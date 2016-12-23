В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку - СМИ

Пятница, 23 декабря 2016, 11:32

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Миланская полиция застрелила мужчину, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности.

Издание сообщает, что подозреваемый был убит в пригороде итальянского Милана в пятницу.

По информации Reuters, министр внутренних дел Италии даст пресс-конференцию в Риме в 10.45 (по местному времени).

Ранее итальянское агентство Ansa сообщало о том, что в Милане полиция застрелила неизвестного. Мужчина был убит во время обычной проверки документов.

Издание La Repubblica сообщает, что подозреваемый был остановлен для обычной проверки документов в 3.00 ночи.

Сообщается, что в рюкзаке Амри нашли билет на поезд, который прибыл из Франции.

Мужчина был застрелен после того, как начал кричать "Аллах Акбар" и стрелять в двух полицейских, которые попросили его предъявить документы.

Один из полицейских был ранен в плечо.

Фото Repubblica

Фото Repubblica

Фото Repubblica

Фото Repubblica

Ранее сообщалось, что немецкие следователи считают, что подозреваемый в совершении теракта 19 декабря Анис Амри до сих пор скрывается в Берлине, а его бегство из страны не могло пройти незамеченным.

Напомним, в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя, тогда как нападавшему удалось скрыться и его до сих пор разыскивает полиция.

Впоследствии стало известно, что полиция разыскивает гражданина Туниса по подозрению в причастности к теракту.

22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест 24-летнего тунисца Аниса Амри, которого подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.