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Сенат Нідерландів розгляне асоціацію Україна-ЄС після 15 березня - МЗС

Понеділок, 26 грудня 2016, 20:27
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Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.

Про заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі Громадського.

"Що стосується Сенату, то Сенат не бере участі у виборах, водночас за планом, який був представлений прем'єр-міністром Нідерландів паном Рютте, він буде вносити в Сенат пропозиції щодо підтримки рішення про ратифікацію після виборів, після 15 березня, оскільки це питання є доволі заполітизованим. Хоча зараз можна сказати, що готові підтримати ратифікацію в Сенаті 43-44 представники з 75", - сказала Зеркаль.

За словами Зеркаль, нідерландський уряд підрахував, що зі 150 депутатів нижньої палати парламенту Нідерландів (Палати представників) близько 90 можуть підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію.

Раніше в МЗС заявляли, що розраховують на завершення ратифікації Угоди про асоціацію нижньої палатою парламенту Нідерландів вже у січні.

Нагадаємо, домовленості з ЄС щодо Угоди про асоціацію з Україною дозволять прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте отримати підтримку асоціації з Україною в Сенаті, верхній палаті парламенту Нідерландів.

Детальніше про те, які ризики несуть в собі "уточнення" від Нідерландів та про те, які це може принести проблеми читайте в статті на ЄвроПравді: "Що пообіцяли Нідерландам за асоціацію? Аналіз ризиків та змісту угоди"

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