Румыния воюет за антикоррупционную службу: к чему приведут новые протесты

Анжела Грамада, ESGA (Румыния) _ Понедельник, 11 сентября 2017, 09:17

Второй раз в 2017 году Румынию сотрясают антикоррупционные протесты. Чуть более полугода прошло с самых массовых со времен свержения диктатуры Чаушеску протестов, так правительство анонсирует новые изменения, вызвавшие возмущение в обществе.

В первый раз причиной протестов было правительственное постановление, амнистирующее многих чиновников, осужденных за коррупцию. А сами коррупционные действия (если ущерб не превышал 45 тыс. евро) предлагалось декриминализировать.

Общество возмутила и быстрота принятия этого решения – оно было создано впопыхах и не сопровождалось ни общественным, ни экспертным обсуждением. Как результат – январские протесты заставили Кабмин отменить свое скандальное постановление. Впоследствии в отставку ушел министр юстиции – формальный виновник конфликта.

Однако на этом успехи протеста и ограничились. Не было проведено ни досрочных парламентских выборов, ни масштабной коррекции правительства.

Как результат – Кабмин выступил с новой скандальной инициативой.

23 августа их озвучил новый министр юстиции Тудорел Тоадер. Суть новых предложений – ликвидация политической независимости Судебной инспекции, специального органа по борьбе с коррупцией в судебной сфере.

Если сейчас сотрудников этой инспекции назначает Высший совет магистратуры, то после принятия законодательных изменений – министр юстиции.

Также предлагается ограничить полномочия президента (нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис поддерживает оппозиционные политические силы).

В частности, президента хотят лишить права назначать руководство прокуратуры и Нацуправления по борьбе с коррупцией. Эти полномочия опять переходят министру юстиции.

Озвучивание этих планов привело к новым многотысячным протестам в столице и других городах. Однако уже сейчас количество протестующих резко снизилось – как правило, в центре Бухареста по вечерам собираются несколько сот человек.

В чем разница между протестами?

Во-первых, правящая команда учла свои ошибки. Новая инициатива была озвучена заранее, подчеркивалось, что до вынесения законопроекта (а тем более – до его принятия) будет проведена серьезная дискуссия.

Это позволит исключить наиболее одиозные нормы из будущего законопроекта.

Отсутствие самого законопроекта (министр озвучил лишь инициативы) не позволяет экспертам дать однозначную оценку.

Пока молчит и ЕС – хотя там явно не восторге от новых инициатив, официальные комментарии будут озвучены лишь после официальной публикации новых инициатив.

Исключение – резкая реакция со стороны посольства США. Настолько резкая, что один из депутатов правящей партии даже предложил объявить посла персоной нон грата за вмешательство во внутренние дела страны.

Означает ли это, что масштабные протесты невозможны и рейтингу партии власти ничего не угрожает? Вовсе нет.

Если в начале года уровень поддержки социал-демократов был стабильно высоким (и это в итоге обеспечило их выживаемость), то последние опросы показали первые признаки падения уровня их поддержки. Впрочем, сейчас поддержка действий правящей партии остается на высоком уровне 46% - говорить о скором обвале рейтингов пока не приходится.

Постепенное снижение уровня поддержки власти дает протестам куда больше шансов на успех. Однако для таких успехов необходим и второй компонент – партия, чей рейтинг растет, и соответственно, которая будет готова возглавить протесты.

Вот этого в Румынии сейчас нет. Теоретически падение поддержки партии власти должно было вызвать рост рейтингов оппозиционных сил. Однако в реальности этого не происходит.

Скорее всего, это связано с тем, что эти партии так и не смогли предложить обществу свою повестку дня, ограничившись критикой власти.

Именно поэтому масштабные протесты в Румынии маловероятны в ближайшее время, но вполне вероятны в недалеком будущем.

И наконец – об объекте спора, о судьбе антикоррупционных органов. Нельзя сказать, что их работа идеальна. Однако они добились серьезного успеха в обеспечении своей независимости от политических сил.

Это то, что социал-демократы и пытаются устранить. И то, что может стать катализатором протестов.

Ведь за последние годы Румыния привыкла к мысли, что антикоррупционный орган должен быть независимым. И польза от такой ситуации очевидна для значительной части граждан страны.

Автор: Анжела Грамада,

президент Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния)

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