прекрасно понимают реальность. Возможно, поэтому на смену нейтральным заявлениям партнеров, звучавшим в Давосе, вернулись конкретные требования в адрес Украины.

Доверие в международных отношениях – это актив, который значительно легче потерять, чем заработать.

Отдельно стоит остановиться на позиции ЕС.

Она так же осталась неизменной, и здесь также речь идет не только о "мнении кого-то из дипломатов в Киеве". Руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер на прошлой неделе заявил в Брюсселе о критической важности создания антикоррупционного суда. Также остается в силе заявление от имени представителя ЕС с намеком на приостановление безвиза – за прошедшие недели пресс-служба Еврокомиссии неоднократно направляла ее по запросу других СМИ. Но с последней проблемой, к счастью, не все так плохо.

"Европейская правда" уже анализировала ситуацию и доказывала, что "безвизовые угрозы" не являются реалистичными и, похоже, это лишь инструмент давления на Украину. Немедленной отмены безвизового режима опасаться не стоит – оснований для этого пока нет (подробнее в статье "Отменят ли Украине безвиз: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд").

Но если Украина все же хочет пройти 2018 год без финансового коллапса – к мнению партнеров придется прислушиваться. Требование о соответствии законопроекта рекомендациям "Венецианки" вряд ли будет снято с повестки дня.





А чего хочет "Венецианка"?

До недавнего времени некоторую неопределенность создавало само решение Венецианской комиссии.

Этот орган Совета Европы дает юридическое заключение, часто очевидные для юристов – но совсем не очевидные для рядового читателя.

Политики с удовольствием пользуются этой неоднозначностью. Именно поэтому президент и его службы утверждают, что проект "отвечает требованиям Венецианской комиссии", а МВФ, Всемирный банк и эксперты настаивают, что есть масса разногласий с позицией "Венецианки".

С прошлой недели этот вопрос снят с повестки дня.

В Венецианской комиссии подробно и основательно объяснили: президентский проект имеет ряд критических недостатков.

Хотя, конечно же, в Страсбурге (как и в Брюсселе и Вашингтоне) приветствуют то, что Порошенко вообще подал проект закона "Об антикоррупционном суде", ведь его вполне возможно доработать, если Киев поставит такую ​​цель.

Секретарь ВК Томас Маркерт предложил схему совместной работы, "чтобы представители АП, депутаты и эксперты Венецианской комиссии сели вместе и разработали такие изменения, которые удовлетворяли бы всех". "Если будет такое приглашение – Венецианская комиссия готова принять участие в такой работе", – подчеркнул он.

Также представитель этого института Совета Европы объяснил требование ВК по отбору судей антикоррупционного суда, где президентский проект категорически неприемлем для всех без исключения партнеров Украины, а также ответил на упреки о "неконституционности" предложения Запада (подробнее о предложениях и замечания ВК читайте в интервью на "Европейской правде").

Итак, при желании, Банковая еще может вернуть доверие международных партнеров, создав действительно независимый, а не карманный суд.

Рекомендации для этого есть. Инструменты давления у Запада тоже есть. Появится ли также политическая воля украинского руководства, пусть даже вынужденно? Ответ мы узнаем уже в ближайшие месяцы. Но, к сожалению, если этим ответом будет слово "нет", финансовый шок от этого ощутит вся страна.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"