В Канаде начали расследование из-за отпуска Трюдо на Багамах

Вторник, 17 января 2017, 09:11

В Канаде начали расследование о возможном нарушении этических норм премьер-министром Канады Джастином Трюдо из-за его отпуска на Багамах.

Об этом сообщает CBC.

Сообщается, что на прошлой неделе один из депутатов написал комиссару по этике Канады Мэри Доусон о возможном нарушении конфликта интересов в связи с тем, что премьер-министр воспользовался частным вертолетом и предложением по отдыху на Багамах от миллиардера Ага-Хана, фонд которого получает миллионы долларов от федерального правительства.

По информации издания, комиссар по этике начала официальное расследование в связи с двумя возможными нарушениями норм этики: использование личного воздушного судна и отдых на Багамах за счет миллиардера Ага-Хана.

Премьер Канады уже заявил, что нет нарушений норм этики, поскольку речь идет о личных связях, а перелеты были оплачены собственными средствами.