Бомбардировщики РФ нанесли удары в районе сирийского города Дейр-эз-Зор

Понедельник, 23 января 2017, 15:34

Шесть российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

По информации ведомства, Ту-22М3 взлетели с аэродрома на территории РФ и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, "нанесли групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, действующих в районе населенного пункта Дейр эз-Зор".

Сообщается также, что бомбардировщики проводить авиаудар под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на сирийском аэродроме Хмеймим.

Ранее сообщалось, что на прошлой недели в результате наступления боевиков "Исламского государства" на сирийский город Дейр эз-Зор на северо-востоке страны погибли более 80 человек.

"Исламское государство" контролирует большую часть Дейр эз-Зор и его окрестностей с 2015 года, однако сирийское правительство сохранило за собой контроль над аэропортом и близлежащими к нему районами города, расположенном на восточном побережье реки Евфрат.