Избиратели в странах ЕС недовольны, но не хотят нового Brexit - опрос

Четверг, 29 декабря 2016, 14:22

Избиратели во Франции, Германии, Италии и Греции считают, что их страны движутся в неправильном направлении, но в этих странах нет настроения идти путем Великобритании в сторону выхода из блока.

Об этом свидетельствуют данные опроса WIN/Gallup, сообщает Reuters.

Избиратели недовольны политикой власти во всех странах Европейского Союза, но поддержка членства в ЕС остается выше 60% в большинстве крупнейших государств-членов.

Опрос показал, что 89% избирателей в Греции считают, что их страна движется в неверном направлении. Во Франции этот показатель составляет 82%, в Италии - 79% и в Германии - 62%.

В то время как избиратели ЕС явно недовольны, лишь небольшая часть людей готовы голосовать за выход из блока: 36% в 15 европейских странах, в которых проводился опрос, включая Великобританию.

Процент людей в Германии, Франции и Бельгии, которые проголосуют за то, чтобы оставить ЕС, снизился по сравнению с прошлым годом.

В Финляндии и Греции наблюдается рост поддержки выхода из ЕС, до 40% с прошлогодних 29% и до 46% с 38% соответственно.

"То, что выделяется - это подавляющее мнение граждан ЕС, что их страны движутся в неправильном направлении. Наиболее заметно это во Франции и Греции, где создается благоприятная почва для правых популистских партий", - сказал представитель компании, которая проводила опрос.