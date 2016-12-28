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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154 Минобороны РФ

Среда, 28 декабря 2016, 19:19
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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске опубликовал карикатуры на катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

На первой карикатуре изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук "а". Рисунок сопровождается надписью: "Репертуар хоров красной армии расширяется".

 

На второй карикатуре также изображен падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости... Путина внутри не было".

 

Напомним, 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера и исчез с радаров через две минуты после взлета.

Позже стало известно, что авиалайнер потерпел крушение в Черном море.

На борту находились 92 человека, в т.ч. журналисты телеканалов "Первый", "НТВ" и "Звезда". Также на борту были артисты военного Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели выступать в Алеппо.

Кроме них в самолете также находилась исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, известная отрицанием присутствия российских войск на Донбассе.

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