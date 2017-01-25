Новая жизнь евроинтеграции: прыжок в неизвестность или забег с препятствиями?

Мария Голуб, Реанимационный пакет реформ _ Среда, 25 января 2017, 11:16

Январские праздники прошли для большинства украинцев не только под привычный аккомпанемент щедривок и колядок: праздничное настроение несколько раз нарушали медийно-политические взрывы.

Продолжение дискуссии вокруг моратория на экспорт леса-кругляка, "Давосский вопрос", в конце концов, первый в новом году призыв от представительства ЕС к большей ответственности с принятием евроинтеграционных законов.

Каждый раз так или иначе затрагивалась тема евроинтеграции нашей страны как безоговорочного выбора: куда движемся, насколько успешно и, вообще, почему "туда"...

Практика движения к евросообществу других стран и наши собственные многолетние евроинтеграционные потуги доказывают, что евроинтеграция – это не только "выбор" или "ориентир", это – "инструмент". Инструмент для усиления демократии, экономического роста и модернизации ключевых отраслей экономики, для повышения конкурентоспособности наших производителей, в том числе через предоставление им поддержки, но именно на основе недискриминационной политики и в соответствии с мировыми правилами торговли.

В конце концов, евроинтеграция – это "улучшение и благополучие", но не "уже сегодня", а исключительно при условии проведения конкретных реформ.

Именно поэтому в долгосрочной перспективе европейская интеграция остается наиболее приемлемой и выигрышной стратегией развития для Украины – вопрос лишь, как всегда, в умениях и цели мастеров, в чьих руках оказывается эта "удочка".

2017-й год, несмотря на оптимистические прогнозы, обещает быть не менее сложным, чем предыдущий. Поэтому, чтобы стать успешным, наш новый евроинтеграционный год должен пройти в формате "трех К": Консолидация, Кооперация, Коммуникация.





Консолидация

Жестокая реальность заключается в том, что наш цивилизационный евровыбор, такой очевидный и бескомпромиссный в первые месяцы после Революции достоинства, сейчас перешел в стадию "испытания". Испытания растущими евроскептическими настроениями и в Украине, и в ЕС, "усталостью от Украины", недостаточными и очень фрагментарными реформами, часто – отсутствием политической воли выполнять Соглашение об ассоциации, особенно если приходится отказываться от собственных интересов и business as usual.

В нынешнем году наш евроинтеграционный выбор будет еще сложнее защищать и отстаивать. Как внутри страны, так и на внешней арене.

Из "хвостов" за 2016-й у нас остались "недополученный безвиз" и голландский референдум, а 2017-й уже богат новыми вызовами: выборы в ключевых странах Евросоюза, британский пост-Brexit, продление санкций против агрессора, активное строительство Россией газопроводов в обход Украины. Последнее – угроза с очень серьезными последствиями, которую, кажется, наши правящие элиты пока недооценивают.

Война научила нас объединяться "против", теперь надо учиться объединяться "за".

Четкий фокус на выполнении Соглашения об ассоциации именно ради достижения национальных интересов все еще имеет шанс стать консолидирующим фактором для общества. Но при условии полной интеграции єврореформ в общегосударственные и региональные политики, инициативы, программы и стратегии.

Именно ощущение принадлежности к созиданию изменений и соучастия в этом процессе могут помочь нам выстоять в этой нелегкой борьбе за сохранение и восстановление государства.





Кооперация

Синергия – залог успеха любого дела. Особенно если речь идет о реформах и европейской интеграции.

Логично, что общество и бизнес не всегда видят во власти партнера (и vise versa), однако ради достижения общей цели можно хотя бы попробовать восстановить этот диалог. В том числе – усиленным общественным контролем за выполнением Соглашения об ассоциации.

Мы, украинцы, чрезвычайно творческая, изобретательная и одновременно очень трудолюбивая нация. Этим и надо пользоваться, определив свое место в мире, свою "добавленную стоимость" к мировой экономике, ведь экономическо-торговое сотрудничество – одна из наиболее перспективных и выгодных форм взаимоотношений в мире.

Если, наконец, начать развивать экономические модели, ориентированные не на сырье и олигархов-монополистов, а на инновации, технологии, на малых и средних предпринимателей, и совместными усилиями вывести эти бизнесы на европейские и мировые рынки, можно рассчитывать за несколько лет сбросить с шеи кредитную удавку и начать жить и развиваться за свой счет.





Коммуникация

Это традиционно наше слабое место. Здесь главный вызов на 2017 год – постепенно вплетать евроинтеграцию в общий контекст реформ, чтобы была сформирована четкая понятийная модель: евроинтеграция = комплексные реформы во всех сферах = долгосрочные изменения к лучшему.

Реформы любят последовательность. Реформы любят, чтобы их правильно объясняли тем, для кого они, собственно, делаются, то есть людям.

Ведь их успешность народ оценивает не количеством "лайков" в соцсетях, а, в конце концов, желудком и кошельком. Поэтому главная задача власти – не только убедительно объяснить, что от болезненных евроинтеграционных реформ может быть "трудно сейчас", но "хорошо потом", но и конкретными действиями доказать, что они, как нанятые эффективные менеджеры, работают на народ и для народа.

Но коммуникация – это не только объяснение, это и донесение информации.

Нам надо больше инвестировать в собственный интеллектуальный и предпринимательский капитал, особенно в молодежь, например, активно информируя об образовательных, культурных и бизнес-ориентированных проектах ЕС.

К сожалению, чем дальше от Киева, тем меньше люди знают о тех широких возможностях, которые для нас уже открыты в рамках Horizon 2020, COSME и т. п.

Итак, 2017-й должен стать годом системного и последовательного выполнения Соглашения об ассоциации, с четкой ориентацией на краткосрочные и долгосрочные результаты.

А первоочередные законодательные шаги, которые вполне реально осуществить уже в ближайшее время, в первые недели пленарных заседаний новой сессии Рады – это принятие трех евроинтеграционных законопроектов: №4493 "О рынке электрической энергии Украины", №4685 "Об электронных доверительных услугах" и №0906 "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных".

Не менее важно как можно скорее внести изменения в регламент Верховной рады для ускоренного прохождения уже разработанных во исполнение Соглашения законопроектов и предотвращение появления законодательных инициатив, которые не соответствуют или нарушают наши евроинтеграционные обязательства.

Автор: Мария Голуб,

эксперт Реанимационного пакета реформ

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