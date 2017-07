Трамп склав іспит з історії: що він пообіцяв союзникам перед розмовою з Путіним

Візит президента США Дональда Трампа до Варшави від початку називали історичним.

Один із перших офіційних закордонних візитів, перша відкрита промова в Європі, і все це – в столиці Польщі. Не випадково польський президент Анджей Дуда ще перед зустріччю із Трампом заявив, що такий вибір "посилює позицію Польщі в ЄС".

Для України важливе також інше – відразу після Варшави Трамп летить до Гамбурга на зустріч "Великої двадцятки": в рамках цього форуму запланована його перша зустріч із Володимиром Путіним. Заяви у Польщі мали значною мірою відповісти на питання про те, чого чекати від зустрічі Трамп-Путін, на які поступки готовий піти президент США або навпаки – чи є у нього готовність до жорсткого діалогу.

Адже цей візит мав серед іншого дати відповідь на питання, чи готовий Трамп виконувати зобов’язання в рамках НАТО, захищаючи східноєвропейські країни у випадку російської агресії. Під час президентської кампанії Дональд Трамп поставив ці зобов’язання під сумнів і досі їх не спростував.

І нарешті – непересічним цей візит мав бути й для ЄС. Непрості відносини Трампа із керівництвом ЄС, а також із Ангелою Меркель (а тепер – і з Еммануелем Макроном) дозволяли припустити, що США спробують використати Польщу, граючи на її амбіціях, як інструмент впливу на Євросоюз.

Цього ж побоювалася й польська опозиція. "Тісніше співробітництво зі Сполученими Штатами буде вигідне і корисне для Польщі. Гірше, якщо ми намагатимемося стати в опозицію до всіх інших країн ЄС", – говорить екс-міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Перші новини візиту налаштовували на позитив.

Ще до офіційних заходів стало відомо, що міністерства оборони Польщі та США підписали угоду про постачання американських комплексів протиракетної оборони Patriot. Купівля восьми нових комплексів на додачу до десяти, придбаних у 2008 році, має стати відповіддю на розміщення російських комплексів "Іскандер" у Калінінградській області.

Офіційна частина візиту почалася з переговорів з польським президентом Анджеем Дудою у Королівському замку Варшави.

Під замком американського президента чекали кілька десятків мітингувальників. Вони тримали плакати, що мали розповісти про смерть президента Леха Качинського під Смоленськом. "Наш президент був вбитий у Росії", "Путін – терорист" – було написано на плакатах. "Навіщо ви таке пишете?" – запитала росіянка пенсійного віку, очевидно, туристка, що проходила повз. "А навіщо ви вбили нашого президента?" – відповів їй один із мітингувальників.

За словами Анджея Дуди, президенти встигли обговорити питання безпеки, ситуацію в Україні та Сирії, а також можливості купівлі американського скрапленого газу. Польський LNG-термінал у Свиноуйсьце вже розпочав прийом такого газу із США – Польща зацікавлена у довгострокових контрактах.

У відповідь Трамп подякував Польщі за гостинність, зокрема, для американських солдатів, що розміщені у країні, заявив, що високо цінує участь польських військових у операціях НАТО, а також те, що Польща повною мірою виконує свої зобов'язання з фінансування військових витрат (шпилька в бік Німеччини).

Щодо довгострокових контрактів на поставки скрапленого газу, Трамп напівжартома заявив, що з американського боку на підписання цієї угоди "достатньо 15 хвилин", додавши, що такі поставки забезпечать енергетичну безпеку Польщі. Втім, контракти досі не підписані – далеко не все залежить від президента США.

І нарешті – Дональд Трамп підтвердив, що США виконуватимуть свої зобовязання перед союзниками у випадку агресії РФ.

"Наш сильний альянс з Польщею і НАТО має гарантувати, що війна між двома наддержавами вже ніколи не вдарить по Європі. Америка готова гарантувати безпеку в Центрально-Східній Європі", – заявив він.

Цікавий момент – під час прес-брифінгу Трамп декілька разів заявив про шкоду бюрократії, а також про те, що "поляки та американці більше цінують родини, ніж бюрократів".

Відразу по завершенню брифінгу до журналістів вийшов представник польського МЗС та спробував переконати, що ці слова Трампа "жодною мірою не спрямовані проти євроінституцій та взагалі будь-якої країни".

Польський експерт, близький до уряду, пояснює на умовах анонімності: така реакція пов'язана із побоюванням польської влади, що Трамп таки вирішив залучити Польщу до альянсу проти ЄС і насамперед – проти Німеччини.

"Попри численні гострі заяви проти Берліна, до реального конфлікту з Німеччиною у Варшаві не готові й бояться його", – пояснює він.

Після брифінгу, взявши участь у відкритті саміту "Тримор'я", Трамп поїхав на найбільш анонсовану частину своєї польської програми – публічний виступ біля Монументу жертв варшавського повстання.

Послухати промову американського президента прийшли як мешканці міста, так і активісти правлячої партії ПіС, яких привезли з різних куточків країни. На виступ також спробували прийти представники лівих партій, що несли антитрампівські плакати. Це ледь не призводило до бійок.

Наприклад, коли купка людей із плакатом "Трамп – катастрофа" спробували наблизитися до площі, де незабаром мала відбутися промова, до них миттєво підскочила група людей із прапорами Польщі та США. "На коліна перед Качинським!" – чомусь закричав один із них.

Майже неминучий бійці завадила поліція, але противникам Трампа довелося піти геть. Зрештою, на промові американського президента його опонентів помітно не було.

Велика юрба зустріла Трампа гучним скандуванням його імені.

У відповідь американський лідер близько 40 хвилин виголошував дифірамби на адресу Польщі та поляків.

"Америка любить Польщу. Америка любить поляків", – розпочав президент США, додавши, що американці польського походження на президентських виборах голосували саме за нього.

Також Трамп встиг детально переказати трагічні сторінки історії "тисячолітнього народу", приділивши особливу увагу гітлерівській та радянській окупації, а також Варшавському повстанню, заявивши, серед іншого, що нікому не вдалося зламати польський дух, а поляки давно стали взірцем боротьби за свободу для інших народів.

Кожну похвалу глядачі зустрічали оваціями та мегаактивним маханням рук. Така емоційність вразила прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, який і раніше підставляв шефа своїми заявами. Цього разу на своїй сторінці у Twitter Спайсер вирішив поділитися "найкращим польським жартом всіх часів": "Як змусити впасти з дерева однорукого поляка? Помахати йому!".

Невдалий жарт помітили польські ЗМІ, але позитивна реакція від промови Трампа врятувала від нового скандалу.

Being in Poland, it's time to break out my favorite Polish joke of all time:



How do you get a one armed Polack out of a tree?



Wave