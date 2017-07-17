Отношения с чистого листа: с какими проблемами столкнется Порошенко в Грузии

Карен Мадоян, политолог _ Понедельник, 17 июля 2017, 09:50

17 июля президент Украины Петр Порошенко прибывает c первым государственным визитом в Грузию.

В рамках визита запланированы переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Также президент Украины посетит Батуми и высокогорный поселок Местия в регионе Сванетия. Кроме того, Петр Порошенко со своим грузинским коллегой откроют грузино-украинский бизнес-форуме в Тбилиси.

Учитывая особый характер взаимоотношений между двумя странами, к этому визиту будет приковано внимание в обеих столицах.

Киев и Тбилиси традиционно работали в одной связке на различных международных платформах. Обе страны практически одновременно начали движение в векторе евроинтеграции, результатом чего стало подписание соглашений об ассоциации с ЕС и визовая либерализация для граждан Украины и Грузии.

Украина традиционно входит в десятку торговых партнеров Грузии. За первые шесть месяцев текущего года Украина экспортировала товаров на сумму $115614 млн, а импорт из Грузии за этот же период составил $17086млн.

С момента обретения независимости после распада СССР залогом для партнерства двух стран всегда служили тесные контакты на уровне глав государств. Однако,

динамка двусторонних отношений заметно пошла на спад в 2012 году с момента прихода во власть правящей партии "Грузинская мечта".

В отличие от периода правления Михеила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение", новая команда не рассматривала сотрудничество с Украиной в качестве приоритета. Ключевым вектором внешней политики Тбилиси являются США, ЕС и соседняя Турция.

Активно развивается сотрудничество с Китаем, учитывая желание Пекина инвестировать в развитие транзитной инфраструктуры на Южном Кавказе.

События последних трех лет в Украине, последовавшие за Евромайданом, также внесли определенные коррективы во внешнюю политику Киева. Решение проблем, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе, фактически выключили Грузию, как и весь Южный Кавказ, из фокуса внешней политики.

Свидетельством тому служит тот факт, что посольство Украины в Тбилиси работало без главы дипмиссии с 2014 года. Новый посол был назначен только в феврале 2017 года.

Не секрет, что раздражающим фактором в отношениях между двумя государствами стало решение пригласить на руководящие посты в украинское правительство представителей команды Саакашвили, которым было предоставлено украинское гражданство. Бывший президент Грузии, которого грузинские правоохранительные органы пытаются привлечь к ответственности по двум уголовным делам, успел за два года поработать в Украине в качестве советника Петра Порошенко и главы Одесской ОГА.

Находясь в Украине, Саакашвили продолжал оказывать влияние на внутриполитические процессы во время парламенсткой кампании осенью прошлого года.

Подобная ситуация лишь добавила негатива в отношениях с Украиной, чего в Тбилиси уже не скрывали.

При этом нужно отметить, что Грузия была одной из первых стран, предоставивших помощь Украине с начала конфликта на Донбассе. Помимо гуманитарной помощи, в Тбилиси прошли реабилитацию и лечение более 50 военнослужащих и более 200 детей из зоны АТО.

Но далее последовали шаги, которые скорее говорят о похолодании в отношениях.

За последние три года Украина и Грузия перестали выступать единым фронтом по ряду важнейших вопросов на международных площадках.

Грузинская дипломатия открыто выразила нежелание координировать свои действия с украинскими коллегами по таким вопросам, как получение безвизового режима с странами Евросоюза. Грузинская сторона не скрывала раздражения, когда в Брюсселе решили синхронизировать этот процесс "в пакете", в то время как Грузия на фоне Украины более успешно двигалась по пути реализации дорожной карты по безвизу.

Конечно, нет сомнений в том, что Тбилиси продолжит последовательно поддерживать Украину в вопросах ее суверенитета и неделимости ее границ. Вместе с тем, уже были прецеденты, когда грузинская делегация пропускала голосования в ПАСЕ по принципиально важным вопросам для Украины.

И это вовсе не случайность - Киеву не стоит ожидать готовности грузинского руководства идти на конфронтацию с Россией по украинскому вопросу, как это было с прежними властями.

Нынешние власти Грузии сегодня настроены не раздражать Москву, а по ряду вопросов даже находить возможности для сотрудничества по таким не вызывающим раздражения сторон темам, как торговля, строительство, туризм и культура.

Как результат - это будет первый непростой визит в дружественную страну для главы украинского государства.

Петру Порошенко по сути придется с чистого листа выстраивать взаимоотношения с представителями "Грузинской мечты" и найти точки соприкосновения.

Не исключено, что последние годы на Банковой ожидали возвращения во власть "Единого национального движения". Для президента Украины представители команды Саакашвили были бы более удобными партнерами, так как большинство из них он знает лично.

Однако, парламентские выборы в Грузии в октябре прошлого года еще раз подтвердили незыблемость позиций "Грузинской мечты", с правительством которой Киеву придется иметь дело в Тбилиси по крайней мере ближайшие пять лет.

Очень важно вновь наладить координацию совместных усилий в вопросах безопасности и защиты территориальной целостности на фоне неприкрытой агрессии со стороны России. Как известно, российские военные продолжают в Грузии практику ползучей аннексии. Последний факт передвижения линии соприкосновения на административной границе с оккупированным Цхинвальским регионом вглубь грузинской территории имел место 5 июля.

Обе страны должны тесно сотрудничать в вопросах евроинтеграции. Речь идет о шагах, направленных на имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС. Это могут быть скоординированные действия во время контактов с Брюсселем, направленные на практическую реализацию пунктов соглашения, а также обмен опытом и успешными практиками.

И Украина, и Грузия заинтересованы в более глубокой интеграции с ЕС, чем предусматривает "Восточное партнерство". Неслучайно Грузия и Украина вместе с Молдовой уже призвали Европарламент признать перспективу их членства в ЕС. Пока к этому не готовы в ЕС.

Стимулировать Брюссель создать новые механизмы интеграции Украине и Грузии лучше сообща.

Не менее важным направлением является развитие двусторонних торговых отношений и использование транзитного потенциала Грузии для продвижения товаров и бизнеса в страны региона. Не зря вместе с президентом в Тбилиси прибудут представители украинских деловых кругов, которые примут участие в двустороннем бизнес-форуме.

И, наконец, Украине необходимо стать более активной не только в Грузии, но и во всем Южном Кавказе в целом.

Речь идет не только об активизации контактов на государственном уровне, а и продвижении имиджа Украины, как успешной истории постсоветской страны, вставшей на путь глобального реформирования всей системы государственного управления.

В Тбилиси, Ереване и Баку есть большой интерес к украинской тематике. Однако, доля объективной информации о происходящих в Украине событиях ничтожно мала.

Информационный вакуум активно заполняют российские СМИ, через который Кремль формирует нужное ему восприятие об украинских реалиях.

Автор: Карен Мадоян,

политолог, эксперт по Южному Кавказу

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