Жить по-французски: почему реформы Макрона увеличивают риски для ЕС

Виталий Шапран, Украинское общество финансовых аналитиков _ Вторник, 31 октября 2017, 10:40

Фото: leparisien.fr

Эммануэль Макрон стал президентом Франции, анонсировав проведение реформ, крайне необходимых для потенциально проблемной французской экономики. Впрочем, уже первые шаги по реализации этих реформ вызвали массовые протесты и рекордное падение рейтинга нового президента.

Но самое главное – анонсированный Макроном план реформ ЕС несет достаточно рисков для самого Евросоюза, а при определенных обстоятельствах может начать разрушение его единого экономического пространства.





Желание Макрона

Изучение плана Макрона относительно ЕС вызывает ряд серьезных беспокойств по поводу восприятия такого плана в Восточной и Центральной Европе. Многие экономисты и финансовые аналитики из ЕС обратили внимание на тезисы Макрона в сентябре, когда он обращался с речью к студентам Сорбонны.

Эммануэль Макрон считает, что ЕС нужен общий министр финансов, а соответственно – и министерство и общий бюджет. Он выступает за изменение правил налогообложения и введение общих налогов. Кроме того, Макрон хочет иметь общий оборонный бюджет, общие силы реагирования и общую разведку. Наряду с расширением интеграции Макрон хочет сократить европейских комиссаров, уменьшив их количество до 15, хотя сейчас их 28 – по числу стран-членов ЕС.

Однако почти все перечисленное неосуществимо. В частности, должность министра финансов ЕС, в принципе, может появиться, поскольку логично, что если у стран ЕС – общие расходы и бюджет, то есть возможность поставить определенного человека и еще с десяток человек наблюдать за общим бюджетом, но не более того.

Германия уже намекнула, что готова на общего министра финансов, но его роль будет ролью казначея и не более.

Совместная разведка для ЕС, где часть восточных стран-членов будет искать защиты у спецслужб США от влияния России, вообще выглядит фантастическим предложением, которое актуально для Франции, Бельгии, Нидерландов, возможно Германии, но не учитывает интересы восточных стран-членов ЕС.

Впрочем, возможно, что и сам Макрона понимает нереалистичность своих предложений, но пытается перенять стратегию другого французского президента – Франсуа Миттерана, по инициативе которого был создан ЕБРР.

То есть инициативы президента Франции с вероятностью 99% не станут панъевропейскими. Но Франции удастся пролоббировать создание новых институтов, которые будут играть свою роль в координации и построении общей экономической политики стран ЕС.





Франция превыше всего

Французским избирателям можно позавидовать: их президент пытается навязывать интересы Франции другим странам-членам ЕС.

Напомню, что Франция является страной-рекордсменом по соотношению бюджетных расходов к ВВП. По итогам 2017 года этот показатель достигал более 48%, что было рекордом для ЕС.

Правление Социалистической партии во Франции, членом которой долгое время был и сам Макрон, оставило свой отпечаток на финансах страны, где уровень участия государства в экономике остается очень высоким.

Сам Макрон за время своей работы в министерствах способствовал слиянию и укрупнению государственных компаний, что неприемлемо для экономических моделей США, Канады, Японии, и что самое важное – Германии. От налогового давления из Франции уже пытались бежать самые богатые люди страны, например французский киноактер Жерар Депардье, который даже получил российский паспорт.

К сожалению, Франция заигралась в социальную справедливость, и не столько с коренными французами, сколько с иммигрантами из бывших колоний.

Отмена социальных льгот для выходцев из Алжира, Туниса и других стран, где исповедуют ислам, сейчас оборачивается для Франции беспорядками и митингами в крупнейших городах – Париже и Марселе. То есть политической власти нужно навязывать другим странам ЕС повышение налогового бремени, поскольку уменьшить собственное они не могут, из-за политических рисков внутри страны.

