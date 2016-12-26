Найти
АКТУАЛЬНО

С резиденции нового президента Молдовы убрали флаг Евросоюза

Премьер Израиля распорядился сократить связи с Украиной – СМИ

В Грузии декриминализировали употребление марихуаны в небольших дозах

Угонщикам ливийского самолета на Мальте грозит пожизненный срок

Среди погибших в Ту-154 – награжденные "за Крым" и доктор, задействованная РФ в Донецке

На борту разбившегося Ту-154 был ансамбль армии РФ, группы НТВ и Первого канала




Польская оппозиция продолжит протесты в Сейме минимум до 11 января

Понедельник, 26 декабря 2016, 10:28
Версия для печати Комментарии

Депутаты оппозиционной польской партии "Гражданская платформа" по-прежнему находятся в зале заседаний Сейма и останутся там и после Нового года.

Об этом в воскресенье вечером заявил лидер партии Гжегож Схетына, сообщает TVN24.

Он также добавил, что "Гражданская платформа" ждет возобновления заседаний Сейма, прерванных на прошлой неделе по распоряжению маршалка Сейма Марека Кухцинского.

Схетына подчеркнул, что депутаты ГП останутся в зале заседаний Сейма, по крайней мере, до 11 января, когда должно состояться очередное заседание нижней палаты польского парламента.

"Мы не хотим признавать, что бюджет был проголосован легитимно. Закон был нарушен, последние события в этом Сейме – это зло для свободной Польши, свободного Сейма, раньше такого не случалось. То, что произошло – это зло для польской демократии, для польского парламента", – подчеркнул он.

Издание отмечает, что протесты оппозиции в Сейме продолжаются уже десять дней. Так, с 16 декабря в пленарном зале парламента Польши находятся депутаты от оппозиции, которые начали тогда протест против выведения из зала Михала Щербины и запланированных польской властью изменений в правилах работы журналистов в Сейме.

Тогда спикер Сейма Марек Кухцинский перенес заседание в колонный зал Сейма, где правящая партия ПиС провела голосование за проект госбюджета Польши 2017 года вручную, а также проголосовала закон, который урезает социальные гарантии для ветеранов спецслужб социалистической Польши.

Оппозиция обвиняет правящую партию в том, что голосования в колонном зале были незаконными, в том числе из-за отсутствия кворума.

Напомним, правящая партия Польши "Право и справедливость" заявила о намерении создать при Сейме медиа-центр, который станет ключевым местом взаимодействия политиков и журналистов. Нынешняя власть планирует ограничить доступ журналистов в здание Сейма, допуская их только на первый этаж.

Такие планы вызвали массовые протесты журналистов и оппозиции.

Позже в парламенте Польши пообещали до 6 января представить новые предложения, касающиеся принципов работы журналистов в Сейме и Сенате.

Однако глава МВД Польши настаивает на том, что голосование в Сейме без оппозиции было законным.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:36
ЕБРР выделит 8 млн евро на троллейбусы для Ивано-Франковска
11:58
В Турции за неделю задержали почти 1700 человек за причастность к террористам
11:49
Фото
С резиденции нового президента Молдовы убрали флаг Евросоюза
11:37
Сирия заявляет об уничтожении 25 боевиков ИГИЛ в боях в районе Хомса
11:25
Во Франции мигрант погиб, пытаясь попасть в Британию
10:28
Польская оппозиция продолжит протесты в Сейме минимум до 11 января
10:17
Юнкер призвал бороться с фейковыми новостями
10:00
Авианосец КНР совершил маневры в спорном районе Южно-Китайского моря
09:35
Большинство немцев поддерживают дополнительные меры безопасности - опрос
09:32
По крайней мере 30 гражданских погибли от атаки ИГИЛ в Сирии – СМИ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Алексей Семений, Институт мировой политики

Безопасность переходного периода. Как с ограниченными ресурсами противостоять агрессии

Украине нужна новая модель безопасности, которая гарантирует способность сломить волю противника к продолжению дальнейшей агрессии. Ключевой момент – у страны крайне мало ресурсов. Это тоже должно найти отражение в стратегии безопасности (укр.)

Юрий Панченко, Европейская правда, Перемышль-Киев

Угрозы в Перемышле: что показал украинско-польский скандал на этнической почве

Украинская община Перемышля предпочитает воздерживаться от общения со СМИ даже неофициально – все на виду, поэтому вычислить, кто что рассказал, не проблема. Изменят ли эту ситуацию последние события? Ведь польские власти впервые арестовали провокатора, который разжигал национальную рознь...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2016, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы?
   Яндекс.Метрика
  