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МИД Украины вызвал посла Израиля в связи с голосованием в ООН - СМИ

Понедельник, 26 декабря 2016, 14:28
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в МИД.

"Посла Израиля вызвали в МИД Украины для дачи объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль", - рассказал собеседник агентства.

В ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок. По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН за резолюцию, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совбеза ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона негативно отреагировала на результаты голосования. Премьер-министр Израиля приказал министерству иностранных дел свернуть почти всю дипломатическую работу с 12 государствами, которые голосовали за резолюцию Совбеза ООН, призвавшую Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Подробнее о конфликте, который возник в связи с голосованием в ООН, читайте в статье "Дипломатический скандал с Израилем: почему Киев не мог проголосовать иначе".

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