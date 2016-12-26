ФСБ проверяет четыре основные версии катастрофы Ту-154

Понедельник, 26 декабря 2016, 13:24

Четыре основные версии проверяются в деле о катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В ФСБ заявляют, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.

"Основными рабочими версиями остаются попадания в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, что повлекло за собой потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - отметили в ФСБ.

"По состоянию на данный момент установлены очевидцы падения авиалайнера, есть также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы", - добавили в ведомстве.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 25 декабря вылетел из аэропорта Адлера и исчез с радаров через 2 минуты после взлета.

Позже стало известно, что авиалайнер потерпел крушение в Черном море. На борту самолета находились 92 человека.