Между тем социалистический капитализм Франции является достаточно спорным достоянием ЕС. Много государственных компаний, многочисленные коррупционные скандалы, слабый фондовый рынок и достаточно неустойчивый экономический рост ставят под сомнение, что Франции нужно развиваться в "социалистическом направлении".

Но и для "правых" реформ здесь не хватает воли избирателей, ведь Макрон также склонен к социалистическим идеям, которые влекут за собой коррупционные цепочки. Стоит напомнить, что даже глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише (2003-2011 гг.) подвергся судебному преследованию в США за свою деятельность в период, когда он работал в Минфине Франции.





Европейская оппозиция

Ключевое изменение внешнего курса Франции – фактический правящий альянс между Францией и Германией. Учитывая выход из ЕС Британии, такой альянс возможен, но только при молчаливом согласии "восточных" членов.

Польша, Венгрия, Чехия и даже Румыния и Болгария заставили "старую Европу" уважать себя. Их представители работают в Европарламенте и Еврокомиссии, они влияют на экономическую политику ЕС.

Сокращение членов Еврокомиссии, предложенное Макроном, фактически означает, что всем странам-членам должностей не хватит. В свою очередь, общий бюджет ЕС может означать и сокращение субсидий и субвенций экономикам Восточной Европы.

Такая активность Макрона с позиции восточных государств-членов подозрительна.

Достаточно вспомнить, какое сопротивление вызвала передача под надзор Европейского центрального банка 100 крупнейших банков ЕС – шаг, который можно назвать одним из самых удачных в работе Еврокомиссии.

Процесс шел очень болезненно, хотя большинства восточноевропейских стран-членов он вообще не касался, поскольку их банки не входили в группу крупнейших.

Однако любые угрозы собственному суверенитету все еще остаются болезненным вопросом для Восточной Европы. В конце концов, надзор на страховом рынке, а также на рынке ценных бумаг на 95% остался в зоне ответственности национальных регуляторов.

Легко спрогнозировать, какое сопротивление встретят инициативы Макрона. Угроза сокращения грантов ЕС заставит восточноевропейские страны временно забыть о своих конфликтах, объединившись против этих планов.

Но проблемы плана Макрона на этом не заканчиваются. Реализация этого плана требует выравнивания налоговых ставок – до уровня французских.

И здесь возникает совсем другой вопрос: а готовы ли другие страны ЕС к такому шагу?

Зачем странам ЕС следовать очень противоречивой (если не сказать – ошибочной) экономической политике Франции и увеличивать роль государства в экономике?

Например, та же Финляндия год назад думала, как оживить свой экономический рост, раздавая деньги просто так (по факту гражданства). То есть зачем Хельсинки увеличивать свое налоговое бремя ради выравнивания налоговых условий с Францией, когда бюджет и так имеет значительный профицит?

Или зачем такое уравнение нужно восточноевропейским странам, которые рискуют поставить под сомнение свою привлекательность для инвестиций?





Пиар-реформы

Эммануэль Макрон оказался достаточно опытным политиком, который умеет продвигать свои идеи в ЕС.

Сейчас он делает все, чтобы экономическую и финансовую политику ЕС развернуть в сторону Франции. Впрочем, как опытный чиновник, он не может не знать, что на 99% его инициативы будут остановлены или переработаны другими странами-членами ЕС.

Именно поэтому очень похоже, что Макрон играет на публику: ему не важно, чтобы его инициативы были приняты в ЕС, ему важно, чтобы его борьбу заметили внутри Франции. В конце концов, имидж реформатора ЕС никогда не бывает лишним.

Конечно, часть инициатив, например общий (но формальный) министр финансов, общие (но небольшие) силы военного реагирования, общая разведка (возможно, на уровне координационного бюро), могут стать действительно реальными проектами и вписать имя Макрона в мировую историю.

Но масштаб этих инициатив не будет таким, чтобы изменить экономический или финансовый ландшафт ЕС.

Автор: Виталий Шапран,

член исполкома

Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА)

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