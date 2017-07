Сигнал для Украины: Запад избрал новую стратегию поддержки украинской власти

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Понедельник, 10 июля 2017, 10:56

30 членов Североатлантического совета - послы всех государств-членов НАТО и генсек альянса - прибыли из Брюсселя в Киев, чтобы провести в понедельник выездную встречу Комиссии Украина-НАТО.

Однако не следует ожидать, что они торжественно объявят о каком-либо масштабном решении или событии. Суть встречи в другом. Страны-члены альянса только хотят послать сигнал для Киева, мол, не сомневайтесь, поддержка есть.

А тремя днями ранее, 7 июля, представители 30 стран мира (на уровне министров или заместителей), вице-президент Еврокомиссии, а также ключевые лица всех международных финансовых институтов приехали в Лондон на конференцию по вопросу украинских реформ, чтобы принять решение о ...

... ой, нет, извините, у них же не было ни одного общего решения!

А единственной причиной того, что политики и чиновники преодолели тысячи киллометров и прибыли в Лондон, было их желание "послать сигнал".

Показательная деталь: в тот же день в Варшаве проходил саммит центральноевропейских государств с участием президента США, поэтому главам МИД этих стран пришлось выбирать, куда ехать. Три государства-участники саммита (Венгрия, Литва и Латвия) решили, что трехминутное выступление министра на украинской встрече важнее даже его присутствия на саммите с Трампом. Даже несмотря на то, что никаких решений в Лондоне не принимали. Более того, конференцию в таком формате считают успешной и в следующем году планируют провести снова, на этот раз - в Копенгагене.

Это, пожалуй, лучшая иллюстрация того, что послать сигнал - это для них отнюдь не формальность.

Так о чем конкретно "телеграфируют" западные партнеры Украины?

Автор данных строк услышал в Лондоне несколько сообщений, адресованных как официальному Киеву, так и остальному миру.

1.

Реформы идут. Есть вера в Украину.

Отдельный вопрос, почему так произошло, но факт остается фактом: за последний год критика относительно реформ в Украине существенно уменьшилась.

Так, США время от времени нервируют Банковую бескомпромиссными заявлениями для СМИ, стоит хотя бы напомнить слова представителя Госдепа в Лондоне о душе Украины, "утраченной в коррупции". Так, до сих пор появляются требования и претензии со стороны Европейского союза, а от его киевских представителей время от времени звучат жесткие обвинения к власти.

Но создается впечатление, что вся эта критика - для СМИ, да еще и не согласованная со столицами. На официальном и на экспертном уровнях украинская сторона слышит все больше позитива, а лондонская встреча стала подтверждением этого.

Да, практических результатов не было вообще, а порой даже появлялись основания для скепсиса.

Но уровень поддержки украинских реформаторов порой просто зашкаливал.

Глава британского МИДа Борис Джонсон минимум трижды за полдня повторил фразу (которую он сам назвал "мантрой" о том, что "за три года Украина сделала больше, чем за 20 лет до этого"). Куча других министров подчеркивали необходимость оценить усилия Киева.

Интересная деталь: кроме представителя США, никто даже не вспомнил о проблемах в вопросе противодействия коррупции (!).

"В этом и была идея встречи: показать, что Украина - это история успеха. Мир должен поверить в Украину", - пояснил один из собеседников ЕП.

2.

"Help me and I will help you"

Схематично, новый принцип поддержки Киева можно сформулировать в трех словах: Санкции, Реформы, Инвестиции.

Опасность того, что ключевые экономические ограничения против РФ будут сняты, за последние полгода резко упала. А значит, в Евросоюзе и в США исходят из предположения, что Москва будет становиться слабее и без дополнительного вмешательства с их стороны.

Финансовая помощь Украине пока остаются на прежнем уровне, однако в повестке дня нет ни принципиально новых программ давления на Москву, ни масштабных инициатив вроде "плана Маршалла".

Это мнение сейчас разделяют политики по обе стороны Атлантики.

А в отношениях Украины с США вообще решено ввести новый принцип взаимной помощи: "help me and I will help you", который нашел поддержку как президента Трампа, так и госсекретаря Тиллерсона.

Украина действительно способна помочь Белому дому. По крайней мере, политически. Поддержка Киева важна для Трампа, который постоянно вынужден доказывать обществу, что у него нет тайных договоренностей с Путиным. А кое-где Киев может помочь также деньгами. Речь идет не только о продаже Украине угля или (вполне возможно) летального оружия.

Общеевропейский рынок газа в настоящее время - на пороге больших перемен, и США заинтересованы в политической поддержке Украины для того, чтобы потеснить Россию на этом рынке. Что касается обратной помощи со стороны США, то это - и санкции, и финпомощь.

Но резервом для развития Украины на Западе видят не столько финансовую помощь, сколько инвестиции. А привлечь инвесторов, в свою очередь, должно продолжение реформ.

Насколько успешным будет данный подход? Ответ не однозначен. На конференции Chatham House, которая состоялась в Лондоне за день до министерской встречи, действительно присутствовали представители нескольких инвесткомпаний с мировым именем, часть из них уже посетила Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами. Но в неофициальном общении с автором данных строк они уверяли: да, реформы - это важно, но наибольший риск до сих пор создает война.

Уверенности в том, что эскалации не будет, на Западе нет до сих пор.

3.

Больше изменений

По сути, сейчас ключевые европейские игроки выступают за сохранение нынешнего "статуса кво" - с санкциями и без новых форматов сотрудничества. Одна из причин в том, что страны-члены ЕС и НАТО не уверены в непрерывности и необратимости реформ в Украине. Особенно - наиболее болезненных. Особенно - в свете приближающейся ​​предвыборной кампании.

Но сейчас заявления Украины о сближении с НАТО вызывают лишь возмущение в Альянсе - как среди политиков, так и среди экспертов. Предложение Киева об изменении формата Восточного партнерства и подготовке нового соглашения Украина-ЕС встретила категорическое "нет" в Брюсселе.

Ответ партнеров однозначен: Украина должна сначала выполнить существующую программу реформ, и только тогда будет смысл говорить о дальнейшем.

И поэтому рецепт для выхода из замкнутого круга очевиден.

Но кроме собственно проведения реформ, у Киева есть еще одна важнейшая задача. Мы должны не только делать изменения, но и убеждать Запад в том, что мы меняемся. К сожалению, со вторым бывает так же плохо, как и с первым. И представители официального Киева признают этот факт.

"Это, видимо в крови у украинцев: мы привыкли жаловаться. Но это не добавляет нам плюсов и не помогает стране. Украинцам надо научиться хвалить себя за успехи", - объясняла торговый представитель Украины Наталья Микольская на дискуссии в Лондоне.

"Открою секрет. В нашей среде реформистов у нас есть внутренние обязательства хотя бы раз в неделю писать пост в фейсбуке и рассказывать историю успеха", - поделилась она внутренней кухней. Но это - рецепт работы на внутреннюю аудиторию.

Как убеждать Запад в том, что Украина заслуживает большего? Вопрос остается открытым.

В этом году огромные сдвиги в западном восприятии Украины сделала визовая либерализация. Когда ЕС признал, что Киев выполнил все без исключения критерии безвизового плана, включая антикоррупционные, это убедило многих: Украина действительно меняется.

Сейчас на Банковой и на Грушевского должны избрать новую масштабную цель. И, что особенно важно - достичь ее.

Другого пути к успеху просто нет.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не является редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора