Польская оппозиция продолжит протесты в Сейме минимум до 11 января

Понедельник, 26 декабря 2016, 10:28

Депутаты оппозиционной польской партии "Гражданская платформа" по-прежнему находятся в зале заседаний Сейма и останутся там и после Нового года.

Об этом в воскресенье вечером заявил лидер партии Гжегож Схетына, сообщает TVN24.

Он также добавил, что "Гражданская платформа" ждет возобновления заседаний Сейма, прерванных на прошлой неделе по распоряжению маршалка Сейма Марека Кухцинского.

Схетына подчеркнул, что депутаты ГП останутся в зале заседаний Сейма, по крайней мере, до 11 января, когда должно состояться очередное заседание нижней палаты польского парламента.

"Мы не хотим признавать, что бюджет был проголосован легитимно. Закон был нарушен, последние события в этом Сейме – это зло для свободной Польши, свободного Сейма, раньше такого не случалось. То, что произошло – это зло для польской демократии, для польского парламента", – подчеркнул он.

Издание отмечает, что протесты оппозиции в Сейме продолжаются уже десять дней. Так, с 16 декабря в пленарном зале парламента Польши находятся депутаты от оппозиции, которые начали тогда протест против выведения из зала Михала Щербины и запланированных польской властью изменений в правилах работы журналистов в Сейме.

Тогда спикер Сейма Марек Кухцинский перенес заседание в колонный зал Сейма, где правящая партия ПиС провела голосование за проект госбюджета Польши 2017 года вручную, а также проголосовала закон, который урезает социальные гарантии для ветеранов спецслужб социалистической Польши.

Оппозиция обвиняет правящую партию в том, что голосования в колонном зале были незаконными, в том числе из-за отсутствия кворума.

Напомним, правящая партия Польши "Право и справедливость" заявила о намерении создать при Сейме медиа-центр, который станет ключевым местом взаимодействия политиков и журналистов. Нынешняя власть планирует ограничить доступ журналистов в здание Сейма, допуская их только на первый этаж.

Такие планы вызвали массовые протесты журналистов и оппозиции.

Позже в парламенте Польши пообещали до 6 января представить новые предложения, касающиеся принципов работы журналистов в Сейме и Сенате.

Однако глава МВД Польши настаивает на том, что голосование в Сейме без оппозиции было законным.