Сенат Нидерландов рассмотрит ассоциацию Украина-ЕС после 15 марта - МИД

Понедельник, 26 декабря 2016, 20:27

Правительство Нидерландов внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом после 15 марта 2017 года.

Об заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Громадського.

"Что касается Сената, то Сенат не принимает участия в выборах, в то же время по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином Рютте, он будет вносить в Сенат предложения о поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос является достаточно политизированным. Хотя сейчас можно сказать, что готовы поддержать ратификацию в Сенате 43-44 представители из 75", - сказала Зеркаль.

По словам Зеркаль, нидерландское правительство подсчитало, что из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов (Палаты представителей) около 90 могут поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации.

Ранее в МИД заявляли, что рассчитывают на завершение ратификации Соглашения об ассоциации нижней палатой парламента Нидерландов уже в январе.

Напомним, договоренности с ЕС относительно Соглашения об ассоциации с Украиной позволят премьер-министру Нидерландов Марку Рютте получить поддержку ассоциации с Украиной в Сенате, верхней палате парламента Нидерландов.

Подробнее о том, какие риски несут в себе "уточнение" от Нидерландов и о том, какие это может принести проблемы читайте в статье на ЕвроПравде: "Что пообещали Нидерландам за ассоциацию? Анализ рисков и содержания соглашения"