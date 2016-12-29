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Украина планирует внедрить европейские правила транзита товаров – Минфин

Четверг, 29 декабря 2016, 11:28
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Украина начнет внедрение европейских правил транзита товаров в рамках системной реформы таможни.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Соответствующее решение было принято сегодня (28 декабря. - Ред.) на заседании правительства по представлению министра финансов Александра Данилюка", - сообщается на сайте министерства.

Сообщается, что принятый проект закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно – Конвенцией о единообразном режиме транзита и Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами конвенций.

Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях, которые функционируют на международном уровне.

"Это даст Украине возможность использования общей транзитной процедуры Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что введение европейских правил транзита товаров является также одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку IT-решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к указанным конвенциям", - сообщает пресс-служба Минфина.

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