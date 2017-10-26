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Чем небезопасен конфликт вокруг "Нафтогаза" - взгляд из Европы

Карел Хирман, энергетический эксперт, Словакия _ Четверг, 26 октября 2017, 14:40
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Конфликт между правительством и руководством "Нафтогаза" в последние дни стал полностью публичен.

Суть конфликта – как следует реформировать "Нафтогаз", чтобы создать прозрачный газовый рынок для всех его участников, включая население, как обеспечить рыночные доходы для "Нафтогаза" (и впоследствии для госбюджета) и как защитить интересы Украины на газовом рынке Европы.

Руководство "Нафтогаза" предлагает идти путем сильной вертикально-интегрированной национальной компании, которая так как и сейчас соединяет под "одной крышой" добычу газа, его транспортировку, включая транзит, и его продажу потребителям от индустрии до домохозяйств.

По словам головы компании Андрея Коболева, только такая  компания может защитить свои интересы и интересы Украины на международных рынках, как это, например, показывает опыт с арбитражем или противостояние новым трубопроводным проектам "Газпрома", и значительно повысить внутренную добычу газа. Плюс такое решение должно защитить тысячи рабочих мест в структурах "Нафтогаза" и создать предпосылки для выхода "Нафтогаза" на международные финансовые рынки .

Правительство с такой стратегией не согласно и прежде всего требует выполнить свое постановление о полном  отделении "Укртрансгаза" в самостоятельную компанию.

В Кабмине считают, что только этим решением можно создать равные и прозрачные условия для всего газового рынка, создать конкуренцию и на рынке газа для населения.

 И что для правительства очень важно – тем самым создать условия для переговоров по транзиту сибирского газа после 2019 года.

Вопрос обеспечения транзита является ключевым в этом конфликте двух стратегий.

Руководство "Нафтогаза" неоднократно очень скептически высказалось по поводу возможности подписания долгосрочного транзитного контракта с "Газпромом" после 2019 года. Коболев на этой неделе это потвердил с тем, что стратегия компании оценивает доходы от транзита как очень проблемные и наоборот хочет сосредоточиться на доходе от транспорта на внутренном рынке.

В этом контексте решение "Нафтогаза" для своей дочки "Укртрансгаз" резко сократить инвестиции в модернизацию газотранспортной системы до 2019 года и одновременно в четыре раза повысить транспортную ставку (практически на самую большую уровень в Европе, даже выше чем действует на "Северном потоке-1"), является логичным.

Впрочем, в таких условиях критика "Нафтогазом" планов "Газпрома" построить обходные газопроводы "Турецкий поток" ы "Северный поток-2" и добиться изменения режима транспорта на немецком газопроводе "Опал" является не очень понятной и оправданной для многих в Европе.

По мнению многих европейцев, пока есть шанс для сохранения транзита и позиции Украины на европейском газовом рынке, и этот шанс нельзя упускать.

С подобными аргументами согласны и в украинском правительстве, настаивая на быстром и полном выделении "Укртрансгаза" из "Нафтогаза" и привлечении международных партнеров для создания операторского консорциума.

С привлечением партнеров согласен и Коболев, который это считает единственным реальным  условием для обеспечения транспарентной и профессиональной работы оператора в будущем.

Одновременно для Украины важно, чтобы эти партнеры были реально заинтересованы в сохранении транзита через Украину, и чтобы благодаря своей позиции и связам на рынке могли с поддержкой Еврокомиссии договориться с "Газпромом" на стандарном долгосрочном транзитном контракте.

 И потом создать условия, чтобы трейдеры могли приходить за сибирским газом прямо на российско-украинскую границу.

Впрочем, в данной ситуации важно не это.

Куда важнее то, что время для Украины бежит очень очень быстро. В Европе ожидают, что в Киеве наконец договорятся о единой позиции по модернизации "Нафтогаза". И приступят к реальной работе.

Стоит ли надеяться, что европейцы будут ждать еще пару лет? Нет - Европа ожидает от Киева быстрых и понятных решений.

 Обижаться на окружающий мир  спустя год или два, заявляя, что он не учел интересы Украины, будет уже поздно.

"Окно возможностей" для  Украины еще не закрыто. В течении трех-четырех лет страна может добиться продления транзита  российского газа  в интересных объемах и ценах, а одновременно - благодаря резкому росту добычи газа и энергоэффективным мероприятиям, не только стать полностью независимой от импорта газа, но и начать его экспортировать.

Однако для реализации таких планов уже сегодня надо принимать конкретные решения. Времени для дискуссий, и тем более для конфликтов, уже нет. 

 

Автор: Карел Хирман,

эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины,

в 2010-2012 годах - советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой

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Карел Хирман, энергетический эксперт, Словакия

Чем небезопасен конфликт вокруг "Нафтогаза" - взгляд из Европы

Время для Украины бежит очень очень быстро. В Европе ожидают, что в Киеве наконец договорятся о единой позиции по модернизации "Нафтогаза". И приступят к реальной работе. Времени для дискуссий, и тем более для конфликтов, уже нет.


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