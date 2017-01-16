Вице-премьер объяснила, почему не поедет к Пинчуку: его идеи стали тезисами роспропаганды

Понедельник, 16 января 2017, 15:40

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила причину, по которой она отказалась от обещанного участия в так называемом "украинском завтраке" в Давосе, который организует Виктор Пинчук.

Свою позицию она обнародовала на своей facebook-странице.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что ранее она публично объявила о планах принять участие в данном мероприятии, несмотря на недавнюю публикацию Пинчука, которая приобрела значительный резонанс в Украине.

"Я, как и большинство украинцев, с тезисами этой статьи не согласна. Поэтому намеревалась там еще раз четко выразить свою позицию, позицию как властей, так и общества".

Причиной отказа она назвала то, что тезисы, объявленные ранее Пинчуком, стали инструментом российской пропаганды.

"Тезисы этого так называемого "мирного плана" уже взяла на вооружение российская пропаганда. Она пытается демонстрировать, что якобы часть украинской элиты готова отказаться и от Крыма с Донбассом, и от интеграции в ЕС и НАТО ради примирения с агрессором. Это делается, чтобы поставить под сомнение наше единство", - заявила она.

"Учитывая все это, украинский завтрак может быть использован для легитимизации этой дискуссии. А поэтому сам факт моего участия в нем может выглядеть как часть этого процесса", - добавила вице-премьер.

Еще одной причиной отказа стала критика ее согласия поехать в Давос.

"По моим ощущениям, подавляющее большинство украинского гражданского общества не дает мне мандата на представление позиции Украины именно на этом мероприятии.

После таких размышлений я и решила отказаться от поездки", - заявила она.